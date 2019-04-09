Автопоезд «Здоровье Смоленщины» начал курсировать по районам

Медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» открыл четвертый сезон: мобильный комплекс с узкопрофильными врачам и современным оборудованием отправился в Гагаринский район в село Карманово.

На часах 8:30. К местной амбулатории съезжаются гагаринцы. Сегодня у них праздник - их снова посетил передвижной медицинский комплекс “Здоровье Смоленщины”. А это значит, что жителям деревни Карманово и других близлежащих сел не придется ехать в областной центр, чтобы попасть к узким специалистам.

Лидия Дмитриева, учитель с огромным стажем, на приеме у офтальмолога жалуется на зрение.По словам Лидии Алексеевны, все хотят воспользоваться случаем и проверить свое здоровье, ведь город находится достаточно далеко, поэтому пришлось занимать очередь с самого утра. К сожалению, и в самом Гагарине непросто попасть к узким специалистам - большая очередь. Приехавшие медики, действительно, большое облегчение для селян.

ФОТО: smolensk.er.ru

-В этот раз к нам приехало очень много врачей, за что хочется сказать «спасибо». В мои 73 года я стараюсь посещать специалистов как можно чаще, ведь проблемы со здоровьем, действительно, есть. Я уже прошла кардиолога, невропатолога, посетила кабинет УЗИ. У нас много жителей, которым уже за 80 лет, конечно, им сложно выезжать куда-либо, поэтому мы очень рады визитам врачей к нам, - рассказывает Лидия Дмитриева.

Проект медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» инициирован заместителем Председателя Госдумы Сергеем Неверовым совместно с фондом социальной поддержки «СозИдаНие» и региональным отделением Партии «Единая Россия». Впервые в 2016 году передвижной медицинский комплекс побывал именно в Карманово.

Конечно, здесь есть своя больница. Она имеет стационар на 15 мест и амбулаторию. По расписанию в село приезжает гинеколог и стоматолог, в штатном режиме принимает только терапевт, заведующая Кармановской больницей Людмила Богданова.

ФОТО: smolensk.er.ru

Людмила Богданова вместе с семьей приехала в Карманово из далекого Казахстана еще 35 лет назад, с тех пор она лечит людей здесь, в маленьком селе.

- Несмотря на погоду, многие пришли на прием сегодня. Для жителей деревень - это настоящий праздник”, - отмечает Людмила.

По словам врача, в процессе обследования у узких специалистов у местных выявляется много патологий. Так, например, во время визита прошлого автопоезда мужчине вызвали скорую помощь и увезли в Смоленск, в связи с выявленным острым заболевание сердца.

Медицинский автопоезд укомплектован квалифицированными узкопрофильными специалистами, среди которых: терапевт, онколог, два кардиолога, окулист, оптометрист, невролог, гинеколог. В двух камазах, из которых и состоит поезд, расположены кабинеты УЗИ и флюроографии.В этом году долгожданная новинка медкомплекса - маммограф.

ФОТО: smolensk.er.ru

“Я считаю, это интересный и нужный проект. Здорово, что так много техники присылают в глубинку, ведь диспансеризация здесь малодоступна. Маммограф - это современный аппарат, который способен распознать опухоль даже на начальных стадиях. Сегодня рака молочной железы очень много, поэтому, конечно же, мы с удовольствием применяем этот аппарат, чтобы предотвратить заболевание. После нашего обследования в автопоезде мы направляем пациентов с отклонениями в Смоленск”, - рассказывает рентген-лаборант поликлиники № 1 города Смоленска Олеся Маслова.

Традиционно наиболее востребованные специалисты - кардиологи, офтальмологи, специалисты УЗИ, гинекологи.

“На моем счету около 11 выездов в районы. Один из самых сложных, с точки зрения женских заболеваний - Холм-Жирковский. Сегодня мой кабинет посетило очень много женщин разных возрастов. Я считаю, что программа просто прекрасна. Ведь не все женщины приезжают на прием к гинекологу, хотя после 30 лет особенно важно бывать на приеме у специалиста раз в полгода, хотя бы раз в год”, - говорит врач Смоленской областной клинической больницы, гинеколог Расмина Ибрагимова.

В Карманово проживает порядка двух тысяч человек. В основном это люди пожилого возраста, однако среди местных есть и молодежь. Игорю Архарову 19 лет, парень учится в Москве, однако сегодня вместе с соседями проходит врачей в родном селе. “Я хочу попасть к окулисту - проверить свое зрение. Я считаю, что это важный для нас, селян, проект, который особенно помогает пожилым людям пройти обследование и получить квалифицированную помощь”, - отмечает Игорь.

Первый день работы автопоезда “Здоровье Смоленщины” подошел к концу. На приемах у специалистов побывало 177 человек. Уже завтра медицинский комплекс приедет в село Никольское Гагаринского района. Там врачей уже ждут пациенты. В этом году они также посетят все районы области. Сезон закончится в конце октября.

С расписанием работы социального проекта автопоезд «Здоровье Смоленщины» на 2019 год можно познакомиться ЗДЕСЬ