Смоленск: ключевые вопросы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский и недавно избранный глава Смоленска Андрей Борисов рассмотрели во время рабочей встречи перспективы социально-экономического развития города, а также первостепенные задачи и точки роста.

Прислушиваться к мнениям горожан – одна из ключевых рекомендаций, которые глава региона дал градоначальнику. Одним из каналов для сбора пожеланий и отзывов являются социальные сети, где и у Андрея Борисова, и у Алексея Островского есть свои страницы. Губернатор предложил включить городских активистов в общественные советы и рабочие группы по различным вопросам, а опытные эксперты из различных отраслей, по мнению Островского, вполне могут стать советниками руководства города.

– Конечно, это будет очень хорошим подспорьем в работе администрации города, - ответил Андрей Борисов. – Кроме того, это позволит активным гражданам рассказать о своих инициативах, донести свою позицию. Мы и сейчас в рабочем порядке общаемся с ними, зачастую слышим рациональные предложения. Несомненно, стоит включать смолян с активной гражданской позицией и в рабочие группы, и, может быть, в депутатские группы, чтобы была возможность взаимодействия с депутатами Смоленского городского Совета.

Дорожный вопрос

Выполнять ремонт дорог нужно так, чтобы комфортно себя могли чувствовать как пешеходы, так и автомобилисты.

По мнению Алексея Островского, начать позитивные изменения следует с актуализации генерального плана. Важно также максимально исключить в Смоленске точечную уплотнительную застройку.

Не менее важный вопрос городской повестки – ремонт и реконструкция улиц. Выполнять их следует так, чтобы комфортно себя могли чувствовать как пешеходы, так и автомобилисты.

– Мы ранее с вами обсуждали эти вопросы, в том числе возможную реконструкцию Колхозной площади, изменения маршрутов движения на ней, иные вопросы , – напомнил глава региона. – В приоритетной повестке городской администрации и в этом году, и в следующие годы также будут такие вопросы, как реконструкция проспекта Гагарина, улицы Николаева, Тенишевой, и конечно, здесь нужно учесть мнения людей. В первую очередь по сохранению как минимум зеленой зоны города. А как максимум – ее увеличению. Мы с вами обсуждали реконструкцию проспекта Гагарина, я уже вам говорил, сейчас повторюсь, надо проспект Гагарина реконструировать, ни в коем случае не сокращая пешеходную зону. И желательно, конечно, на улицах Николаева, Тенишевой, на проспекте Гагарина, на других городских магистралях добавить зеленых насаждений.

Андрей Борисов рассказал, что план реконструкции проспекта Гагарина сейчас корректируется. А полномасштабный ремонт улицы Николаева в этом году провести не удастся из-за состояния магистрального канализационного коллектора, пролегающего под проезжей частью.

Губернатор похвалил нового градоначальника за начавшийся активный аварийный ремонт дорожного полотна в областном центре, а также за перевод дорожных служб на круглосуточный режим работы, но подчеркнул:

– Важный момент – ремонтные работы ночью не должны создавать дискомфорт людям, которые хотят отдыхать. Шум транспорта или инструментов рабочих не должен этому препятствовать.

Также губернатор отметил, что новой городской власти необходимо разобраться с методами работы по озеленению города, которые использует муниципальное предприятие «Зеленстрой»:

– Еще одна тема – это в целом вопросы озеленения города. И мне, и вам в социальных сетях, на приемах граждан по личным вопросам люди говорят о том, что их не устраивают подходы к озеленению города. Где-то эти вопросы ставятся обоснованно, где-то дилетантски, но в том числе и поэтому диалог с населением по теме озеленения будет продуктивен. Но деятельность «Зеленстроя» я бы попросил держать на личном контроле и провести мониторинг того, как «Зеленстрой» работал в последние годы, были его подходы здравыми или наносили ущерб городу. И все это учесть в будущей работе.

Андрей Борисов отметил, что уже дал соответствующие распоряжения:

– Считаю необходимым взаимодействовать со Смоленской государственной сельскохозяйственной академией, искать молодых инициативных специалистов, готовых энергично работать и менять облик города к лучшему. Деятельность «Зеленстроя» анализируем, и в ближайшее время я вам доложу о результатах.

Проблемы ЖКХ

Еще одна задача, стоящая перед новым главой города, – налаживание взаимодействия с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, а также, в частности, улучшение работы предприятия «Жилищник».

– Другая больная тема, Андрей Александрович, которая волнует население, а значит, волнует и вас, и меня, безусловно, – это безобразная работа главной управляющей компании города – муниципального предприятия «Жилищник». Да, организация находится на грани банкротства, да, имеются колоссальные финансовые проблемы. Возможно, вы будете менять руководство организации, но надо изменить ключевое – это отношение компании к людям. Мне кажется, что не все работники «Жилищника», и в том числе руководство, понимают, что они вообще живут и получают зарплаты в этой организации за счет средств населения, а не наоборот. Поэтому будет сложно справиться с этой задачей, но «Жилищник» необходимо «повернуть» лицом к горожанам. Тяжелейшая финансовая ситуация на этом предприятии не должна повлечь за собой некачественное обслуживание многоквартирного жилого фонда. То есть одна история не должна за собой тянуть другую.

Андрей Борисов сообщил, что, по его данным, сейчас «Жилищнику» должно хватать средств для того, чтобы оказывать услуги населению качественно.

Губернатор подчеркнул, что одна из важнейших задач смоленского градоначальника – качественная реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом важно, чтобы проекты и результаты работы вызывали положительный отклик у горожан.

– Работа по тем проектам, на тех территориях, которые являются участниками приоритетного проекта в нынешнем году, будет производиться очень тщательно и качественно, – заверил Андрей Борисов.

Уютный город

«Коренным образом исключить хаотичные ярмарки различных товаров» в историческом центре города поручил Алексей Островский. Горожане должны иметь возможность покупать широкий ассортимент товаров по доступным ценам, но торговля под открытым небом не должна уродовать облик главных улиц. Привести в порядок следует и отрасль наружной рекламы.

Предстоит решить и вопрос о будущем парка «Соловьиная роща», который благоустроили в рамках инвестиционного проекта в 2018 году, но он так и не был принят предыдущей городской администрацией на баланс.

– Процедуры, необходимые для принятия парка на баланс города, сейчас активно ускоряются, – рассказал Борисов. – Ищем источники финансирования. Также прорабатываем варианты уборки территории «Соловьиной рощи» особенно в осенне-зимний период, рассматриваем возможность приобретения специализированный уборочной техники. Вопрос содержания парка будем решать комплексно.

– Вопросов городского хозяйства огромное количество, поэтому мы с вами будем регулярно встречаться, обсуждать их, – резюмировал Алексей Островский.

В тему

Бывшие малолетние узники концлагерей на недавней встрече с губернатором попросили Алексея Островского уделить внимание парку Пионеров. Им хотелось бы высадить там аллею. Еще одна их просьба – разместить в городе социальную рекламу, призывающую ответственно и с уважением относиться к Смоленску. В частности, в местах исторической памяти, воинской славы, таких, как Реадовский парк, не мусорить и не выгуливать домашних животных. Андрей Борисов пообещал, что эти вопросы будут проработаны и решены.