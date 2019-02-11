Игорь Ляхов изменил формат и места встреч с населением

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов в 2019 году решил изменить формат и места своих встреч с населением. В место традиционных выездов в районные центры, теперь будут визиты в крупные села, поселки городского типа и деревни, сообщает пресс-служба облдумы.

Первой было решено посетить деревню Рыбки Сафоновского района.

«За шесть лет своего руководства Думой я ни разу не провел здесь приема граждан. В этом месте состоялось мое становление как руководителя. С этими людьми и их детьми, родителями, дедушками и бабушками мы многое сделали для развития деревни. Конечно, надо быть благодарным этой земле», - отметил Игорь Ляхов.

В ходе встречи с местными жителями было рассмотрено пятнадцать обращений, которые содержали просьбы об оказании помощи в различных жизненных ситуациях, касались проблем уличного освещения, ремонта в ряде социальных объектов деревни. По каждому из них были найдены варианты решения, намечены пути выхода из сложившихся непростых ситуаций.

ФОТО: smoloblduma.ru

На приеме были затронуты не только частные вопросы, но и проблемы общего характера. К примеру, заявители жаловались на разбитые дороги, состояние которых еще больше ухудшится с наступлением весны. Спикер регионального парламента пообещал, что в этом году в деревне будет сделано несколько дорог.

Заведующая библиотекой Юлия Юркова обратилась с просьбой о замене окон в учреждении и размещении детской площадки между двумя жилыми домами.

«Площадку и окна мы сделаем, я обещаю», - уверил Игорь Ляхов.

Мария Яковлева попросила помочь с ремонтом кровли:

«Мы живем в муниципальном доме двадцать с лишним лет, и сейчас стала течь крыша».

Женщина пояснила, что муж является строителем, вместе с двумя сыновьями они сами смогут отремонтировать кровлю. Игорь Васильевич взял обязательство выделить денежные средства на необходимые материалы.

Некоторые вопросы удалось решить уже во время приема. Так, два обращения содержали просьбы о направлении в медицинские учреждения для обследования и последующего лечения. Парламентарий поспособствовал отправке жителей в медицинские организации.

В центре внимания оказалось благоустройство социально значимых объектов в населенном пункте. После приема Игорь Ляхов посетил местный фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, Дом культуры.

ФОТО: smoloblduma.ru

В ходе визитов спикер областной Думы ознакомился с проблемами, озвученными руководителями данных учреждений, и обозначил пути их устранения: где-то будут установлены двери, заменены старые окна, обновлены светильники. Дом культуры обзаведется новым забором и фасадом.

Игорь Васильевич также побывал в Рыбковской школе, в которой расположен музей с большой экспозицией. Было принято решение пополнить его коллекцию экспонатами, найденными поисковым отрядом «Славяне».

«Мы видим, что поселок живой: 31 ребенок посещает детский сад, значит, тенденция для развития есть. Чтобы ее поддержать, комплекс социальных услуг на селе должен быть качественным и современным. Поэтому необходимо, чтобы был достойный детский сад, оснащенный танцевальным залом, хорошей кухней и так далее, – подчеркнул Игорь Ляхов. – Немаловажное место здесь занимает ФАП. Приятно, что здесь закрепилась семья беженцев из Донбасса. Женщина возглавила медицинский пункт и, как специалист, она пришлась по душе местному населению. Мы видим, что не так много требуется для того, чтобы оснащение было на приличном уровне. Даже отремонтированное крыльцо в фельдшерском пункте - это уже важно».

Подводя итоги рабочей поездки, Игорь Ляхов отметил, что около трети населения области проживает в сельской местности, поэтому крайне важно уделять внимание жителям этих территорий, не допускать снижение уровня жизни граждан и поддерживать материально-техническую базу объектов социально-культурного назначения.