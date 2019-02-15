2019-02-15T16:12:29+03:00
Недвижимость

Список адресов в Смоленске, где с 18 февраля отключат горячую воду

Отключения коснутся 13 улиц
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленскеи из-за химпромывки оборудования ЦТП с 18 по 22 февраля горячей воды не будет по адресам:

Твардовского, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 9, 13, 15, 15А;

Попова, 4, 4А, 34, 36, 36А (школа № 31), 38, 38А (корп. 1, 2), 38Б, 22, 124, 126 (корп. 1, 2), 128;

-Шевченко, 80, 82, 84/2; 87, 87А;

— 25 Сентября, 60, 62; 38, 38 (корп. 1), 40, 42;

Нахимсона, 16,

Рыленкова, 72, 74, 85, 87, 89, 91(корп. 1, 2),

Раевского, 8, 10;

— Урожайная, 5;

— Южный, 39;

— Марии Октябрьской, 10Г;

— Октябрьской Революции, 4;

— Соколовского, 2, 4, 4А, 4Б, 25

Крупской, 30А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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