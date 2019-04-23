2019-04-23T12:48:52+03:00
Спорт

Экстрим на смоленских холмах

Горнолыжный комплекс может появиться в деревне Валутино.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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Пригород Смоленска имеет все шансы стать тренировочной базой для спортсменов-профессионалов и местом отдыха любителей горных лыж, сноуборда, фристайла.

На высоте

Губернатор Алексей Островский с руководителями спортивных федераций России и представителями потенциального застройщика осмотрел площадку в Смоленском районе.

– Здесь по всей территории, которая составляет 90 гектаров, имеется пять естественных оврагов, – рассказал заместитель губернатора Ростислав Ровбель. – Площадка подходит для создания трасс различного уровня сложности с общей протяженностью 2100 метров. Перепад высот достигает 90 метров, и мы его можем искусственно увеличить до 110–120 метров.

По словам главы региона, очень важно, что в Валутино уже есть все необходимые коммуникации – газ, электричество, подъездные пути. Планируется, что комплекс будет включать в себя несколько спусков разной сложности, трассу будут обслуживать канатные подъемники, рядом можно построить гостиницу. При этом курорт сможет работать и в теплое время года – для любителей летних экстремальных видов спорта здесь оборудуют веревочный парк, велотрассы, организуют прокат квадроциклов и велосипедов.

За работу над проектом готова взяться группа компаний «Скадо», специализирующаяся на проектировании и строительстве канатных дорог, а также на разработке систем оснежения (воспроизведение природного процесса снегообразования. – Прим. авт.) и снегоуплотнительной техники. За последние 15 лет она совместно с австрийской компанией «Доппельмайр» построила более 250 канатных дорог на территории России, Белоруссии, Грузии, Монголии и др.

Спортивный кластер

Потенциал и пути реализации проекта, а также возможность открытия на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) дополнительных отделений по таким видам спорта, как горные лыжи, сноуборд, фристайл, обсудили на совещании в кабинете губернатора. Глава региона отметил, что горнолыжный комплекс позволит создать тренировочную базу для спортивного вуза.

– Одним из важнейших моментов в реализации данного проекта является то, что спортивный комплекс должен быть в государственной собственности, – отметил ректор академии Георгий Грец. – Хочу подчеркнуть, что, увеличив на 2020 год госзадание СГАФКСТ, мы уже в следующем году смогли бы получить дополнительное финансирование на подготовку специалистов, открытие новых кафедр и спортивных специализаций, начать разработку проекта материально-технической базы.

По мнению Греца, реализация данного проекта должна состоять из трех этапов:

– Для начала – проектирование, государственная экспертиза и вхождение в федеральную целевую государственную программу Министерства спорта в 2020 году. Первая очередь будет включать в себя строительство одной канатной дороги и сопутствующей инфраструктуры (раздевалка, прокат). Вторая и третья очереди – строительство других спортивных объектов, трасс для фристайла и сноубординга.

Достоинства идеи о создании спорткомплекса в Валутино отметил депутат Государственной Думы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев:

– Конечно, увиденное нами сегодня заслуживает уважения. Мы поработали со специалистами, и я хочу поблагодарить руководителей федераций зимних видов спорта, которые откликнулись на приглашение посетить Смоленскую область. Я убежден, что любой курорт должен быть привязан к населенному пункту, поскольку без такой связи не будет его «всесезонности», не будет развития детских спортивных секций, школ. В этом случае, как мне кажется, если мы реализуем данный проект, а я уверен в его реализации, – он будет успешным по самым разным причинам, в том числе транспортной доступности. Дорога от города занимает всего 15 минут, и это огромный плюс. Безусловно, не стоит забывать и о летних видах спорта, например, о велосипедах. В результате, я думаю, должен получиться целый спортивный кластер, который обязательно будет востребован.

Здесь, на мой взгляд, мы обязаны выйти с инициативой об использовании государственно-частного партнерства. Поскольку в Государственной Думе я руковожу профильной комиссией, я обязательно в ближайшие дни выйду с такой инициативой и уверен, что Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту и туризму поддержит ее.

Работа начинается

Алексей Островский предложил создать рабочую группу, куда войдут представители федераций зимних видов спорта, потенциального застройщика, академии физической культуры, администрации области и Смоленского района. Он подчеркнул, что уже в этом году нужно подготовить проект, чтобы в следующем войти с ним не только в федеральную программу Министерства спорта, но и в программу Минэкономразвития по развитию внутреннего и въездного туризма.

– Предварительно прорабатывая данный вопрос, мы понимали, что география этого места позволяет создать горнолыжный комплекс, я бы называл это так, поскольку горнолыжный курорт не предполагает наличия учебно-тренировочной базы и возможностей для спортсменов, а учебно-тренировочная база, напротив, не предполагает возможностей для туристов и любителей активного отдыха, – подчеркнул глава региона, выступая перед журналистами после совещания. – Сегодняшний приезд авторитетнейших в мире зимних видов спорта экспертов подтвердил возможность создания такого комплекса.

Предстоит, безусловно, масштабная работа, поскольку необходимы поддержка и финансы со стороны федерального центра, необходимы частные инвестиции. Задача же администрации области и меня как ее руководителя – аккумулировать и координировать все эти процессы, став их модератором. При поддержке президентов федераций [Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Федерация лыжных гонок России], наших коллег из Государственной Думы, из Комитета по физической культуре, спорту [туризму] и делам молодежи, я думаю, что все это реализуем. Это будет, конечно, большим подарком и для смолян, и для жителей соседних регионов, поскольку аналогичных спортивных объектов, за исключением комплексов в Республике Беларусь, в радиусе проживания значительного количества населения нет.

Кстати

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе:

– Я на самом деле не ожидала, что увижу площадку, которая по всем параметрам подходит для занятий горными лыжами, фристайлом и сноубордингом. Неоднократно бывала в Смоленской области и знаю, что местность здесь холмистая, но нигде не было таких просторов, как правило, везде густой лес. Я противник того, чтобы вырубать леса с целью создания тех или иных спортивных объектов. Здесь в этом плане место просто уникальное. Поэтому я, безусловно, поддерживаю проект строительства горнолыжного комплекса в деревне Валутино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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