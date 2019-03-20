Переход на «цифру»

Не погаснут ли экраны телевизоров в домах смолян 3 июня? Всем ли хватит нового оборудования и будут ли оказывать помощь в его установке? Эти вопросы и предварительные итоги модернизации телевещания обсудили на рабочем совещании членов администрации Смоленской области.

Новая эра ТВ

Наш регион простится с аналоговым телесигналом через два с половиной месяца – 3 июня. Эта дата предусмотрена планом, который утвердила правительственная комиссия по развитию телерадиовещания. Вопросы, связанные с переходом области на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ), находятся на постоянном контроле губернатора Алексея Островского. Вместе со Смоленщиной в «третью волну» перехода войдут еще 56 субъектов РФ.

Наша главная задача заключается в том, чтобы полноценный переход на цифровое эфирное телерадиовещание прошел при полной информированности населения, отсутствии дефицита необходимого оборудования, технических проблем, – отметил начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин. – Для оказания помощи жителям области в настройке соответствующего оборудования департаментом организован телефон «горячей линии». Уже в ближайшее время смоляне смогут воспользоваться данным каналом связи для уточнения интересующей информации.

Есть сигнал!

Как отмечалось в ходе заседания, в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в России построены более пяти тысяч специализированных объектов, в частности, в Смоленской области появились 30 передающих станций. Сейчас возможность принимать программы цифрового эфирного телерадиовещания, в том числе региональные, имеется у 98,8 % жителей региона. Департамент экономического развития еженедельно мониторит количество комплектов для приема нового ТВ-сигнала на полках магазинов, чтобы не допустить возникновения дефицита.

– Информация направляется в Министерство промышленности и торговли РФ, – пояснил Рудометкин. – На данный момент повышенного спроса, а также фактов отсутствия оборудования не зафиксировано. Вместе с тем в рамках перехода Смоленской области на ЦЭТВ администрация области плодотворно сотрудничает со Смоленским филиалом ФГУП «Почта России». В населенных пунктах, где отсутствуют не только крупные сетевые торговые организации, но и магазины электроники, будет организована продажа необходимых ТВ-приставок в почтовых отделениях. Причем минимальная цена приставки составит 990 руб. В регионе продажа оборудования в почтовых отделениях начнется уже с апреля.

– Меня как главу региона прежде всего интересует следующее. При реализации программы по переходу на цифровое вещание есть вероятность того, что хоть один житель области может остаться без телевидения? – спросил у Андрея Рудометкина губернатор.

Тот ответил, что «горячая линия» создается как раз для того, чтобы этого избежать. С ее помощью будут принимать заявки, выезжать к каждому обратившемуся и с помощью волонтеров решать возникшую проблему. Работы по настройке «горячей линии» планируется завершить до 29 марта.

– Прошу вас, Андрей Николаевич (Рудометкин), уделить особое внимание этому вопросу, – подчеркнул Островский, – поскольку в отдаленных населенных пунктах в основном проживают пожилые люди, у которых телевизор – зачастую единственный способ получать информацию. Поэтому нужно, чтобы ни один пожилой человек в нашей области не остался без этой возможности.

СПРАВКА «КП»

С запуском «цифры» на всей территории области стали доступны 20 телеканалов в высоком качестве: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Петербург - 5 канал», «Россия Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ», а также три радиостанции – «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».