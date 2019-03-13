Свое, смоленское

Тепличный комбинат «Смоленский» снимает первые урожаи «зимних» огурцов. Чтобы узнать, как идет реализация инвестиционного проекта, во время рабочей поездки предприятие посетил губернатор Алексей Островский.

ФОТО: администрация Смоленской области.

Зимний урожай

Реализация инвестиционного проекта по созданию крупного тепличного комплекса идет в Рославльском районе с 2017 года. Первый этап уже завершен: построен блок зимних теплиц с рассадным отделением (площадь блока – 8 га, отделения – 0,9 га), административно-бытовой корпус, склад готовой продукции, подведена необходимая инженерная инфраструктура.

В теплицах уже зреют овощи – в декабре прошлого года посадили 160 тыс. огурцов. Но проект пока не завершен, в ноябре 2019 года надо запустить вторую очередь – еще 8,44 га теплиц. Кроме огурцов в них будут выращивать салат.

Предприятие планирует создать всего около 300 рабочих мест, сейчас на нем работают 60 человек. Зарплата неплохая – 30 - 40 тыс. руб.

Овощами тепличный комбинат сможет обеспечить всю Смоленскую область, да еще и для продажи в других регионах останется.

– Мы намерены производить до 22 тыс. тонн огурцов в год, – рассказал учредитель тепличного комбината Борис Горкунов, владелец названной по его фамилии группы компаний. – Это очень серьезный показатель – около 2–2,5% от всего объема огурцов, производимых в стране. В наших дальнейших планах – начать выращивать томаты.

Помочь в развитии

По, по словам Горкунова, пока о запуске третьей очереди производства говорить рано: планы по развитию сдерживают высокие тарифы на электроэнергию. Алексей Островский отметил серьезность инвестиционного проекта и подчеркнул, что он предполагает и большие вложения, и хороший социальный эффект. В связи с этим губернатор поручил начальнику департамента промышленности и торговли Антону Афонычеву совместно с начальником департамента по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Олегом Рыбалко и заместителем губернатора Ростиславом Ровбелем организовать совещание, где под председательством губернатора обсудят возможные варианты снижения цены на электроэнергию для сельхозпредприятий региона.

На коробках с огурцами, приготовленными к продаже, кроме бренда «Горкунов» можно увидеть и надпись «Тепличный комбинат «Смоленский». А значит, смоляне смогут гордиться тем, что едят овощи местного производителя, а в других регионах будут знать, что сельское хозяйство на Смоленщине активно развивается.

– Меня как главу региона особо радует, что в названии предприятия упоминается Смоленская область, – отметил Алексей Островский. – Также хочу поблагодарить вас, Борис Васильевич, за рабочие места, зарплату, инвестиции. В свою очередь мы будем помогать и дальше, чтобы ваше предприятие развивалось.

Кстати

Суммарный объем инвестиций в проект по созданию тепличного комплекса составляет 3,14 млрд руб. При этом 2,9 млрд – средства льготных инвестиционных кредитов, получить которые стало возможно в результате обращения губернатора Алексея Островского к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его рабочей поездки в Смоленск в мае 2017 года. Ещё 146 млн руб. – это субсидия из средств федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат (CAPEX).