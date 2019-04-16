В Смоленске в День космонавтики назвали победителей конкурса имени Гагарина

В Смоленской области завершился масштабный творческий конкурс «Знаете, каким он парнем был», организованный "Единой Россией" в рамках проекта "Историческая память" и посвященный нашему земляку, первому космонавту Юрию Гагарину.

Победителей чествовали 12 апреля, в День космонавтики, на гала-концерте в "Губернском".

ФОТО: smolensk.er.ru

«Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы бережно храните нашу историю и память о нашем земляке, которого знает весь мир. Пока дети будут знать нашу историю, подвиг о нашем земляке будет жить в памяти. Наша история – это база для будущих поколений», - поздравил финалистов Секретарь регионального отделения Партии, региональный координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

Свой приветственный адрес и поздравления с праздником передал заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов: «Наш земляк Юрий Гагарин – это пример смелости, стремления в достижении поставленной цели, любви к своей стране. Своим подвигом и примером он объединил людей. Он настоящий сын своей страны».

Конкурс проходил в несколько этапов. Более тысячи участников демонстрировали свои таланты на сцене. По словам членов жюри, было невероятно сложно выбрать тех, кто займет почетные призовые места.

«Это, действительно, замечательный праздник, 58 лет назад ликовала вся страна. Все эти годы мы с гордостью говорим о том, что это победа нашей страны, нашего народа, это наш великий земляк осуществил мечту всего мира. Передаю вам самые добрые и теплые пожелания от тех, кто побывал в космосе, и сегодня является моими коллегами, депутатами Госдумы. Они также поздравляют вас, смолян, с праздником. Они просили передать, чтобы на нашей земле рождалось как можно больше таких выдающихся людей», - подытожила первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы Ольга Окунева.

Конкурс был представлен сразу несколькими номинациями: хореография, вокал, литературное произведение, фотография и даже спорт. В танцах первое место заняли коллективы из родного города космонавта, Гагарина, Шумячей, Монастырщины, Красного, Сафонова, Смоленска.

Артем Буцык из Смоленска, парень учится в школе №33. Он занял первое место с номером танец-степ «Первый космонавт». В этом танце Артем предстает перед зрителем в образе самого Гагарина.

ФОТО: smolensk.er.ru

«Мне было не трудно войти в роль, ведь Юрий Алексеевич - наш земляк. Мне кажется, что мы с ним чем-то похожи. Меня объединяет с ним целеустремленность, улыбка», - рассказывает финалист, смущаясь. Сегодня у Артема двойной праздник, ведь он стал победителем в свой День рождения.

Почетным гостем гала-концерта стал член Совета Федерации ФС РФ Франц Клинцевич, который также отметил значимость подобных конкурсов. «Гагарин был, есть и будет одним из самых популярных людей мира, ведь его знают во всех странах. Я вспомнил свое детство, я тоже хотел стать космонавтом, но, увы, не стал. Мальчишки и девчонки борются за первые места в память о нашем космонавте – это имеет большое государственное значение», - отметил в своей речи Франц Клинцевич.

Лауреатами номинации «Вокал» стали жители Смоленского района, Рославля, Угры, Ярцева, Холм-Жирковского и Смоленска. Сразу семь конкурсантов поделили призовые места в номинации «Литературное произведение». В этот знаковый день имя первого космонавта земли звучало, пожалуй, со всех сторон.

ФОТО: smolensk.er.ru

Виктор Гамаюнов знал Гагарина лично. В студенческие годы их учебные заведения в Саратове были соперниками в различных соревнованиях. «Это наш русский, открытый, общительный, обязательный, дисциплинированный парень. Я считаю, что именно он и должен был совершить этот подвиг, это абсолютно логично. Он всегда дерзал и осваивал все новое. Желаю нынешнему поколению быть такими же энергичными, целеустремленными и настоящими патриотами», - рассказал Виктор Михайлович.

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