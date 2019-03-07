Пути к здоровью: Как меняется здравоохранение на Смоленщине?

Главными темами стали доступность медицины, оказание высокотехнологичной помощи и реализация девяти новых региональных проектов.

Поиск решений

В февральском послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заострил внимание на том, что люди, как правило, судят обо всей системе здравоохранения по первичному звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе больше всего претензий: жители России жалуются на очереди, отсутствие возможности быстро и бесплатно пройти нужное обследование, попасть на прием к «узкому» специалисту, особенно в отдаленных населенных пунктах.

– Мы в регионе целенаправленно занимаемся решением данных проблем, – заявил на заседании губернатор. – Прежде всего, сохранили развернутую систему ФАПов, не пошли на их сокращение. В прошлом году за счет средств областного бюджета отремонтировали восемь фельдшерско-акушерских пунктов, а за счет средств резервного фонда правительства приобрели четыре модульных ФАПа, за областные деньги оснастили их медицинским оборудованием.

В области развиваются и выездные формы работы, в частности, реализуется востребованный социальный проект - автопоезд «Здоровье Смоленщины». В отдаленные уголки региона выезжают четыре передвижных медицинских комплекса, приобретенные на средства резервного фонда правительства.

Благодаря мерам, предпринимаемым администрацией региона, в течение 2018 г. в учреждения здравоохранения области устроились на работу 87 молодых врачей и 109 средних медицинских работников. На решение кадрового вопроса на селе нацелена новая инициатива президента о снятии возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор», хорошо зарекомендовавшей себя в том числе и на Смоленщине.

ИНФОГРАФИКА: Денис ШУМЕЙКО.

Новые проекты

Девять региональных проектов начнут внедрять в Смоленской области в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Их цели – снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита, обеспечение каждого жителя современными технологиями профилактики, диагностики и лечения, а также решение других важнейших задач.

– Уже в этом году мы планируем приобрести 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, шесть флюорографов и четыре маммографа, - рассказал губернатор Алексей Островский. – Также приобретем новое оборудование для целого ряда медицинских учреждений. Помимо прочих мероприятий, будет проведен ремонт в районных детских поликлиниках и расширено целевое обучение специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Кроме этого, приступаем к работе по организации локальных информационных сетей в лечебных учреждениях региона, централизованного управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

Быть человечнее

Среди актуальных для отрасли проблем остаются кадровый дефицит, недостаточная доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах, высокий процент смертности от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения, а также ряда внешних причин, в частности ДТП. Есть и проблемы, связанные с соблюдением медицинской этики и деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики).

– Анализ поступивших за прошедший год жалоб от населения показал, что значительная их часть связана с невнимательным отношением персонала к пациентам и их родственникам – это начинается уже с регистратур и приемных отделений стационаров, – рассказала начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова. – На протяжении двух последних лет нами принимались меры, направленные на нивелирование данных проблем.

При департаменте работает специальная комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с нарушением деонтологии. Однако ее усилий, по мнению Войтовой, недостаточно. В связи с этим начальник департамента предложила создать подобные комиссии в каждом лечебном учреждении.

Идею поддержал губернатор:

– Хочу особо отметить, что меня крайне беспокоит и волнует тематика медицинской этики и деонтологии в отношении пациентов и их родственников, поскольку это является важнейшим компонентом качественной медицинской помощи. Проблема заключается в том, что люди, сталкиваясь с пренебрежением или даже хамством со стороны медицинских работников, начинают негативно оценивать систему здравоохранения в целом. К сожалению, наш регион не является здесь исключением в масштабах всей страны. Поэтому я полностью солидарен с начальником профильного департамента в том, что этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание. Прошу вас, Елена Николаевна (Войтова, начальник департамента по здравоохранению), подготовить соответствующее распоряжение о создании на базе всех действующих медицинских учреждений региона комиссий по рассмотрению жалоб и заявлений пациентов, которые будут обязаны самым беспристрастным образом рассматривать подобные жалобы на неэтичное поведение медперсонала. Кроме этого, руководители учреждений должны нести персональную ответственность за оперативность и объективность их рассмотрения.

Спасая жизни

Алексей Островский напомнил, что в ходе встречи с заместителем председателя правительства, курирующей социальную сферу, Татьяной Голиковой удалось договориться о строительстве в Смоленске онкологического центра и нового здания детской областной клинической больницы.

Коснулись на заседании и вопросов работы открывшегося в 2018 г. перинатального центра. С ноября в его стенах на свет появилось более 600 малышей, стационар центра принял свыше тысячи пациенток, еще около трех тысяч смолянок обратились в консультативно-диагностическое отделение. С января в центре работает отделение для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, а также отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Ведется прием документов и отбор пациентов для проведения программы ЭКО.

Елена Войтова также отметила работу акушерской службы области, которая комплексно охраняет материнство и детство. Например, одно из достижений службы психологической поддержки беременных женщин – снижение числа абортов за последние пять лет на 22%. В результате только в 2018 г. удалось сохранить жизнь 507 малышам.

МНЕНИЕ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский:

- Хочу отметить, что совместные усилия органов власти и медицинского сообщества, конструктивная и ответственная совместная работа позволили нам добиться определенных положительных результатов. Увеличилась продолжительность жизни смолян, а показатели общей смертности населения снизились. Несмотря на все еще имеющиеся кадровые проблемы, за пять лет втрое уменьшился дефицит врачей и средних медицинских работников. Из года в год растет финансирование отрасли, лечебно-профилактические учреждения регулярно оснащаются современным медицинским оборудованием, специальным автотранспортом. Многое сделано и в ходе реализации «майских» указов 2012 года. Комиссии по врачебной этике создадут во всех медучреждениях Смоленской области.