«Дети-Ангелы-Смоленск» поздравили пап с Днем защитника Отечества

Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» провела праздник «Мой папа самый лучший», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие состоялось в Доме культуры «Всероссийское общество слепых», сообщает пресс-служба облдумы.

- Мы часто поздравляем мам, превозносим женщину как хранительницу домашнего очага, но все прекрасно знаем, что в семье очень многое держится на мужчине. К сожалению, мы редко говорим им об этом, поэтому решили вместе с ребятами подарить им праздник, - отметила президент организации «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева.

Почетным гостем на торжестве стала советник председателя Смоленской областной Думы, секретарь Смоленского городского отделения партии «Единая Россия» Тамара Максимчук. По поручению спикера регионального парламента Игоря Ляхова она пришла на праздник с приятной миссией – передать денежные средства, собранные на благотворительной акции, в помощь организации.

Тамара Яковлевна напомнила, что в преддверии новогодних и рождественских праздников в Смоленской областной Думе по инициативе Игоря Васильевича и предложению смоленских школьников состоялась благотворительная выставка-ярмарка детских поделок «От сердца к сердцу». Ребята приготовили самые разнообразные игрушки, выполненные своими руками, которые приобрели посетители выставки.

- Очень приятно оказаться на вашем таком необычном и очень трогательном мероприятии, - подчеркнула Тамара Максимчук и поздравила присутствующих мужчин с 23 февраля, выразив свое огромное уважение и восхищение их терпению и благородству.

В свою очередь, организаторы праздника попросили Тамару Яковлевну передать Игорю Ляхову медаль «Лучший друг» в знак признательности за его многолетнюю поддержку организации «Дети-Ангелы-Смоленск».

В каждой семье есть защитники - дедушки, старшие братья и, конечно, папы. Для них в этот день были организованы конкурсы, звучали песни, стихотворения, искренние слова благодарности. Дети выступали с полной самоотдачей, не стесняясь, показывали свои таланты. Зажигательные танцы исполнили ребята студий «Светлячок» и «Солнышки», а танцевальная композиция «Папина дочка» тронула всех до слез.

Представители сильного пола получили грамоты и памятные подарки с пожеланиями быть сильными, мужественными и добрыми.

Итогом мероприятия, которое получилось по-настоящему семейным, стало чаепитие.

Веселая и интересная программа понравилась всем без исключения. Дети и взрослые подарили друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки. Как сказала Светлана Снеговая, мама Александры, праздник стал очередным ярким событием для особенных детей и останется в их памяти надолго.