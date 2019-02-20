Дань памяти

Бойцы поисковых отрядов посетили богослужение в Покровском храме у деревни Всеволодкино и центр «Долг», где по случаю знаменательной даты была представлена концепция новой экспозиции в музее Неизвестного солдата.

Творцы истории

В Вяземском районе собрались представители разных поисковых отрядов из Смоленской области и их коллеги из других регионов. Местом их встречи стал Покровский храм строящегося комплекса Спасо-Богородицкого Одигитриевского монастыря, где поисковики почтили память павших и поклонились иконе Божьей Матери «Взыскание погибших» – своей духовной покровительнице.

У поисковиков принято начинать этот праздник с молитвы. Этой традиции, по словам депутата областной Думы, лидера смоленских поисковиков Нины Куликовских, уже пятый год со дня учреждения 18 февраля памятной даты:

- Это дает ощущение того, что мы защищены, ощущение того, что мы всегда сверяем свое дело, свою работу с Богом, чтобы оно было богоугодным, - сказала Нина Германовна. - Этот праздник необходим для того, кто занимается поиском, и для тех, кто верит, что это движение очень нужно, что оно полезно, что без этого сегодня невозможно вернуть и открыть те страницы истории, которые до сих пор остались неизвестными.

По зову сердца

За тридцать лет поисковое движение на Смоленщине стало смыслом жизни многих людей. В регионе действуют 74 отряда, ежегодно проходят поисковые экспедиции и масштабные «Вахты памяти». Штабом «Вахты памяти» стало государственное учреждение центр «Долг» в Вязьме, где и продолжилась встреча, посвященная Дню поисковика.

В Вязьме отпраздновали День поисковика. ФОТО: пресс-службы Смоленской областной Думы.

Областной центр «Долг» сегодня широко известен. В нем работает один из лучших в стране музеев Неизвестного солдата, который ежегодно посещают более тысячи человек. Для всех желающих проводятся содержательные экскурсии об истории Великой Отечественной войны и поискового движения. Очередным шагом в этом направлении стало создание новой экспозиции, под которую отведен весь третий этаж.

- Это дар Анатолия Викторовича Черкасова, который вложил сюда и душу, и свои средства, все свои возможности и сделал этот музей доступным для всех жителей Смоленской области, всей нашей страны. Новая экспозиция позволяет побывать в том призывном пункте, где объявили, что 22 июня началась война, - это как будто окунуться самому в историю и в то время, - рассказала Нина Куликовских.

Новый музей состоит из пяти залов. В них представлены сцены предвоенной мирной жизни - коммунальные квартиры семьи интеллигентов, рабоче-крестьянской семьи, кинозал, а также военный штаб и многое другое.

Собравшиеся отмечали, что атмосфера здесь очень эмоциональная, что в вещах и предметах ощущается, что такое предвестие войны, ее разрушающая сила и несокрушимый дух защитников Отечества.

Создатели экспозиции провели гостей по залам и обратились с просьбой помочь в наполнении экспонатами. Как отметил боец поискового отряда «Факел», финансовый директор ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» Анатолий Черкасов, каждый должен внутри себя чувствовать необходимость что-нибудь сделать для сохранения исторической памяти.

По словам специалистов, занимавшихся воплощением идеи, при создании экспозиций они изучали архивные материалы, смотрели старые кинофильмы, картины и фотографии того времени. В одной из комнат воссоздан военный штаб. Антураж того времени создают рабочие столы, карты. Можно представить, как над ними склонились офицеры, думают, как расположить войска. В штабе все, как должно было быть: документы и газеты того времени, распечатанные из архивов приказы 1941 года.

Концепция этого зала предусматривает, что со временем в штабе разместят ящики с патронами, оружие, стол радиста. Это добавит ощущение, что враг уже подходит и люди мобилизуются, чтобы защищать город.

- Это прекрасное продолжение той работы, которая ведется уже 30 лет, - поделился впечатлением от увиденного председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов. По его словам, экспозиция имеет оригинальную задумку.

- В одной из комнат воссоздан быт русского дома, из которого уходили солдаты на фронт. Здесь хорошо все подобрано, сделано современными материалами, но до того похоже на то помещение, в котором жили наши предки, наши деды перед уходом на фронт, что невольно, хотели мы или не хотели, когда заходим в это помещение, нас пронизывает дух того времени, - отметил Игорь Васильевич. - Уверен, что музейная экспозиция еще будет дополняться многими экспонатами, и мы, поисковики, будем в этом помогать. Самое главное, что все это позволяет беречь нашу историю. Все это позволяет привлекать молодежь и зажигать в ней любовь к Родине. Это надо для того, чтобы они ни в коем случае никому не позволили перефразировать, переписать, изменить историю. Чтобы они ни в коем случае не позволили называть нашего солдата оккупантом и через 50-70 лет кому-то плохо высказаться о нашей Родине.

В Вязьме отпраздновали День поисковика. ФОТО: пресс-службы Смоленской областной Думы.

Пожалуй, главная ценность экспозиции - фотографии советских воинов, чьи имена были установлены в ходе поисковых экспедиций. Они повсюду размещены на стенах.

В центре «Долг» давно думали, как представить фотографии фронтовиков, и теперь идея получила достойное воплощение. Старые фото объединены в портретную галерею, а в кинотеатре планируется демонстрировать фильмы о погибших героях.

Равнение на первых!

После экскурсии собравшиеся обменялись мнениями и поделились планами и достижениями. Гости из Владимира отметили, что считают смолян своими учителями в поисковом деле и всегда рады разделить с ними походные трудности. В этот раз они передали в музей центра «Долг» альбом, в котором увековечены имена владимирцев, павших на полях сражений, в том числе и на Смоленщине. Приехав накануне, они также помогли смоленским коллегам в составлении электронной базы данных, необходимой для работы.

Собравшиеся отмечали, что поисковое движение развивается. Каждый год растет число добровольцев, и все больше в нем становится молодежи.

- В наш отряд и другие приходит много ребят. Увеличивается поисковое движение. Каждый хочет найти своих дедов, прадедов, готов оказать помощь и поддержку. Мы сделаем все, что сможем для людей, которые ждут солдат, не вернувшихся с войны, пропавших без вести, - поделился боец поискового отряда «Славяне» Павел Ляхов.

В свой профессиональный праздник поисковики много общались, делились воспоминаниями, говорили о планах. Все с нетерпением ждут начала полевого сезона в апреле. В этом году первой масштабной экспедицией станет межрегиональная «Вахта Памяти» в Сычевском районе.

СКАЗАНО

Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов написал в правительственной телеграмме:

- Благодарю всех вас за неравнодушное отношение к истории России. Вы, как никто другой, понимаете, что наша задача – свято хранить в сердцах память о великом подвиге наших солдат, о трагических станицах в истории Отечества. Память объединяет нас, ведь мы живем на земле, которую героически защищали наши деды в самые суровые годы Великой Отечественной войны. Благодаря неустанному и поистине подвижническому труду смоленских поисковиков были возвращены десятки тысяч имен настоящих героев, отдавших свою жизнь за Отечество. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия.