2019-02-27T10:20:03+03:00
Общество

Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском

Приборы будут фиксировать нарушения ПДД
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском. ФОТО: пресс-служба МЖД.Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском, сообщает пресс-служба МЖД. Приборы будут фиксировать нарушения ПДД.

Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском. ФОТО: пресс-служба МЖД.

Камеры могут появиться на четырех переездах под Смоленском. ФОТО: пресс-служба МЖД.

Смоленские железнодорожники приняли участие в региональном заседании по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством губернатора области Алексея Островского. Один из вопросов касался профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения травматизма на автомобильных и железных дорогах.

По поручению заместителя начальника Московской железной дороги Юрия Базарова на заседании выступил начальник Смоленского отдела инфраструктуры Алексей Ключников. Он отметил, что в 2018 году на железнодорожных переездах Смоленского региона МЖД зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека погибло и двое пострадало. В 2017 году произошло пять происшествий, в которых пострадало пять человек. Все ДТП произошли по вине водителей автотранспорта.

- Сложившаяся ситуация вызывает тревогу у железнодорожников, так как автомобилисты рискуют не только собственным здоровьем и жизнью, но и создают угрозу безопасности для локомотивных бригад и пассажиров поездов, - отмечают в компании.

Для предотвращения ДТП железнодорожники ремонтируют и модернизируют переезды, в том числе оборудуют их дополнительными системами защиты, инициируют специальные профилактические акции. В 2018 году произведен текущий ремонт 27 переездов, три переезда оборудованы устройствами фотовидеофиксации. В 2019 году в Смоленском регионе МЖД запланировано отремонтировать 25 переездов, а на четырех - установить комплексы фотовидеофиксации. С учетом перспектив дальнейшего развития территорий, смоленские железнодорожники предложили рассмотреть возможность строительства в регионе шесть автомобильных путепроводов, которые позволят водителям пересекать железную дорогу без выезда на пути.

Так, 15 января 2018 года после ввода в эксплуатацию автодорожного путепровода в районе поселка Катынь Смоленского региона МЖД, по согласованию с местной администрацией был закрыт расположенный рядом железнодорожный переезд 442 км перегона Ракитная – Гусино. Таким образом, было ликвидировано потенциально опасное место, где водители могли выехать на пути перед поездами.

Взаимодействие железнодорожников с региональными властями в вопросе безопасности движения будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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