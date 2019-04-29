«Это наш долг»

Сезон Вахты Памяти начался в Смоленской глубинке. Около 300 человек, 35 отрядов из 12 регионов России приехали в Сычевский район, чтобы найти останки героев Великой Отечественной войны и с почестями предать их земле.

Сычевский район, деревня Аристово. Только от Смоленска до неё ехать больше трех часов. Сегодня здесь расположился целый палаточный городок. Спальни, кухня, столовая, палатка общего сбора и даже медпункт. Люди разных возрастов и профессий приехали сюда по собственной воле. Они выполняют свой долг перед прадедами, которым обязаны мирным небом над головой.

В палатке общего сбора перекличка: Смоленская область, Ярославль, Пенза, Ульяновск, Томск, Татарстан, Марий Эл и ещё 5 регионов России. Координатор партийного проекта «Связь поколений», руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских признается, что это одна из самых больших межрегиональных Вахт: «Каждый год мы проводим захоронения на Сычевской земле. Здесь были огромные потери в годы Великой Отечественной войны, поэтому для поисковиков хватит работы ещё на много - много лет. Это трудное место для поиска, здесь особая почва, но даже это нас не пугает. Сегодня на Вахте работают около 300 поисковиков, основной приток сил ожидается на майские праздники».

В первый день выхода в поля были найдены останки 53 бойцов Красной Армии, у троих были медальоны. По словам Нины Германовны, такое количество поднятых солдат в первый же день Вахты Памяти - не удивляет.

- На Сычевской земле мы ежегодно находим сотни солдат. В годы войны здесь проходила одна из самых кровопролитных операций «Марс». Она унесла жизни тысяч бойцов, - рассказывает Нина Куликовских.

С утра на общем сборе поисковиков ждёт сюрприз. Руководитель Молодёжного парламента Смоленской области подготовил для гостей интересный исторический тест. В паре десятков вопросов кроется история войны. Тест - проверка самого себя на знания основных имён и дат. Очередной повод вспомнить время, когда наши предки сражались за Родину. К слову, в этот день участниками подобных мероприятий стали жители всех регионов России. Этот тест - репетиция перед масштабным событием - Диктантом Победы, который состоится 7 мая в каждом уголке страны по инициативе партии «Единая Россия» и Военно-исторического общества.

О диктанте рассказал заместитель секретаря партии по проектной работе Сергей Шелудяков:

- Участие в этой акции проверит наши знания о войне. В диктанте сможет принять участие любой желающий от школьника до взрослого человека. Можно поучаствовать как лично, так и в режиме онлайн. Победители от регионов станут участниками Всероссийского Диктанта Победы, - сказал депутат. Поисковики положительно восприняли эту новость.

Над листом с тестом склонился Евгений Савинов - боец поискового отряда «Булгар» из Татарстана. Для него это уже восьмая Вахта Памяти на Смоленской земле : «Мы всегда принимаем участие в поисках, все больше молодого поколения привозим с собой. В Татарстане тоже очень крупное поисковое движение. За 8 лет мы подняли 102 бойца. Мы гордимся этой работой и не собираемся останавливаться на достигнутом».

День поисковика расписан по часам. Подъем в 7 утра. Завтрак. Утренние сборы и за работу. Возвращаются в лагерь не раньше 5 вечера. Ужин. Построение. Отбой. Общая цель, благое дело - даёт новые силы, чтобы с ещё большим усердием раскапывать новые воронки - вручную по миллиметру перебирать землю в поисках заветного медальона с именем солдата.

Депутаты Смоленской областной Думы от фракции «Единая Россия» также с большим трепетом относятся к поисковому движению Смоленщины. Несколько лет назад, по инициативе Секретаря регионального отделения Партии, председателя областной Думы Игоря Ляхова был создан поисковый отряд «Славяне».

- Уже не первый год мы выходим на поиски. Депутаты принимают участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, поэтому особенно важно, что мы руководствуемся личным опытом. Создание отряда «Славяне» помогает законодательной работе Думы в направлении патриотического воспитания. Я принимаю участие во всех Вахтах, для меня это важно. Уверена, что мои дети и внуки вместе со мной продолжат поисковую деятельность, - рассказала депутат Смоленской областной думы Ольга Васильева.

Нас везут в поля, на раскопки. Путь неблизкий. Несколько километров по бездорожью. Спасает вездеход - УАЗ и опытный водитель Сергей. По полям разбросаны группы людей-поисковые отряды. Они не соревнуются между собой. Они делают общее дело - восстанавливают память.

Анатолий Черкасов - руководитель Починковского отряда «Факел». Именно его отряд поднял первых бойцов сезона Вахты Памяти. «Мы нашли огромную воронку, в которой, по нашим данным, не меньше 50 солдат, часть из них мы уже подняли. Здесь шёл тяжелый бой на подступах к деревне Малое Кропотово, он не увенчался успехом для русских солдат. С декабря 1942 года по февраль 1943 года здесь стоял наш фронт. Когда наши позиции изменили локацию, по разным источникам, на полях оставалось порядка 15 тысяч убитых русских бойцов»,- рассказал Анатолий.

Пока мы общаемся, бойцы отряда находят ещё один медальон. Это важная находка экспедиции, которая означает, что найден чей-то дед и отец, который геройски отдал свою жизнь здесь, на Сычевской земле.

Вахта Памяти продлится до 5 мая. За это время бойцы поисковых отрядов поднимут сотни солдат, найдут десятки медальонов, которые будут отправлены на экспертизу в Москву. Все это время будет происходить одно - самое важное событие - восстановление исторической справедливости. Сотни бойцов, которые не успели стать участниками Парада Победы, будут захоронены здесь, в Сычевском районе со всеми почестями, которых они, действительно, достойны.