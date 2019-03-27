Проблемы решаются

Дороги, здравоохранение, благоустройство – в фокусе внимания власти и ОНФ. Губернатор Алексей Островский встретился с активистами регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Его участники обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Общественных предложениях организации на 2019 год, а также наметили пути их реализации.

Конструктивный подход

Встречи главы региона с представителями ОНФ, на которые приглашают вице-губернаторов и начальников областных департаментов, проводятся в Смоленской области не первый год и уже стали доброй традицией. Этот формат работы, как отмечают участники, позволяет находить оптимальные пути решения проблем, выявленных активистами движения и обозначенных жителями Смоленщины.

Начиная общение, представители ОНФ отметили, что благодаря позиции губернатора в регионе поддерживается прямой и открытый диалог власти и общества, курс на который был задан Президентом РФ Владимиром Путиным.

– Взаимодействие экспертов, активистов и участников Общероссийского народного фронта в Смоленской области с исполнительной властью строится на открытости, публичности и конструктивном подходе, – подчеркнула руководитель регионального исполкома организации Наталия Семенцова.

Итоги и планы

Региональный лидер ОНФ напомнила, что за пять лет работы движения на Смоленщине главе региона передали около сотни общественных инициатив, 97 из них легли в основу поручений губернатора. Уже выполнены и сняты с контроля 54 предложения, остальные реализуются. Ярким примером эффективного сотрудничества Народного фронта и власти на Смоленщине стал общероссийский проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В нем область лидирует как по активности граждан, так и по количеству отремонтированных участков, информация о которых появилась на интерактивной карте.

Другое успешное направление – проект «Формирование комфортной городской среды». Работа над ним порой сталкивается с определенными трудностями, но ряд муниципалитетов, как показывает практика, добивается решения проблем благоустройства даже при ограниченных финансовых возможностях.

Находятся пути решения и для «точечных» вопросов: так, например, близится к завершению реконструкция дороги в деревне Быльники Смоленского района.

Руководитель регионального исполкома ОНФ также обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в реконструкции участков муниципальных дорог в городе Демидове и ремонте кровли Соловьевской школы Кардымовского района, участвующей в проекте ОНФ «Имя героя – школе».

– Что касается дорог, то эта отрасль находится в фокусе моего особого внимания, – подчеркнул губернатор. – Знаете, я, наверное, никогда не буду доволен качеством смоленских дорог. Они плохие объективно. В то же время не в защиту администрации области, не в защиту строительной отрасли хочу сказать следующее. В сравнении со многими регионами Центрального федерального округа, даже более богатыми, чем Смоленская область, у нас дороги намного лучше. И тем не менее их качество не устраивает смолян. И меня не устраивает. Я также по этим дорогам езжу. Кстати, забегая вперед, скажу про Демидов – буквально на днях мы договорились с главой муниципального образования Александром Федоровичем Семеновым о том, что мы в этом году в городе Демидове основные улицы – Фрадкова и Руднянскую отремонтируем. Что касается Соловьевской школы, то я возьму данный вопрос на личный контроль. Мы решим эту проблему.

Также речь шла о создании в дошкольных учреждениях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализации проекта «Равные возможности – детям», направленного на развитие дополнительного образования, организации работы консультационных центров для родителей. Член штаба регионального отделения ОНФ Светлана Новикова выступила с инициативой проведения на Смоленщине первого регионального родительского форума, целью которого должно стать психолого-педагогическое просвещение родителей. Губернатор поддержал идею и поручил своим заместителям Полине Хомайко и Константину Никонову обсудить с представителями ОНФ оргвопросы.

Помочь больнице

Член центральной ревизионной комиссии ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение», руководитель общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Наталья Аксенова обратила внимание на необходимость строительства нового лечебно-диагностического корпуса областной психиатрической больницы.

– Уважаемая Наталья Леонидовна, спасибо, что дали предложение, что называется, в точку, – ответил Алексей Островский. – Это действительно очень болезненный вопрос для региона.

Губернатор напомнил, что Смоленской области удалось добиться положительного решения о выделении средств из федерального бюджета на строительство нового онкологического центра и корпуса детской областной клинической больницы.

Алексей Островский поставил своим заместителям задачу заняться поиском возможных вариантов для решения поднятой проблемы.

– Илона Владимировна [Кротова], я поручаю вам как моему заместителю, который взаимодействует с правительством напрямую в Москве, и Оксане Васильевне [Лобода] как заместителю, курирующему социальную сферу, изучить данный вопрос: насколько это возможно и в какой плоскости будет целесообразна постановка этого вопроса, – сказал глава региона. – Возможно, это можно претворить в жизнь в рамках реализации национальных проектов или же как отдельную составляющую. В любом случае надо изучить данную проблематику, понять перспективы ее реализации.

«Не снимайте вопросы с контроля»

ФОТО: пресс-служба администрации региона.

Обращаясь к участникам встречи, Островский отметил, что считает эффективным выбранный формат взаимодействия на уровне рабочих групп, в состав которых входят заместители губернатора и представители органов власти. Глава региона подчеркнул, что заинтересован в разрешении максимального количества проблем, волнующих жителей области. И в этом деле он считает ОНФ важнейшим партнером, который выполняет общественный контроль над работой чиновников всех уровней.

– Есть вопросы, решение которых упирается только в деньги, – констатировал губернатор. – А есть вопросы, которые не решаются из-за некомпетентного, непрофессионального отношения к выполнению своих обязанностей либо нежелания, поиска отговорок – это тоже среди чиновников присутствует, к сожалению. И вот здесь дополнительный контроль, то, что вы и ваши коллеги подсказываете, только в плюс. Я сам вас, Наталия Анатольевна, об этом прошу: не снимайте вопросы с контроля, пока те поручения, которые я даю, не выполнены в полном объеме.

СПРАВКА «КП»

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель поискового объединения «Долг», советник губернатора Нина Куликовских:

– В настоящее время вся наша страна и конечно же Смоленская область готовятся к прорыву. Этот курс обозначен президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Народный фронт тоже не остается в стороне от этой работы. Мы создали 12 тематических площадок – по количеству национальных проектов, сейчас наполняем их командой экспертов, которые будут помогать нам выявлять болевые точки, следить за тем, насколько успешно эти проекты реализуются. Смоленская область динамично развивается. Но оценку тому, насколько успешно это развитие, дают сами жители. И собственно, наша задача – уметь их слушать, понимать, насколько каждый оценивает эти изменения, и самое главное – чувствует их. У Народного фронта уже выстроены конструктивные взаимоотношения с администрацией Смоленской области, губернатором Алексеем Владимировичем Островским. Мы партнеры, помощники в реализации этих проектов. Ведь наша общая цель – улучшить жизнь каждого смолянина.