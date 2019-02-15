GPSWOX и carVertical будут сотрудничать

GPSWOX — один из ведущих разработчиков приложений для GPS-трекинга и управления парком транспортных средств. Программное обеспечение компании, основанной ее нынешним генеральным директором Мартинасом Кавальяускасом (Martynas Kavaliauskas) в 2014 году, было разработано дружной и профессиональной командой разработчиков аппаратного и программного обеспечения. GPSWOX заняла достойное место среди ведущих мировых производителей программного обеспечения для GPS-трекинга положения объектов.

На сегодняшний день компания успешно реализует свои GPS-трекеры таким ведущим игрокам отрасли, как Coban, Meitrack, Teltonika, Tracking Fox и т. д.

Международный центр поддержки GPSWOX включает первоклассную команду отдела исследований и разработок, а также службу технической поддержки и обслуживания клиентов на рынках Европы, Африки, Азии, Австралии и США. Штаб-квартира компании GPSWOX находится в Лондоне, Великобритания. GPSWOX предлагает широкий ассортимент трекеров для отслеживания местоположения людей и различных транспортных средств. Кроме того, компания занимается разработкой программного обеспечения, совместимого с трекерами других марок. Предлагаемые компанией GPSWOX приложения совместимы с более чем 600 трекерами, обладают мощным набором всевозможных функций, имеют современный и удобный в использовании интерфейс и отличаются самыми низкими ценами на рынке.

Чтобы по достоинству оценить все преимущества предлагаемых GPSWOX решений, компания carVertical недавно подписала контракт с GPSWOX. Данное соглашение позволит организациям ускорить процесс внедрения приложений на основе технологии интернета вещей. Эта сделка свидетельствует о том, что компании хотят совместными усилиями занять нишу автомобилей будущего, обладающих сетевыми возможностями. По условиям заключенного соглашения, планируется устанавливать новое решение как в подержанные, так и в новые автомобили.

План

Контракт между carVertical и GPSWOX был подписан, в первую очередь, для того, чтобы начать реализацию плана внедрения автомобилей будущего, обладающих сетевыми возможностями. Суть предложенного организациями решения заключается в возможности записи истории автомобиля в режиме реального времени. История будет записываться в глобальном и децентрализованном реестре carVertical. Хотя компания carVertical будет иметь полный контроль над этими данными, не стоит забывать и о необходимости защиты информации компанией клиента. В конце концов, собранные с транспортного средства данные носят сугубо конфиденциальный характер.

Установка трекеров окажет благоприятное воздействие и на благосостояние самого клиента. Так, трекеры могут упростить задачу оплаты страховых взносов. В то время как ранее плата взималась исходя из вашего опыта вождения, возраста и местоположения транспортного средства, теперь вы можете оперировать статистикой, подтверждающей накопленный опыт вождения, благодаря чему можно существенно сэкономить на стоимости оформляемой страховки.

Что предлагает компания carVertical?

Бизнес-модель carVertical в значительной мере основана на децентрализации. Компания carVertical предлагает клиентам большую автономию в отношении данных, собранных с зарегистрированного транспортного средства. Вы являетесь владельцем автомобиля, и вы должны иметь возможность контролировать собранные с него данные.

Всякий раз, когда информация о местоположении транспортного средства отправляется в общую базу данных carVertical в режиме реального времени, клиентам предоставляются токены cV. Эти токены можно использовать для получения скидок и оплаты услуг, предлагаемых компанией сV.

Функции OBD-трекера carVertical

Ниже представлены некоторые из полезных функций, предлагаемых OBD-трекером carVertical:

1. Экономия денежных средств благодаря постоянному контролю вашего стиля вождения. Полученные в результате мониторинга данные могут быть переданы страховым компаниям, что позволит вам воспользоваться индивидуальными пакетными предложениями, которые стоят на порядок дешевле.

2. Круглосуточная связь. После установки OBD-трекера carVertical вы получаете круглосуточную связь между автомобилем и сетью carVertical. Это означает, что вы можете в любое время получить информацию о местоположении своего автомобиля в режиме реального времени.

3. Гарантия надежности данных об автомобиле. Блокчейн можно использовать для обеспечения надежности данных, собранных компанией carVertical. Все данные о транспортном средстве, собранные как с устройства, так и от сторонних производителей, добавляются в блокчейн. Впоследствии это позволяет использовать имеющуюся информацию исходя из ваших потребностей.

4. Гарантия безопасности вашего автомобиля. Чтобы защитить вас и ваш автомобиль от несчастных случаев, трекер также контролирует состояние транспортного средства. Результаты такой диагностики доступны в любое время. Благодаря этой информации вы всегда осведомлены о состоянии своего автомобиля.

Более подробную информацию о решениях для GPS-трекинга и интернета вещей можно найти на сайте www.gpstrackingjournal.com.

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