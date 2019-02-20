Перспективы для Смоленщины

В регионе планируется создать особую экономическую зону, открыть пятизвездочную гостиницу, построить спортивный картодром и др.

Делегацию Смоленской области возглавил губернатор Алексей Островский. Он принял участие в пленарном заседании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, а также провел переговоры с деловыми партнерами. Их результатом стали соглашения о реализации на Смоленщине ряда масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 2,3 млрд руб.

Развиваем промышленность

Первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа должна появиться в деревне Стабне Смоленского района – недалеко от российско-белорусской границы и трассы М1. Создать ее планируется на базе крупного таможенно-логистического центра «Альфа Транс». Как отметил Алексей Островский, на новую площадку будут привлекать деловых партнеров, специализирующихся на машиностроении, бытовой электронике, оказании логистических услуг, и др.

В Вязьме, согласно подписанному на форуме соглашению, появится новый завод по производству безалкогольных напитков. Компания-инвестор «Крал-консерв» уже 10 лет работает в этом городе, выпуская по 7 млн литров напитков в год, ее продукция экспортируется в Европу, Китай и США. Расширение производства позволит обогатить продуктовую линейку лимонадами и соками и увеличить объем выпуска продукции до 20 млн литров в год. В создание новых производственных мощностей вложат около 110 млн руб. Для смолян планируется создать 250 новых рабочих мест. Строительство уже идет полным ходом, а пуск в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2019 г.

На территории индустриального парка «Феникс» в Смоленске планируется построить фабрику по производству товаров для дома и сада. Локализовать производство на Смоленщине намерена компания «Дубравия» из Московской области. Она производит современную деревянную мебель и элементы декора помещений, которые реализуются через крупные торговые сети и интернет-магазины не только в России, но и за рубежом. На Смоленщине предприятие расположится на площади около 8 тыс. кв. м. Инвестор планирует добавить в линейку продукции изделия из металла. В планах «Дубравии» развитие экспортного потенциала, в частности, выход на китайский рынок. Ожидается, что общий объем вложений в данный проект превысит 180 млн руб. Открытие фабрики позволит создать более 130 новых рабочих мест.

Все для дома

Еще одна договоренность, закрепленная соглашением на форуме, касается открытия в Смоленске торгового центра «Леруа Мерлен». Соглашение о сотрудничестве с международной торговой сетью, специализирующейся на продаже товаров для строительства и ремонта, предусматривает открытие магазина площадью более 13 тыс. кв. м на улице Кутузова.

В гипермаркете будут продавать товары пяти направлений: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Жители региона получат возможность приобрести в одном месте лакокрасочные материалы, обои, межкомнатные и входные двери, керамическую плитку, ламинат, паркет и паркетную доску, линолеум, сантехнику, кухонную мебель и пр. На прилегающей территории планируется оборудовать парковку на 700 мест. Общий объем инвестиций в рамках проекта должен составить около 1,4 млрд руб. Открытие магазина позволит создать 150 рабочих мест.

Подготовительная работа уже проведена: подписан договор генерального подряда, разрабатывается проектно-сметная документация. Открыть этот гипермаркет намечено летом 2020 года.

Спорт и отдых

Компания «Комплекс «Красная Дуга» планирует открыть в Краснинском районе крытый спортивный картодром – специально оборудованную площадку для соревнований на гоночных автомобилях без кузова (картах). Протяженность трассы, включающей сложные повороты и скоростные участки, составит 1,5 км, а ширина – до

12 м. Возможность принимать участие в заездах получат как взрослые, так и дети. В прокат будет предоставляться около 30 болидов. Во время проведения соревнований комплекс сможет вместить

до 10 тыс. человек.

Предполагается создать и детско-юношескую спортивную школу, в которой для юных гонщиков будут проводить теоретические и практически занятия, посвященные правилам поведения на трассе, безопасности во время движения, тактике ведения гонки, основам скоростного вождения и пр.

Ожидается, что суммарный объем инвестиций в проект составит 250 млн руб. Открытие картодрома позволит создать 50 рабочих мест, откроет новые возможности для отдыха смолян и будет притягивать туристов.

Привлечь туристов и предоставить рабочие места для смолян поможет и пятизвездочный отель, который намерена открыть в областном центре компания «Мегаполис-Смоленск». В отеле с 210 номерами также можно будет принимать участников конференций и форумов. Объем вложенных в реализацию проекта инвестиций составит 400 млн руб. Планируется, что будет создано более 150 рабочих мест. Срок ввода гостиницы в эксплуатацию намечен на 2020 г.

Экспортный стандарт

Губернатор Алексей Островский и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев подписали соглашение, согласно которому Смоленщина станет «пилотным» субъектом федерации, где будет внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. Стандарт разработан в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с целью совершенствования экспортной среды в регионах РФ.

Внедрение РЭС 2.0 будет способствовать созданию благоприятной экспортной среды в Смоленской области (консультационная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, создание и ведение базы экспортеров, участие бизнес-делегаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях и др.), приросту количества экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также совершенствованию региональной системы поддержки экспорта.

Справка «КП»

Российский инвестиционный форум ежегодно проводится при поддержке Правительства РФ. На полях форума руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, послы иностранных государств, ведущие экономисты и предприниматели выступают в качестве спикеров тематических сессий и дискуссий, проводят деловые переговоры, подписывают стратегические соглашения, заключают контракты.

Мнение

Губернатор Смоленской области Алексей Островский:

- Сочинский форум традиционно является значимой площадкой для налаживания новых бизнес-контактов, проведения деловых встреч, переговоров с потенциальными инвесторами, подписания Соглашений о сотрудничестве, которым предшествует большая подготовительная работа.

Хочу особо подчеркнуть, что ни одно Соглашение, которое было подписано на полях форума, не осталось без практической реализации. Ряд проектов претворяется в жизнь уже сегодня, многие будут реализованы в ближайшие месяцы и годы. А это сотни созданных рабочих мест для смолян, многомиллиардные инвестиции в экономику Смоленщины, новые налоговые поступления в региональный бюджет и, как следствие, дополнительный объем средств для более эффективного выполнения социальных обязательств в соответствии с поручениями главы государства Владимира Владимировича Путина.

Поэтому администрация региона, я как ее руководитель уделяем столь пристальное внимание этому важнейшему событию в деловой жизни России и активно участвуем в его мероприятиях.