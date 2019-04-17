На контроле: То, как Смоленск готовится к 9 Мая, проверил губернатор

Губернатор Алексей Островский в сопровождении руководителей профильных департаментов и главы города Андрея Борисова осмотрел памятные места в Смоленске и обсудил с новым градоначальником, как в преддверии праздника будут решаться существующие проблемы.

Выезд был внеплановым. Такие внезапные проверки регулярно проходят не только в областном центре, но и в районах. Ответственные лица, чья работа оказывается на контроле, о приезде Алексея Островского не знают и не имеют возможности заранее подготовиться, чтобы попытаться представить всё в лучшем виде.

– Выходной день для большинства людей я решил для себя сделать рабочим, так как рабочего времени не хватает на то, чтобы решить все проблемы города и области, – отметил Алексей Островский. – О чем хотелось бы поговорить в рамках этой рабочей поездки по Смоленску? В первую очередь о состоянии мемориальных комплексов, расположенных как на территории города, так и всей области в целом. Приближается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, а через год вся страна будет праздновать уже юбилейную, 75-ю годовщину. У нас на территории области более тысячи мемориальных комплексов, обелисков, воинских захоронений и захоронений мирных жителей. Поэтому надо начать проводить комплексную работу по их благоустройству. Ответственность в соответствии с законодательством лежит на муниципальных властях.

Поможет бизнес

Первой точкой на маршруте стал мемориальный комплекс на улице «Нормандия–Неман», посвященный памяти 45 тысяч советских граждан, погибших в концентрационном лагере №126. Ряды бетонных надгробий, обозначающих места массовых захоронений, появились в Смоленске в 1975 году. Сейчас комплекс нуждается в ремонте: разрушились некоторые плиты, покосились бордюры. Глава региона, осмотрев памятное место, отметил, что не намерен «искать крайних», но просит главу города срочно заняться судьбой мемориала. Хотя средства на ремонт нужны небольшие, времени для проведения конкурсных процедур просто нет.

– Мы попробуем договориться через Союз строителей Смоленской области, чтобы по возможности коммерческие организации оказали нам помощь в восстановительных работах, – предложил вариант действий Андрей Борисов.

Идею губернатор поддержал:

– Андрей Александрович, нужно призвать коммерческие организации города оказать властям помощь в части приведения мемориальных комплексов в порядок. Данная практика успешно применяется в ряде иных областей. В Смоленске есть социально ориентированный бизнес, который поможет в таком деле, связанном, прежде всего, с сохранением памяти о наших погибших предках. Вообще необходимо совместными усилиями к приближающемуся празднику постараться отремонтировать самые, скажем, проблемные объекты. А к 75-й годовщине Победы есть время, чтобы успеть и по городу, и по всей области провести необходимые работы.

Алексей Островский также проверил состояние мемориального комплекса в память о 30 тысячах погибших советских военнопленных, расположенного в районе проезда Маршала Конева. Губернатор обратил внимание главы города на то, что гранитные памятники надо отмыть от потёков извести и сделать надписи на них читаемыми. Это же поручение касается и всех остальных городских мемориальных зон.

Старость в радость

Губернатор Алексей Островский в областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

Также по время рабочей поездки Алексей Островский посетил Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, где ознакомился с условиями пребывания пациентов. На вопросы внезапно приехавшего главы региона отвечала дежурный администратор Елена Шлягер. Она рассказала о постоянном совершенствовании медицинской помощи. В частности, в госпитале активно развивается гериатрия – борьба со старческими недугами. Кстати, это направление входит в национальный проект «Демография».

– Мы уже работаем над этим и в декабре 2019 года, во всяком случае по Смоленской области, сформируем систему гериатрической помощи. Планируем амбулаторный прием врачами-гериатрами ввести во всех поликлиниках, а в 2020 году гериатрические койки будут развернуты не только в госпитале, но и в других лечебных учреждениях, – сообщила Елена Шлягер.

В беседу вступила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова, которая рассказала, что федеральный центр в рамках нацпроекта профинансирует приобретение реабилитационного оборудования, которым будет дооснащен этот госпиталь.

– Одна из проблем пожилого человека, у которого ухудшается состояние, – это синдром старческой астении (состояние, характеризующееся возрастными изменениями организма, прежде всего, костно-мышечной, иммунной, центральной нервной и эндокринной систем. – Прим. авт.), – отметила Шлягер. – Сейчас это можно лечить, заранее предупреждать заболевание. И если мы корригируем старческую астению, то соответственно лечение хронической сердечной недостаточности, других заболеваний сердца будет происходить намного эффективнее.

Алексей Островский поинтересовался тем, есть ли какой-то возрастной порог для оказания гериатрической помощи. Администратор госпиталя рассказала, что «согласно порядку оказания помощи под наблюдение врача-гериатра поступают пациенты от 60 лет, но могут и раньше», так как календарный биологический возраст у людей часто не совпадает.

Пациенты довольны

Глава региона побеседовал с теми, кто сейчас проходит лечение и реабилитацию в госпитале. Все опрошенные пациенты заверили, что не имеют претензий ни к качеству, ни к объему оказываемой помощи, ни к бытовым условиям в больнице, ни к питанию.

Одна из женщин, приехавшая на лечение из Сафонова, высказала пожелание, чтобы ветеранам оплачивали транспортные расходы. Чтобы добраться до госпиталя в Смоленске, а потом вернуться домой, ей требуется 218 рублей.

– Елена Николаевна [Войтова], надо этот вопрос изучить совместно с финансовым блоком администрации области, – сказал губернатор. – Необходимо понять, во сколько обойдется такая мера поддержки. Потому что для пожилых людей действительно это большие деньги, а для областного бюджета, может быть, вполне приемлемая сумма. Я дал поручение ввести компенсацию на оплату жилья молодым специалистам-медикам для того, чтобы врачи не уезжали из региона. Может быть, и эту меру соцподдержки тоже введём? Для людей будет большое подспорье.

Елена Войтова заверила, что этот вопрос будет рассмотрен.

Кстати

Также во время рабочей поездки Алексей Островский ознакомился с ходом аварийного ремонта на участке дороги по улице «Нормандия–Неман». Он пообщался с бригадиром муниципального казенного предприятия «Дормостстрой». Тот рассказал, что сейчас работы идут в две смены, иногда сотрудникам даже приходится выходить сверхурочно. Плановый ремонт дорог в городе-герое начнется, как только на улице станет немного