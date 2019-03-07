Женщины, которые нас защищают!

Ольга Минченкова: «Женщины, работающие в полиции, привыкли успевать все!»

ФОТО: из архива героя публикации.

Ольга Игоревна – старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленск пришла на службу по стопам отца.

– Мое первое образование экономическое. Но от судьбы не уйдешь, – смеется полицейский. – Мой отец служил в органах внутренних дел. Начала я карьеру в паспортно-визовой службе, а после стала работать участковым уполномоченным полиции.

Ольга Минченкова признается, что служба участковых уполномоченных полиции достаточно яркая.

– Я горжусь, что работаю именно в этом подразделении. Мой закрепленный административный участок – Колхозная площадь. Здесь своя специфика работы, жилых домов немного, но присутствует так называемая «приезжая преступность», – говорит девушка.

А на вопрос как совместить службу на такой ответственной должности и семейные дела, отвечает: «Женщины, работающие в системе МВД России, привыкли успевать всё. Мой муж – бывший сотрудник полиции, он меня понимает и всегда поддерживает».

Наталья Курзова: «Став полицейским, поняла, что счастлива!»

ФОТО: из архива героя публикации.

– Честно скажу, боялась работать, у нас же на службе одни мужчины и я, – признается героиня. – Сейчас понимаю, что правильно сделала, что пришла: здесь каждый день полон эмоций! Уже без работы не могу и жизни представить. Раскрывать преступления так увлекательно. А помогать людям и слышать в ответ благодарность дорогого стоит!

Наталья признается, что «горит» на работе. Ведь что может быть увлекательнее, чем видеть разные характеры, попадать в сложные ситуации и пытаться докопаться до истины, выйдя на след преступника. Только на службе понимаешь, как дороги тебе близкие люди.

– В нашей работе важно правильно распределять свое свободное время. Важно работать для жизни, а не жить на работе. Многие думают, что быть хорошим полицейским и заботливой мамой и женой – сложно, но я так не считаю. Главное, это нужно захотеть! – откровенничает Наталья. – Я неописуемо ценю свое свободное время, потому что его очень мало. Поэтому все минутки посвящены любимой семье - дочке, которой почти пять с половиной, старшему сыну, которому уже 20 лет, и супругу. Я очень люблю своих детей и горжусь ими! А еще люблю цветы – яркие, ароматные…. У меня их много: в доме растет огромное количество пальм, фикусов, драцен и др. А летом на участке высаживаю любимую петунию, розы и много-много других растений, названий которых уже и не помню из-за их разнообразия. Последние несколько лет просто пополняю оранжерею и радуюсь пестрой красоте.

А еще в семье Натальи очень любят праздники.

– Мы очень ценим время, проведенное вместе за праздничным столом. В такие минуты понимаешь, что ты по-настоящему счастлив! – говорит Наталья.

Ирина Елисеева: «Мои сыновья и супруг – главная поддержка и опора!»

ФОТО: из архива героя публикации.

– Стать полицейским – моя детская мечта, – признается Ирина, которая много лет назад заступила на службу в должности участкового уполномоченного полиции. За многолетний опыт работала в дознании, в штабе, в дежурной части.

– Никогда не пожалела о своем выборе – очень люблю работу и свою семью, которая всегда ждет меня дома. Это супруг и сыновья. Поэтому все свободное время я посвящаю им. Мои мужчины – главная поддержка и опора, – признается собеседница «КП».

«Комсомольская правда – Смоленск» поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем! Прекрасные дамы, желаем вам быть по-настоящему счастливыми и успешными. Любви вам, взаимопонимания с родными и коллегами и семейного тепла!