Диалог с инвесторами

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Деловая встреча с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича и председателя Правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа состоялась в резиденции посла Германии в Москве.

- Смоленск как раз находится на пути между Москвой и Берлином, поэтому нам надо воспользоваться этим преимуществом. Я очень рад, что вы сегодня приехали, - отметил Рюдигер фон Фрич, приветствуя Алексея Островского.

Действительно, регион был и остаётся важнейшим логистическим, транспортным и коммуникационным узлом, через который проходит 75 % грузов, ввозимых из Западной Европы в Россию. В 2020-2021 годах на территории области планируется строительство участка трассы «Шёлковый путь», которая должна соединить Китай и Европу. То есть, как отметил в разговоре с послом губернатор Алексей Островский, в скором времени фактически все транспортные артерии будут пролегать через Смоленщину.

Производство электроэнергии у нас в регионе в четыре раза превышает её потребление и её стоимость в среднем в четыре раза ниже, чем в странах Европы, а газ - более чем в 11 раз дешевле. В Смоленской области создана современная инфраструктура для локализации производства промышленных компаний. К услугам инвесторов два индустриальных парка - «Феникс» и «Сафоново», а также территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», первая в Центральной России.

За «круглым столом»

На встречу в формате «круглого стола» собрались более 20 представителей немецких компаний, развивающих бизнес в России. Большинство из них выразили высокую заинтересованность в сотрудничестве с нашим регионом.

- У Смоленской области и у меня как её руководителя уже есть успешный опыт взаимодействия с немецким бизнесом, - подчеркнул в своём выступлении губернатор Алексей Островский. - Отрадно, что и немецкая сторона неоднократно давала высокую оценку совместной работе с администрацией региона. Ряд немецких компаний пришли в Смоленскую область при мне как губернаторе, инвестировали серьёзные средства и эффективно работают. В качестве яркого примера назову крупнейшего логистического оператора во всём Евросоюзе - компанию «Ренус логистик». Построенный им на границе России с Белоруссией терминал на трассе «Москва - Минск» в районе населённого пункта Красная Горка пропускает через себя значительное количество товаров, которые импортируются в Российскую Федерацию. Также при мне как губернаторе в столице нашей области, городе Смоленске, немецкая компания «Фрезениус» построила диализный центр и будет дальше развивать сеть подобных медицинских учреждений в иных населённых пунктах. Буквально в прошлом году мы достигли договорённости с владельцем аграрного холдинга «Эконива» господином Штефаном Дюрром о том, что, начиная с этого года, он будет инвестировать серьёзные средства в строительство молочных ферм на территории нашей области. Так что мы и дальше твёрдо намерены развивать взаимодействие с немецким бизнесом.

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич в своём приветственном слове отметил:

- Мы очень рады, господин губернатор, что вы сегодня приехали к нам и ищете встреч с немецким бизнесом. Это очень ценный формат общения, позволяющий непосредственно обменяться мнениями друг с другом, а представителям немецкой экономики - задать много конкретных вопросов. Во время нашей предварительной беседы мы уже убедились, насколько глубоко вы вовлечены в процесс, насколько велик ваш интерес к предстоящему разговору, насколько конкретна ваша готовность оказать поддержку.

Приоритетный партнёр

В ходе дискуссии губернатор представил экономический и инвестиционный потенциал региона, акцентировав особое внимание на том, что на протяжении последних лет внешнеэкономические связи Смоленщины с Германией активно развиваются. В настоящее время ФРГ является приоритетным для Смоленской области государством-партнёром по уровню развития торгового сотрудничества, занимая лидирующее место во внешнеторговом обороте нашего региона со странами дальнего зарубежья. За десять месяцев 2018 года товарооборот с ФРГ вырос на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136 млн долларов, экспорт увеличился на 113 %, превысив 30 млн долларов.

При этом Алексей Островский особо подчеркнул, что на внешнеторговую палату (ВТП) возложены задачи содействия развитию двусторонних экономических отношений между Россией и Германией. Члены ВТП - это компании из всех сфер немецкой и российской экономики. В связи с этим по итогу Смоленская область и ВТП должны стать стратегическими партнёрами, поскольку создание комфортных условий для инвесторов - ключевой приоритет работы администрации Смоленской области.

Отдельно глава региона рассказал представителям немецких компаний о преференциях в региональном налоговом и инвестиционном законодательстве.

Иностранцы заинтересованы

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики и обсудили наиболее перспективные направления инвестирования. Ряд потенциальных деловых партнёров из Германии проявили к Смоленской области особый интерес.

В частности, немецкая компания Mobotixag, которая занимается производством систем видеонаблюдения, заинтересовалась сотрудничеством со смоленской компанией, способной организовать на своей территории производство отдельных компонентов, сборку готовой продукции, загрузку и настройку программного обеспечения. Компания «Свилар» готова взаимодействовать со смоленскими производителями высококачественных металлических изделий. В свою очередь компания «Сименс Финанс» предлагает на льготных условиях программы по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей смоленских предприятий в сотрудничестве со своей головной компанией «Сименс». Также заинтересованность в работе с регионом проявил известный немецкий производитель промышленного оборудования для центробежного разделения Flottweg и другие компании.

- Как мы и ожидали, итоги встречи оказались позитивными и полезными на перспективу. Обнадёживает, что среди девятисот членов российско-германской ВТП уже есть немало компаний, которые активно работают в Смоленской области. Это важный пример для немецких и европейских компаний в целом, того, как они с Россией могут слаженно взаимодействовать, - заявил, комментируя итоги встречи, Шепп.

Мнение

Губернатор Смоленской области Алексей Островский:

- Для развития экономического потенциала Смоленской области подобные форматы взаимодействия с западноевропейским бизнесом - это актуальная повестка работы региональной администрации. Сегодня состоялся очень содержательный диалог с господином послом Германии в Российской Федерации, с председателем Правления российско-германской внешнеторговой палаты, а также с представителями немецкого бизнеса по возможным вариантам взаимодействия и сотрудничества. Уверен, что приход немецких компаний в регион станет дополнительным стимулом для развития нашей экономики, послужит укреплению областного бюджета через новые налоги, а это в свою очередь будет способствовать ещё большему выполнению социальных обязательств перед смолянами.