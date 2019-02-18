В Смоленске СКР проверяет информацию о непринятом вызове скорой

Следователи регионального СКР начали доследственную проверку по информации о неоказании медицинской помощи в Смоленске, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

- В СМИ появилась информация, что женщина почувствовала сильное недомогание, позвонила на станцию скорой помощи, однако вызов принят не был, - рассказала официальный представитель ведомства.

В беседе с журналистом «КП» 17-летний сын смолянки рассказал, что мама обратилась за помощью к медикам в первых числах января, через несколько дней после того как у нее случился выкидыш. Женщина жаловалась на сильные боли в спине. По словам подростка, у мамы и ранее были подобные проблемы. Но на этот раз смолянке было совсем плохо.

- Она много терпела, а потом чуть не потеряла сознание у меня на руках, - рассказал 17-летний Александр.

В настоящее время, со слов подростка, смолянка находится в отделении гнойной хирургии «Красного Креста».