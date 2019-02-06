Поездом до Адлера по невозвратному тарифу

Путешествовать на поезде из Москвы в Адлер летом можно будет по невозвратному тарифу, сообщает пресс-служба МЖД. Холдинг «РЖД» расширяет перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно.

С 5 февраля невозвратные билеты можно будет приобрести на поезд № 737/738 Воронеж – Москва формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), с 19 февраля – на поезд № 26/25 Москва – Санкт-Петербург, с 5 марта – на поезд № 49/50 Самара – Москва, с 19 марта – на поезд № 642 Ростов-на-Дону – Адлер, со 2 апреля – на поезд № 104 Москва – Адлер.

Ознакомиться с перечнем поездов, а также получить подробную информацию о стоимости невозвратных билетов и датах поездок по ним можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Тарифы и акции».

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.

В целом невозвратные билеты составят до 10 % от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.

Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20 %. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.

Приобрести невозвратные билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Отметим, что для удобства пассажиров в системе продажи билетов на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» маршруты поездов, на которые действует невозвратный тариф, промаркированы специальной иконкой.

Напомним, невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.

Напомним, продажи первых невозвратных билетов открылись 20 января 2019 года на поезда № 739/740 Москва – Воронеж и № 25/26 Москва – Ижевск отправлением с 19 апреля.