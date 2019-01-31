Смоленские единороссы избрали руководящие органы партии, сообщает пресс-служба «ЕР».

В работе конференции приняли участие секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Государственной Думы, руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров, советник департамента по работе в Центральном и Северо-Западном федеральных округах Центрального исполнительного комитета партии Кристина Серогодская. Кроме того, в работе конференции участвовали депутаты, члены фракции «Единая Россия» в Смоленской облдуме и Смоленского городского Совета, секретари местных отделений, руководители местных исполкомов партии, а также избранные делегаты.

В начале мероприятия Игорь Ляхов предоставил слово Артему Турову, который передал слова благодарности от секретаря Генерального Совета «Единой России» Андрея Турчака: «Смоленское региональное отделение в 2018 году прошло через серьезное испытание. Несмотря на все сложности, партия сумела добиться необходимого результата в ходе выборов депутатов областной Думы. В связи с этим хочу поблагодарить весь партийный актив за проделанную работу. Мы и дальше будем работать для достижения целей, которые поставил перед нами президент и руководство нашей партии».

После Игорь Васильевич зачитал приветственный адрес, который направил участникам конференции заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- Вам предстоит принять ключевые кадровые решения на Конференции. Крайне важно, чтобы сохранив преемственность, партия еще более активно вовлекала в свою работу лидеров общественного мнения, которые доказали состоятельность реальными делами. Наша общая задача, которую поставил президент Владимир Путин – эффективная реализация национальных проектов в каждом регионе и муниципалитете. Это невозможно без постоянного диалога с гражданами, общественными организациями, открытости и внутрипартийной демократии, способности к обновлению. Кроме того, предстоит большая работа, направленная на реализацию программы, с которой партия шла на выборы в Смоленскую областную Думу. Особого внимания требует муниципальная повестка, именно этот уровень власти находится на ежедневной коммуникации с жителями Смоленщины. Уверен, со всеми этими задачами региональное отделение успешно справится, – сказано в адресе.

После приветственных слов конференция приступила к работе. Игорь Ляхов подчеркнул, что в ходе мероприятия предстоит избрать руководящие органы регионального отделения, но перед этим предстоит прекратить их полномочия. Кроме того, предстояло заново избрать секретаря регионального отделения Партии. На голосование были предложены две кандидатуры – председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения Игорь Ляхов и руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Николай Дементьев.

По итогам тайного голосования за кандидатуру Игоря Ляхова проголосовало 88 человек, за Николая Дементьева – 5. Таким образом, Игорь Ляхов вновь был избран секретарем регионального отделения. Он поблагодарил однопартийцев за доверие и заверил, что оно будет подтверждено реальными делами.

В ходе следующего вопроса участники конференции открытым голосованием утвердили список регионального политического совета партии. В него были включены 55 человек. С составом регионального политсовета можно ознакомиться здесь. Кроме того, предстояло избрать членов президиума. Игорь Васильевич зачитал список из четырнадцати имен. По итогам тайного голосования единогласным решением озвученные кандидатуры вошли в состав президиума регионального политсовета. С составом президиума можно ознакомиться здесь. А в ходе заключительного вопроса присутствующие согласовали выход из состава ревизионной контрольной комиссии двоих представителей, а также доизбрали в него двух новых членов.

- В силу принятых решений и изменений в уставе партии на XVIII Съезде, возникла необходимость провести партийные Конференции во всех регионах нашей страны. Работа была проведена большая, начиная со встреч в первичных отделениях и заканчивая итоговой конференцией. Высокая явка – 95 человек из 103 избранных делегатов – говорит о том, что все мероприятия прошли конструктивно в хорошем взаимодействии наших партийных органов. Я благодарю всех делегатов за плодотворную работу. Мы избрали секретаря, региональный политический совет и президиум, а также ревизионную контрольную комиссию. Мы увидели единодушие среди наших партийцев, которое говорит о том, что у нас есть поддержка и понимание. Самое главное то, что период избрания партийных органов не стал временем раскола, а наоборот, стал моментом сплочения вокруг руководства партии в регионе. Это единодушие показывает то, что у нас есть силы и потенциал. Мы надеемся, что эти составляющие дадут нам возможность в дальнейшем решать те задачи, которые ставит перед нами партийное руководство и наш президент», – подвел итог состоявшейся партийной конференции секретарь смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.