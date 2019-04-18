Губернатор провел рабочее совещание по ремонту дорог в Смоленске

Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу дорожного ремонта в областном центре. В нем приняли участие заместители губернатора, начальники профильных Департаментов, а также глава города Смоленска Андрей Борисов.

Предваряя обсуждение, Алексей Островский акцентировал особое внимание собравшихся на том, что в настоящее время, несмотря на проводимые ремонтные работы, смолян крайне беспокоит состояние дорожно-транспортной сети города.

Алексей Островский: Глубокоуважаемые коллеги, у жителей областного центра состояние дорожного полотна на улицах города вызывает озабоченность и тревогу, а в ряде случаев – справедливое раздражение и недовольство. По моему поручению и администрация города, и мои подчиненные в областной Администрации ведут работу в данном направлении [по организации ремонта], но, тем не менее, эти вопросы в повестке дня жителей города остаются. Сначала послушаем Вас, Андрей Александрович [Борисов], как главу города, в чьей непосредственной зоне ответственности находится решение указанных вопросов.

Андрей Борисов, глава города Смоленска: На сегодняшний день у нас уже выполнен ямочный ремонт по 29 улицам города, и до конца апреля еще на 8 улицах [будут проведены работы]. С учетом того температурного режима, который сейчас есть, мы не можем приступить к полноценным ремонтам. Но «Дормостстрой», наше муниципальное предприятие, работает в круглосуточном режиме, работы [сейчас] ведутся именно по аварийному ямочному ремонту.

Алексей Островский: Я рад, что мое поручение о том, чтобы работы велись круглосуточно в двух-, а то и трехсменном режиме выполняется. Но я Вам говорил в рамках одной из рабочих поездок по городу Смоленску – это не должно беспокоить людей в ночное время и мешать их сну.

Андрей Борисов: У нас [в администрации города] на сегодняшний день жалоб от населения в плане того, что ночью ведутся работы, нет. Более того, смоляне и на личных приемах граждан благодарят за то, что город убирается, и видно, что произошли определенные изменения в аварийном ремонте.

В ходе заседания отмечалось, что в 2019 году на ремонт дорог в Смоленске будут выделены беспрецедентные по размеру денежные средства – свыше 1 млрд 128 млн рублей, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более 660 млн рублей.

Андрей Борисов: В первую очередь, хочу поблагодарить Вас, Алексей Владимирович, за содействие в получении федеральных средств из дорожного фонда. В этом году в городе – такого вообще никогда не было – планируется направить более миллиарда рублей на дороги.

Также глава города отметил, что проекты реконструкции дорог, разработанные в прошлые годы, будут актуализированы. В связи с этим, например, реконструкция улицы Николаева переносится на следующий год, так как требует согласованных действий городских властей с ресурсными организациями, в ведении которых находятся тепловые сети и другие коммунальные коммуникации.

Андрей Борисов: Нужно чтобы они [ресурсоснабжающие организации] отработали «дорожные карты», включив в свои программы переустройство [коммуникаций] на этих участках. По улице Николаева у нас есть время для корректировки проекта. Естественно, мы [замену] верхнего слоя асфальтобетона проведем на крупных магистралях, в том числе, на [улице] Николаева от [улицы] Багратиона до проспекта Гагарина. Но это пока не капитальный ремонт, а именно замена дорожного покрытия.

Отдельно на совещании рассматривалась ситуация с ремонтом трамвайных путей. Следует подчеркнуть, что финансирование данных работ из федерального бюджета национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусмотрено.

Андрей Борисов: Ремонт трамвайных путей не вошел в национальный проект «Безопасные и качественные [автомобильные] дороги». Поэтому 365 миллионов мы вынуждены [расходовать] из нашего областного дорожного фонда. Спасибо огромное Вам, Алексей Владимирович, за понимание, [финансовую помощь] в проведении таких работ.

Алексей Островский: Владимир Иванович [Шукалов], мы вынуждены дотировать своими региональными средствами эти ремонтные работы, а, в принципе, есть понимание, будет Федерация менять подходы по включению в программу ремонта трамвайных путей, или это навсегда решенный вопрос?

Владимир Шукалов, начальник Департамента по транспорту и дорожному хозяйству: И Ассоциация российских дорожников [Российская Ассоциация Территориальных Органов управления автомобильными дорогами], и сами работники Минтранса говорят, что это неправильно. В Министерстве [транспорта] обещают, что все-таки в конце года они решат этот вопрос путем внесения изменений в федеральные законы. Здравый смысл, я надеюсь, победит, потому что Минтранс в обсуждениях на рабочих совещаниях поддерживает нашу позицию [регионов].

В рамках заседания также обсуждались сроки проведения дорожного ремонта в Смоленске. Как заверил глава города, масштабные ремонтные работы в областном центре должны начаться уже в мае, как только завершатся необходимые по закону конкурсные процедуры. Вместе с тем ремонт по ряду улиц будет вестись и в апреле.

По мнению главы региона, пристальное внимание необходимо уделять информированию горожан о ходе и сроках ремонтных работ, решении проблемных вопросов.

Островский: В чем есть «просадка» в работе – это в информированности населения. Нужно более активно информировать смолян через социальные сети, средства массовой информации. Надо ориентироваться на большинство [горожан], в том числе – на тех людей, кто плохо информирован, а недовольство у них есть.

Борисов: Безусловно, мы будем сейчас на сайте [городской администрации] размещать всю информацию, полностью дадим развернутый план по нашим действиям. Более того, совместно с Департаментом дорожного хозяйства области мы провели ряд совещаний с дорожниками, фактически со всеми. У них готовность очень высокая, все у нас по подготовке к таким масштабным ремонтным работам пока идет в [рамках] той «дорожной карты», какую и планировали.

СПИСОК УЛИЦ НА РЕМОНТ В 2019 ГОДУ

18.04.2019 Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание по вопросу ремонта улично-дорожной сети города Смоленск

Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу дорожного ремонта в областном центре. В нем приняли участие заместители Губернатора, начальники профильных Департаментов, а также глава города Смоленска Андрей Борисов.

Предваряя обсуждение, Алексей Островский акцентировал особое внимание собравшихся на том, что в настоящее время, несмотря на проводимые ремонтные работы, смолян крайне беспокоит состояние дорожно-транспортной сети города.

Алексей Островский: Глубокоуважаемые коллеги, у жителей областного центра состояние дорожного полотна на улицах города вызывает озабоченность и тревогу, а в ряде случаев – справедливое раздражение и недовольство. По моему поручению и администрация города, и мои подчиненные в областной Администрации ведут работу в данном направлении [по организации ремонта], но, тем не менее, эти вопросы в повестке дня жителей города остаются. Сначала послушаем Вас, Андрей Александрович [Борисов], как главу города, в чьей непосредственной зоне ответственности находится решение указанных вопросов.

Андрей Борисов, глава города Смоленска: На сегодняшний день у нас уже выполнен ямочный ремонт по 29 улицам города, и до конца апреля еще на 8 улицах [будут проведены работы]. С учетом того температурного режима, который сейчас есть, мы не можем приступить к полноценным ремонтам. Но «Дормостстрой», наше муниципальное предприятие, работает в круглосуточном режиме, работы [сейчас] ведутся именно по аварийному ямочному ремонту.

Алексей Островский: Я рад, что мое поручение о том, чтобы работы велись круглосуточно в двух-, а то и трехсменном режиме выполняется. Но я Вам говорил в рамках одной из рабочих поездок по городу Смоленску – это не должно беспокоить людей в ночное время и мешать их сну.

Андрей Борисов: У нас [в администрации города] на сегодняшний день жалоб от населения в плане того, что ночью ведутся работы, нет. Более того, смоляне и на личных приемах граждан благодарят за то, что город убирается, и видно, что произошли определенные изменения в аварийном ремонте.

В ходе заседания отмечалось, что в 2019 году на ремонт дорог в Смоленске будут выделены беспрецедентные по размеру денежные средства – свыше 1 млрд 128 млн рублей, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» более 660 млн рублей.

Андрей Борисов: В первую очередь, хочу поблагодарить Вас, Алексей Владимирович, за содействие в получении федеральных средств из дорожного фонда. В этом году в городе – такого вообще никогда не было – планируется направить более миллиарда рублей на дороги.

Также глава города отметил, что проекты реконструкции дорог, разработанные в прошлые годы, будут актуализированы. В связи с этим, например, реконструкция улицы Николаева переносится на следующий год, так как требует согласованных действий городских властей с ресурсными организациями, в ведении которых находятся тепловые сети и другие коммунальные коммуникации.

Андрей Борисов: Нужно чтобы они [ресурсоснабжающие организации] отработали «дорожные карты», включив в свои программы переустройство [коммуникаций] на этих участках. По улице Николаева у нас есть время для корректировки проекта. Естественно, мы [замену] верхнего слоя асфальтобетона проведем на крупных магистралях, в том числе, на [улице] Николаева от [улицы] Багратиона до проспекта Гагарина. Но это пока не капитальный ремонт, а именно замена дорожного покрытия.

Отдельно на совещании рассматривалась ситуация с ремонтом трамвайных путей. Следует подчеркнуть, что финансирование данных работ из федерального бюджета национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусмотрено.

Андрей Борисов: Ремонт трамвайных путей не вошел в национальный проект «Безопасные и качественные [автомобильные] дороги». Поэтому 365 миллионов мы вынуждены [расходовать] из нашего областного дорожного фонда. Спасибо огромное Вам, Алексей Владимирович, за понимание, [финансовую помощь] в проведении таких работ.

Алексей Островский: Владимир Иванович [Шукалов], мы вынуждены дотировать своими региональными средствами эти ремонтные работы, а, в принципе, есть понимание, будет Федерация менять подходы по включению в программу ремонта трамвайных путей, или это навсегда решенный вопрос?

Владимир Шукалов, начальник Департамента по транспорту и дорожному хозяйству: И Ассоциация российских дорожников [Российская Ассоциация Территориальных Органов управления автомобильными дорогами], и сами работники Минтранса говорят, что это неправильно. В Министерстве [транспорта] обещают, что все-таки в конце года они решат этот вопрос путем внесения изменений в федеральные законы. Здравый смысл, я надеюсь, победит, потому что Минтранс в обсуждениях на рабочих совещаниях поддерживает нашу позицию [регионов].

В рамках заседания также обсуждались сроки проведения дорожного ремонта в Смоленске. Как заверил глава города, масштабные ремонтные работы в областном центре должны начаться уже в мае, как только завершатся необходимые по закону конкурсные процедуры. Вместе с тем ремонт по ряду улиц будет вестись и в апреле.