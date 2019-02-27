2019-02-27T18:11:22+03:00
Общество

О Родине, о подвиге, о славе

Шестой фестиваль «Споем, бача, споем» собрал коллективы из 16 муниципалитетов региона. Участники и зрители почтили память смолян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.
Изменить размер текста:

На Смоленщине прошел шестой фестиваль «Споем, бача, споем», сообщает пресс-служба областной Думы. Патриотические песни объединили сотни людей: представителей власти региона, общественных деятелей, школьников и студентов.

- В этом году наш фестиваль посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мы, организаторы, хотим, чтобы подрастающее поколение знало, какие песни любили их деды и прадеды, какие песни вселяли уверенность в победе, помогали переживать трудности, - отметила депутат Смоленской областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Песня всегда с солдатом: и в горе, и в радости. Ольга Ковалева из Глинковского района второй год участвует в фестивале. Каждое выступление для нее – особенное.

– Я исполнила песню о локальных войнах «Возвращайся». Мне близка эта тематика, ведь мой отец служил в Чечне. Хочется донести до слушателей все эмоции, которые я испытываю, – поделилась Ольга.

Елизавета Пимоненкова из Демидова выступила с балладой о военных летчицах. Она посвящена женщинам, которые в тяжелое военное время стали настоящими защитниками Отечества.

– Эта баллада звучит в фильме «В небе «Ночные ведьмы». «Ночными ведьмами» фашисты называли бесстрашных советских летчиц. Они наравне с мужчинами внесли весомый вклад в победу. Своим номером я хочу напомнить зрителям, насколько наша страна великая! - отметила Елизавета.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Программа конкурса состояла из трех блоков: зрители услышали композиции Великой Отечественной войны, песни, посвященные афганской войне и другим вооруженным конфликтам, в финале – патриотические произведения о Родине.

В завершение вечера весь зал вместе с вокалистами и почетными гостями хором исполнил «Катюшу».

Слова благодарности организаторам, участникам и гостям праздника выразили депутаты Смоленской областной Думы Виталий Вовченко, Андрей Моргунов и Сергей Шелудяков. Все участники фестиваля «Споем, бача, споем» отмечены грамотами. От регионального отделения партии «Единая Россия» были вручены плюшевые медведи и другие подарки.

Лучшей наградой для артистов стали долго не смолкающие аплодисменты зрителей.

ВАЖНО!

Областной фестиваль патриотической песни является важной частью регионального проекта «Единой России» «Связь поколений». Шесть лет назад идея тематического концерта была инициирована областным поисковым объединением «Долг» и поддержана региональным отделением «Единой России». С тех пор традиционно в феврале со сцен районных домов культуры звучат песни, посвященные всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
На Смоленщине объявили войну борщевику
Развитие социальной сферы – в приоритете
В Смоленской области снизят налог на коммерческую недвижимость
Смоляне шесть лет добиваются расселения аварийного дома
В центре Смоленска дети чуть не спалили многоквартирный дом
Жители центра Смоленска останутся без холодной воды
Лучших по культуре выбрали в Смоленске
Педагога обвиняют в избиении школьника в Сафоново
Автомобиль перевернулся на парковке ТЦ «Макси» в Смоленске
Смоляне не спешат замуж и меняют имя
Микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком и краном в Смоленской области
И.о. главы Смоленска Дмитрий Платонов попросил об отставке
Городок Комминтерна и Рыленкова в Смоленске отключат от воды
Два новых детских сада построят в Миловидово
Кандидаты на звание «Учитель года» в Смоленске прошли последнее испытание
В Смоленске менеджер подозревается в краже более 640 тыс. рублей выплат по займам
Смолянам предлагают высадить во дворах сирень, кизил или спирею
Ледяная глыба повредила две иномарки в Смоленске
Пешеход погиб в страшном ДТП на трассе под Рославлем
Молодого парня подозревают в серии краж из кафе Гагарина
Смолян приглашают сделать бесплатную прививку животному
Женщина погибла в жилом доме в Вязьме
Опасный маневр легковушки на Крупской попал на видео
Мужчина выжил после прыжка с моста в Днепр в Смоленске
Четыре кандидата прошли собеседование на должность мэра Смоленска
Свидетелей падения женщины из «ПАЗика» разыскивают в Смоленске