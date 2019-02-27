Если есть в квартире газ

Если полгода не платить

По данным, озвученным генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Алексеем Исаковым, на 1 января 2019 года просроченная дебиторская задолженность составила 1389,2 млн рублей. Из них сумма просроченной задолженности теплоснабжающих организаций составила 570,7 млн рублей. Наибольшая просроченная задолженность у предприятий Смоленска и Смоленского района (в общей сумме 394,8 млн рублей). Крупные долги также у ТСО Сафоновского (83,4 млн рублей), Вяземского (18,7 млн рублей) и Гагаринского (12,9 млн рублей) районов. Теплоснабжающие организации, имея 41% в общей доле просроченной дебиторской задолженности, потребляют только 23% из 1,6 млрд кубометров газа, реализуемых на территории региона.

В 2018 году от системы газоснабжения были отключены более тысячи потребителей-неплательщиков. Около 3500 абонентов оплатили задолженность на общую сумму 18 млн рублей уже в ходе мероприятий по отключению.

К чему может привести наличие долга за газ в размере 1500 рублей за полгода потребления газа? В зависимости от срока, размер пени может быть эквивалентен 12-30% годовых, если сравнивать с банковским займом. Итого за полгода сумма пени составит 1390 рублей. Должникам может быть прекращено газоснабжение уже после двух периодов неоплаты. Отключение и подключение газа со сваркой обойдется должнику в 5870 рублей. Итого общий долг увеличится в шесть раз и возрастет до 8760 рублей. Кроме того, все судебные издержки также ложатся на должника. А в случае неоплаты долга в течение трех месяцев после отключения газа поставщик может и вовсе расторгнуть договор. Самовольная врезка в газораспределительные сети влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей либо уголовную ответственность. ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» настоятельно рекомендует своевременно и в полном объеме оплачивать потребленный газ.

ФОТО: предоставлено собеседником издания.

Зачем пускать в квартиру газовиков?

На сегодняшний день в Смоленской области более 365 тысяч абонентов и более 3500 обслуживаемых промышленных предприятий.

Исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов рассказал, что за последние пять лет в России в результате пользования неисправными газовыми приборами погибли более двух тысяч человек. Этих трагедий удалось бы избежать, если бы были диагностированы неисправности в ходе проверок. Однако до сих пор граждане продолжают полагаться на собственные силы и не пускать специалистов в квартиру. Такие действия угрожают не только безопасности самих владельцев помещений, но и соседям, если они живут в многоквартирном доме. В 2018 году, когда техосмотры стали проводить ежегодно, было выполнено более 182000 проверок, письменные отказы написали 3785 человек. В ходе осмотров было выявлено 22902 нарушения.

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Вызвать специалиста для проведения техосмотра можно на сайте gas-smolensk.ru. Онлайн форма заявки позволит выбрать удобные дату и время.

Для заключения договора на ТО ВКГО не обязательно приезжать в офис, достаточно удобным способом вызвать специалиста на дом, он проведет осмотр и заключит договор.

Выбор способа оплаты техобслуживания газового оборудования – личное дело абонента. Можно вносить ее ежемесячно по квитанциям, можно оплатить сумму целиком заранее или по факту выполнения работ.

Если в дверь звонит человек, представляющийся сотрудником компании АО «Газпром газораспределение Смоленск», спросите у него фамилию и удостоверение, позвоните по номеру 104, чтобы уточнить информацию. Сотрудник никогда не будет предлагать купить какие-либо приборы с рук! Графики техобслуживания можно узнать на официальном сайте компании gas-smolensk.ru/grafiki или на информационном стенде у подъезда или в местах массового скопления жильцов частного сектора. Специалисты предупреждают о визите заранее.

Если Вам показалось, что соседи совершают самовольные действия с газовым оборудованием (ремонтируют котел, самостоятельно устанавливают плиту или даже стучат по трубе) – звоните 104!