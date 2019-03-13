«Студвесна» на новом уровне

«Студенческая весна» – это возможность для активных и талантливых молодых людей проявить себя. Но смоленские студенты хотели бы, чтобы городской этап фестиваля стал ярче и масштабнее. Об этом представители вузов Смоленска рассказали губернатору во время приема граждан по личным вопросам.

Фестиваль сначала проводится на базе каждого из этих вузов, а потом – на городском уровне. В инициативную группу, пришедшую на встречу, вошли Елизавета Пехова из смоленского госуниверситета, Ирина Аверкина из сельхозакадемии, Юлия Иванькова из академии физкультуры, спорта и туризма.

– Сейчас сложилась такая ситуация, что городской фестиваль организован гораздо хуже, нежели мы проводим в своих вузах,– рассказала Елизавета Пехова. – Мы бы хотели обратить внимание на эту проблему и предложить, чтобы «Студенческая весна» стала масштабным праздником для всего города и всего студенчества нашего региона в целом.

Ирина Аверкина добавила:

– Последние два года гала-концерт городского фестиваля «Студенческая весна» проходит в Galaxy Park. Мне кажется, что это не очень приемлемо, когда люди играют в боулинг, отдыхают у барных стоек, а студенты в это время показывают свои творческие номера. Соответственно зрителей на таком мероприятии тоже мало.

Студенты хотели бы, чтобы городской фестиваль стал масштабнее и интереснее, чтобы на него пригласили звезд, которые привлекли бы к событию внимание молодежи. Важно также, чтобы у победителей была возможность подготовиться и достойно выступить на всероссийской «Студенческой весне».

– Лиза (Пехова), Ира (Аверкина), Юля (Иванькова), идея отличная, я ее полностью поддерживаю, – сказал глава региона. – Сегодня у нас все высшие учебные заведения подобные мероприятия проводят, но, к сожалению, делают это самостоятельно. Как следствие, нет интеграции между вузами и соответственно их студентами. То, что вы предлагаете организовать такое совместное городское мероприятие с участием всех вузов, очень здорово. С точки зрения практической реализации мною будет дано поручение о предоставлении под эти цели Дворца спорта «Юбилейный» на безвозмездной основе, потому что понятно, что денег у студентов нет, и у вузов их, так скажем, немного, чтобы все это проплачивать. Подумаем, за счет каких средств привлечь тот или иной музыкальный коллектив, возможно, их будет. И это обязательно на себя возьмём. Так что мы обязательно этот проект реализуем.

Алексей Островский также по-обещал посетить фестиваль.