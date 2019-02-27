О Родине, о подвиге, о славе

На Смоленщине прошел шестой фестиваль «Споем, бача, споем», сообщает пресс-служба областной Думы. Патриотические песни объединили сотни людей: представителей власти региона, общественных деятелей, школьников и студентов.

- В этом году наш фестиваль посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мы, организаторы, хотим, чтобы подрастающее поколение знало, какие песни любили их деды и прадеды, какие песни вселяли уверенность в победе, помогали переживать трудности, - отметила депутат Смоленской областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Песня всегда с солдатом: и в горе, и в радости. Ольга Ковалева из Глинковского района второй год участвует в фестивале. Каждое выступление для нее – особенное.

– Я исполнила песню о локальных войнах «Возвращайся». Мне близка эта тематика, ведь мой отец служил в Чечне. Хочется донести до слушателей все эмоции, которые я испытываю, – поделилась Ольга.

Елизавета Пимоненкова из Демидова выступила с балладой о военных летчицах. Она посвящена женщинам, которые в тяжелое военное время стали настоящими защитниками Отечества.

– Эта баллада звучит в фильме «В небе «Ночные ведьмы». «Ночными ведьмами» фашисты называли бесстрашных советских летчиц. Они наравне с мужчинами внесли весомый вклад в победу. Своим номером я хочу напомнить зрителям, насколько наша страна великая! - отметила Елизавета.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Программа конкурса состояла из трех блоков: зрители услышали композиции Великой Отечественной войны, песни, посвященные афганской войне и другим вооруженным конфликтам, в финале – патриотические произведения о Родине.

В завершение вечера весь зал вместе с вокалистами и почетными гостями хором исполнил «Катюшу».

Слова благодарности организаторам, участникам и гостям праздника выразили депутаты Смоленской областной Думы Виталий Вовченко, Андрей Моргунов и Сергей Шелудяков. Все участники фестиваля «Споем, бача, споем» отмечены грамотами. От регионального отделения партии «Единая Россия» были вручены плюшевые медведи и другие подарки.

Лучшей наградой для артистов стали долго не смолкающие аплодисменты зрителей.

ВАЖНО!

Областной фестиваль патриотической песни является важной частью регионального проекта «Единой России» «Связь поколений». Шесть лет назад идея тематического концерта была инициирована областным поисковым объединением «Долг» и поддержана региональным отделением «Единой России». С тех пор традиционно в феврале со сцен районных домов культуры звучат песни, посвященные всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества.