У кого в Смоленске отключат горячую воду в мае-2019

В Смоленске начался сезон летних отключений горячей воды. С 13 мая «Квадра» приступает к летним гидравлическим испытаниям теплосетей, сообщает пресс-служба компании. Также до середины июня сотрудники «Квадры» намерены провести масштабный ремонт теплосети на ул. Пригородной.

- Через этот участок тепло и горячая вода поступают в дома по улицам Николаева, Багратиона, Нахимова, Кловская и прилегающим к ним. Поскольку в Смоленске радиальная схема теплоснабжения, мы, к большому сожалению, сможем подать горячую воду потребителям названных улиц только после завершения ремонта на Пригородной, - пояснил управляющий директор Смоленской генерации Андрей Кулаев.

График отключения горячей воды

С 13 по 27 мая:

ул. 25 Сентября, 1, 3, 5, 7;

ул. Крупской, 39, 39а, 39б, 41/1, 45а;

Хлебозаводской пер., 4-10а чет;

Трамвайный проезд, 2, 2а;

ул. Шевченко, 42-52 чет, 1/35, 3;

ул. Тенишевой, 11, 17а, 20, 27-33 нечет;

2-й Рославльский пер., 3, 5;

ул. Твардовского, 1, 1а-в, 5/11, 2-18 чет;

ул. Ново-Рославльская, 4, 6;

Запольный пер., 5;

ул. Ковтюха, 6;

ул. Володарского, 3;

ул. Мира, 2

С 21 мая по 10 июля:

ул. Николаева, 30-44 (чет);

ул. Багратиона, 3-17 (нечет), 4, 25/1-25д;

ул. Нормандии-Неман, 9-37 (нечет), 24б-30 (чет);

ул. Бородинская, 1;

ул. Тургенева, 34;

ул. Академика Петрова, 14;

ул. Нахимова, 13а-г, 15, 21, 29б-35 (нечет);

С 16 мая по 10 июля:

ул. Гарабурды, 27, 29;

ул. Кловская, 1, 7-13а (нечет), 17, 19, 19а, 23, 23а, 25, 52-60 (чет);

ул. Николаева, 73, 74, 75, 77, 79;

Краснинское шоссе, 33, 33а.

С 27 мая по 10 июля:

пр-т Гагарина, 16-20а (чет);

ул. Ново-Киевская, 2, 4;

ул. Кирова, 1-31 (нечет), 41, 41а, 43, 43а; 2/57, 2а-36 (чет);

ул. Пригородная, 1, 1а, 5-11а (нечет);

ул. Октябрьской революции, 21, 23, 24-40 (чет);

ул. Николаева, 7, 9, 9а, 13-31 (нечет), 49, 49а, 51, 59-71 (нечет);

ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2, 9, 9а, 28;

ул. Неверовского, 11, 26;

1-й Краснинский пер., 19, 19а, 20;

ул. Оршанская, 13, 16, 18;

пер. Юннатов, 1, 3;

ул. Воробьева, 13;

Колхозный пер., 15, 17;

ул. Черняховского, 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а-44 (чет);

Тульский пер., 7, 8, 12;

Энергетический проезд, 1.

С 30 мая по 16 июня:

ул. Кирова, 46-50 (чет);

пр-д Конева, 27б, 30в;

ул. Крупской, 53-69/2 (нечет), 73, 73а, 28-34а (чет), 44-64 (чет);

пр-т Гагарина, 23в, 25, 39, 48-72 (чет);

ул. М. Октябрьской, 10г-22 (чет);

ул. 25 Сентября, 18/2;

Молодежный пер., 5;

ул. Молодежная, 16;

ул. 2-я Киевская, 20,

Тихвинка, 34.