Список адресов в Смоленске, где с 18 февраля отключат горячую воду
Отключения коснутся 13 улиц
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленскеи из-за химпромывки оборудования ЦТП с 18 по 22 февраля горячей воды не будет по адресам:
— Твардовского, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 9, 13, 15, 15А;
— Попова, 4, 4А, 34, 36, 36А (школа № 31), 38, 38А (корп. 1, 2), 38Б, 22, 124, 126 (корп. 1, 2), 128;
-Шевченко, 80, 82, 84/2; 87, 87А;
— 25 Сентября, 60, 62; 38, 38 (корп. 1), 40, 42;
— Нахимсона, 16,
— Рыленкова, 72, 74, 85, 87, 89, 91(корп. 1, 2),
— Раевского, 8, 10;
— Урожайная, 5;
— Южный, 39;
— Марии Октябрьской, 10Г;
— Октябрьской Революции, 4;
— Соколовского, 2, 4, 4А, 4Б, 25
— Крупской, 30А.
ИСТОЧНИК KP.RU