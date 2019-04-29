Смолян приглашают на открытие парка «Соловьиная роща»
5 мая с 12.00 до 21.00 в областном центре состоится торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща», сообщает пресс-служба губернатора. Для смолян и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа: концертные номера, спортивные состязания, фейерверк и др.
С 12.00 на главной сцене парка выступят творческие коллективы города. Здесь же пройдет танцевальный мастер-класс школы танцев «Lindy Roll», а также будут подведены итоги конкурса по изготовлению скворечников и кормушек для птиц, организованного в рамках фестиваля детского экологического движения «Зеленая планета».
В это же время на спортивной площадке будут организованы мастер-класс по воздушной гимнастике, турнир по пляжному волейболу, открытое первенство города по баскетболу и пр.
На площадке рядом с фонтаном самых маленьких посетителей парка ожидает интерактивная программа от Центра развития детей и молодежи. Кроме того, у здания лыжного проката с 12.00 до 16.00 все желающие смогут обменяться книгам на площадке буккроссинга. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.
Ожидается, что в церемонии торжественного открытия парка примет участие губернатор Алексей Островский.
1. Концертная программа с 12.00 до 21.00 (главная сцена)
12.00 – 14.00 – детский блок
12.00 - Номер-открытие «Флешмоб» от школы брейк-денса «NEW PLANET».
12.05 - 13.00 - выступление творческих коллективов: образцовый хореографический ансамбль «Росинка», вокальная студия «Артис», образцовый хореографический ансамбль «Свежий ветер», школа брейк-денса «NEW PLANET».
13.00 – подведение итогов конкурса по изготовлению скворечников и кормушек для птиц, организованного в рамках фестиваля детского экологического движения «Зеленая планета», награждение победителей.
13.10 - 14.00 - выступление творческих коллективов: хореографический ансамбль «Аллегрия», хореографический ансамбль «Любава», вокальная студия «Артис», хореографический ансамбль д/с «Огонёк».
14.00 – 14.05 – показательные выступления по спортивной гимнастике учеников МБУ СШОР № 4.
блок «Откроем двери в новое начало…»
14.05 - 14.30 – программное выступление Народного коллектива ансамбля песни «Лада», хореографического коллектива «Шоко-Лад».
14.30 – 15.00 – программное выступление хореографических коллективов «Маленькие звезды», «Смайлики», «Бусинки», солистов студии эстрадного вокала «Аккорд».
15.00 – 15-20 – фитнес-зарядка «Сапа».
15.20 - 15.40 – программное выступление солистов студии эстрадного вокала «Light voice» вокальной группы «Непоседы».
15.40 – 16.00 – программное выступление солистов ДК «Сортировка» С. Сергеевой и В. Глухова и Школы танца Руслана Дивакова.
16.00 – 17.20 – блок «С Днем рождения!»
Вокальная группа «Джем-студио» Солистка Карина Корбут
Школа танца Руслана Дивакова
Арт-студия эстрадного и рок-вокала «Альтернатива»
Народный коллектив вокальная группа «Верность»
17.20 – 18.00 – блок «Зажигаем по-весеннему»
Илья Хропаков - инструмент и вокал
Школа танцев «Lindy Roll» (танцевальный мастер-класс)
Группа «Апельсин»
18.00 – 21.00 – блок «В парке городском…»
Вокальный коллектив «Новое время»
Образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер»
Кавер-группа «Verona»
Арт-группа «Смоленские мужики»
19.00 – торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща».
21.00 – фейерверк.
2. Спортивная программа с 12.00 до 18.00 (на спортивной площадке)
12.00 – 18.00 – работа площадки КроссФит, 14.00 – 14.20 – мастер-класс КроссФит (площадка воркаута);
13.00 – 18.00 – открытое первенство города Смоленска по баскетболу 3х3 (баскетбольная площадка);
13.00 – 13.05 – представление спортсменов гиревого спорта (площадка воркаута);
13.30 – 14.00 – мастер-класс оздоровительного клуба «Бодрость» (возле площадки воркаута);
14:00-18:00 – турнир среди любителей по пляжному волейболу (площадка пляжного волейбола);
15:00 – 18:00 – турнир среди любителей по пляжному футболу (площадка пляжного футбола);
15.00 – 16.00 – мастер-класс по воздушной акробатике на воздушном кольце от студии «Высота» (возле площадки воркаута).
3. Детская интерактивная площадка (у фонтана)
12.00 – 15.00 – детский интерактив от Центра развития детей и молодежи,
15.00 – 18.00 – интерактивная анимация от КДЦ «Губернский».
4. Буккроссинг (у здания лыжного проката) 12.00 – 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU