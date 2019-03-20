Новым главой Смоленска стал Андрей Борисов, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Депутаты горсовета единогласно проголосовали за его назначение.

Перед голосованием народные избранники выслушали кандидатов на кресло главы города и задали ряд вопросов, которые коснулись благоустройства города, строительства детских садом, работы с муниципальными предприятиями и др.

Напомним, до назначения на должность Андрей Борисов работал заместителем губернатора Смоленской области. Новому главе города 15 марта исполнилось 52 года. Он родился в Москве. Трудовую деятельность начал с 1991 года инженером сектора радиовещания в Сокольниках. В политику пришел в 2005 году и был помощником тогда еще депутата Госдумы Алексея Островского. В 2007 году избран депутатом Смоленской областной Думы. А с мая 2012-го возглавлял Контрольный департамент. До назначения на должность замгубернатора, работал в городской администрации в должности зама главы.

Стоит отметить, что за кресло главы боролись еще три кандидата. Ранее на городской конференции «Единой России» депутаты поддержали Андрея Борисова. Его выдвинул глава региона Алексей Островский. А в минувшее воскресенье, 17 марта, глава региона пригласил тогда еще участника гонки на выездное совещание, где были рассмотрены главные на текущий момент проблемы областного центра.

Экс-глава Смоленска Владимир Соваренко был снят с должности по решению народных избранников в конце 2018 года. После ухода мэра его функции исполнял первый заместитель. Но вскоре Дмитрий Платонов написал заявление об уходе, после прошения эта функция перешла к замглавы города по социальной сфере Ольге Гильденковой. А 19 марта своего поста лишилась и заместитель главы города Смоленска по градостроительству Ольга Кашпар.