Какие хозпостройки облагаются налогом на имущество физлиц в Смоленске?

В связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков ФНС России разъяснила, какие хозяйственные постройки облагаются налогом на имущество физлиц.

Налогооблагаемыми объектами являются находящиеся в собственности у граждан хозяйственные постройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В их число входят хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Исключение - жилые помещения и гаражи, которые являются самостоятельными объектами налогообложения.

Владелец хозпостройки сам определяет необходимость обращения в органы Росреестра за регистрацией прав на нее в ЕГРН. Для этого она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а её перемещение без несоразмерного ущерба её назначению невозможно.

Обязанность по уплате налога на имущество физлиц возникает с момента госрегистрации права собственности гражданина на хозпостройку или со дня открытия наследства, в которое она включена. Исключение – освобождение от уплаты налога на основе льготы, установленной федеральным или муниципальным законодательством. Так, от налогообложения освобождаются хозпостройки площадью не более 50 кв. м, расположенные на участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Такая льгота применяется только для одной хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельности, независимо от ее расположения в пределах страны.

Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистрируются в ЕГРН и не облагаются налогом на имущество физлиц. К таковым относятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и т. п.

Представительные органы муниципальных образований вправе вводить дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, ознакомиться с перечнем которых можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».