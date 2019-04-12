Список адресов в Смоленске, где отключат горячую воду 15-19 апреля

В Смоленске с 15 по 19 апреля пройдет техосвидетельствование центральных тепловых пунктов и котельных. В связи с этим, горячую воду частично отключат на 20 улицах:

- ул. Еременко, 18, 20, 22, 24 (д/с «Красная шапочка»), 26, 28, 30;

- ул. Мало-Краснофлотская, 37, 37А, 37Б;

- Киевский пер., 12, 14, 16 (к.1,2),

- Колхозный пер., 19, 19А,

- ул. Колхозная 48А, 48Б;

- ул. Румянцева, 2/54, 4 (д/с «Надежда»), 6, 8,

- Трамвайный пр-д, 9 (д/с «Мишутка»), 11 (поликлиника № 3),

- ул. Шевченко, 54А;

- ул. Докучаева, 8, 10,

- ул. Ленина, 23/8, 25;

- ул. Б. Советская, 29А,

- ул. Тухачевского, 1/29, 3,

- ул. Докучаева, 7;

- ул. П. Алексеева, 9А, 11 (к.1,2), 13, 15/70,

- ул. Попова, 58, 60, 62 (СШ № 34), 64, 66, 68, 68А;

- ул. Соколовского, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 13,

- пр-т Строителей, 20, 22А, 24;

- 1-й Минский туп., 1, 3, 5,

- ул. Минская, 17, 19, 21,

- ул. Щорса, 18.