Экологично и выгодно

Проект по созданию в регионе сети газозаправочных станций, а также перевод на газомоторное топливо автопарка регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и общественного транспорта в Смоленске обсудили и на рабочем совещании под председательством губернатора.

«5+1»

В обсуждении принимали участие вице-губернаторы Илона Кротова, Руслан Черных и Алексей Гусев, начальники профильных департаментов, а также глава Смоленска Андрей Борисов.

Илона Кротова, возглавляющая представительство администрации области при Правительстве РФ, рассказала об итогах совещания с генеральным директором московского филиала компании «Газпром газомоторное топливо» Олегом Бабаевым:

– Компания настроена идти в регион с проектом «5+1», то есть построить пять новых заправок и реконструировать одну уже существующую в Смоленске. Предположительно две или три новые заправки появятся в областном центре и соответственно две или три – на территории региона, скорее всего, это будет трасса М1. Вся эта работа может быть проведена до конца первого квартала 2020 года. Стоимость проекта строительства –

около 1 млрд руб.

Предложенный проект, по словам Кротовой, «приравнивается к крупному инвестиционному проекту, которые поддерживаются из федерального бюджета возвратом части стоимости затрат на строительство». В свою очередь московский филиал «Газпром газомоторное топливо» будет возмещать региону расходы на подготовку инфраструктуры площадок для будущих заправок.

Обновить мусоровозы

Инвестор предложил Смоленской области и экологический проект – перевод автопарка регионального оператора по обращению с ТКО на новые мусоровозы.

– Все это, в принципе, перспективно, потому что на федеральном уровне будут вводиться экологические нормы относительно загрязнения окружающей среды и отслеживаться это будет достаточно серьезно, – отметила Кротова. – А мы понимаем, что у нас парк мусоровозов находится в очень разном состоянии, чаще всего – далеком от идеального. То есть их все равно нужно будет менять. На сегодняшний день как на их заправку, так и на ремонт требуется много денег. Ремонтируемые мусоровозы зачастую простаивают немало времени. Предлагаемый проект позволит сократить затраты не только на топливо, но и на ремонт. Плюс повысит эффективность автопарка коммунальной техники.

Идею поддержал губернатор:

– Перевод регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Спецавтохозяйство» – на подобный транспорт в случае предоставления лизинговой схемы я считаю полезным для региона. Однако необходимо точно выверить и экономическую целесообразность

данного проекта.

О площадках для размещения заправок нового типа в черте областного центра рассказал глава Смоленска Андрей Борисов:

– Сегодня в городе существует один заправочный пункт с двумя постами 1984 года постройки в районе улицы Шейна. Он в рабочем состоянии, компания «Газпром газомоторное топливо» готова его реконструировать и закончить эти работы к началу следующего года. Но здесь есть проблема. Дорога, ведущая к этому месту, когда-то принадлежала некоему юридическому лицу, потом она стала бесхозной. То есть как минимум в течение года нам необходимо отработать данный вопрос – узаконить дорогу, включить ее в реестр муниципальной собственности для дальнейшего проведения ремонтных работ, подготовить проект, чтобы в следующем году мы обеспечили нормальный

подъезд к этому месту.

Губернатор поинтересовался и перспективами перевода муниципального транспорта Смоленска на газомоторное топливо.

– Я не вижу никаких проблем для того, чтобы администрация города Смоленска вошла в программу приобретения транспорта, работающего на газомоторном топливе, будь то лизинговая или кредитная, – ответил Борисов. – Есть ряд вариантов, проведены встречи с руководством финансово-кредитных учреждений. Как только мы будем видеть «дорожную карту» именно с «Газпромом газомоторное топливо», безусловно, мы тут же начинаем синхронизацию. Потому что это и им необходимо, и для нас целесообразно. Поэтому есть понимание, как работать дальше в этом направлении.

«Дорожная карта»

Подводя итоги совещания, губернатор дал поручения своим подчиненным по организации взаимодействия с ОАО «Газпром газомоторное топливо»:

– Предварительно по итогам нашего обсуждения и работы, которая проводилась в данном направлении ранее, есть понимание того, что этот шаг обоснован с точки зрения сокращения бюджетных средств, которые сегодня тратятся на эксплуатацию и ремонт техники, а также расходов на топливо. Также этот шаг со стороны областных и городских властей будет благом для смолян, поскольку люди будут передвигаться на новом современном общественном транспорте.

Илона Владимировна [Кротова], необходимо совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо» разработать «дорожную карту», определив ответственных с обеих сторон и в большей степени с нашей стороны, – за что отвечает область, за что отвечает город Смоленск, с фамилиями конкретных чиновников, сроками выполнения взаимных обязательств, и начинать двигаться по этому направлению в интересах жителей региона и с целью более эффективного использования бюджетных средств, чтобы к лету следующего года у нас в регионе появились пять новых газозаправочных станций и была реконструирована одна действующая.

С точки зрения здравого смысла, подхода к процессу я согласен, коллеги, что это, конечно, должно быть поэтапное замещение выходящего из эксплуатационного режима транспорта, работающего на бензине, на транспорт на природном газе.

СПРАВКА «КП»

Природный газ является наиболее универсальным и доступным топливом, способным заменить нефтепродукты. Он имеет целый ряд преимуществ в сравнении с ними. Главным является высокая экологичность. Вопрос перехода транспорта на газ неоднократно рассматривался на федеральном уровне. В апреле прошлого года Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка газомоторного топлива.