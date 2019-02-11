Где в Смоленске отключат горячую воду с 11 февраля
В Смоленске жители ряда домов на 16 улицах на пять дней останутся без горячей воды, сообщает «Смоленсктеплосеть».
В зоне отключенияс 11 по 15 февраля окажутся:
Румянцева, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А (средняя школа № 12), 7Б (детский сад «Садко»),
Шевченко, 58, 60;
Попова, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 24, 26, 28,
Ломоносова, 21Б (детский сад «Колокольчик»), 23, 23А, 25;
Коммунальная, 5 (средняя школа № 25);
Рыленкова, 6, 6А (корп. 1, 2), 8,
пр-т Строителей, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 18А;
Крупской, 34,34А, 55А, 55Б, 55В, 61А, 61Б, 63/2, 65, 65А, 53, 55, 57, 59, 61;
25 Сентября, 18/2
пр-т Гагарина, 6, 8;
Бакунина, 5, 10Б, 10В;
Тенишевой, 29, 31, 33,
2-й Рославльский пер., 3, 5;
Исаковского, 26;
Урицкого, 11А;
8 Марта, 17, 20.
ИСТОЧНИК KP.RU