2019-02-10T23:02:31+03:00
Недвижимость

Где в Смоленске отключат горячую воду с 11 февраля

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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске жители ряда домов на 16 улицах на пять дней останутся без горячей воды, сообщает «Смоленсктеплосеть».

В зоне отключенияс 11 по 15 февраля окажутся:

Румянцева, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А (средняя школа № 12), 7Б (детский сад «Садко»),

Шевченко, 58, 60;

Попова, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 24, 26, 28,

Ломоносова, 21Б (детский сад «Колокольчик»), 23, 23А, 25;

Коммунальная, 5 (средняя школа № 25);

Рыленкова, 6, 6А (корп. 1, 2), 8,

пр-т Строителей, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 18А;

Крупской, 34,34А, 55А, 55Б, 55В, 61А, 61Б, 63/2, 65, 65А, 53, 55, 57, 59, 61;

25 Сентября, 18/2

пр-т Гагарина, 6, 8;

Бакунина, 5, 10Б, 10В;

Тенишевой, 29, 31, 33,

2-й Рославльский пер., 3, 5;

Исаковского, 26;

Урицкого, 11А;

8 Марта, 17, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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