Смолян приглашают на открытие парка «Соловьиная роща»

5 мая с 12.00 до 21.00 в областном центре состоится торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща», сообщает пресс-служба губернатора. Для смолян и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа: концертные номера, спортивные состязания, фейерверк и др.

С 12.00 на главной сцене парка выступят творческие коллективы города. Здесь же пройдет танцевальный мастер-класс школы танцев «Lindy Roll», а также будут подведены итоги конкурса по изготовлению скворечников и кормушек для птиц, организованного в рамках фестиваля детского экологического движения «Зеленая планета».

В это же время на спортивной площадке будут организованы мастер-класс по воздушной гимнастике, турнир по пляжному волейболу, открытое первенство города по баскетболу и пр.

На площадке рядом с фонтаном самых маленьких посетителей парка ожидает интерактивная программа от Центра развития детей и молодежи. Кроме того, у здания лыжного проката с 12.00 до 16.00 все желающие смогут обменяться книгам на площадке буккроссинга. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Ожидается, что в церемонии торжественного открытия парка примет участие губернатор Алексей Островский.

1. Концертная программа с 12.00 до 21.00 (главная сцена)

12.00 – 14.00 – детский блок

12.00 - Номер-открытие «Флешмоб» от школы брейк-денса «NEW PLANET».

12.05 - 13.00 - выступление творческих коллективов: образцовый хореографический ансамбль «Росинка», вокальная студия «Артис», образцовый хореографический ансамбль «Свежий ветер», школа брейк-денса «NEW PLANET».

13.00 – подведение итогов конкурса по изготовлению скворечников и кормушек для птиц, организованного в рамках фестиваля детского экологического движения «Зеленая планета», награждение победителей.

13.10 - 14.00 - выступление творческих коллективов: хореографический ансамбль «Аллегрия», хореографический ансамбль «Любава», вокальная студия «Артис», хореографический ансамбль д/с «Огонёк».

14.00 – 14.05 – показательные выступления по спортивной гимнастике учеников МБУ СШОР № 4.

блок «Откроем двери в новое начало…»

14.05 - 14.30 – программное выступление Народного коллектива ансамбля песни «Лада», хореографического коллектива «Шоко-Лад».

14.30 – 15.00 – программное выступление хореографических коллективов «Маленькие звезды», «Смайлики», «Бусинки», солистов студии эстрадного вокала «Аккорд».

15.00 – 15-20 – фитнес-зарядка «Сапа».

15.20 - 15.40 – программное выступление солистов студии эстрадного вокала «Light voice» вокальной группы «Непоседы».

15.40 – 16.00 – программное выступление солистов ДК «Сортировка» С. Сергеевой и В. Глухова и Школы танца Руслана Дивакова.

16.00 – 17.20 – блок «С Днем рождения!»

Вокальная группа «Джем-студио» Солистка Карина Корбут

Школа танца Руслана Дивакова

Арт-студия эстрадного и рок-вокала «Альтернатива»

Народный коллектив вокальная группа «Верность»

17.20 – 18.00 – блок «Зажигаем по-весеннему»

Илья Хропаков - инструмент и вокал

Школа танцев «Lindy Roll» (танцевальный мастер-класс)

Группа «Апельсин»

18.00 – 21.00 – блок «В парке городском…»

Вокальный коллектив «Новое время»

Образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер»

Кавер-группа «Verona»

Арт-группа «Смоленские мужики»

19.00 – торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща».

21.00 – фейерверк.

2. Спортивная программа с 12.00 до 18.00 (на спортивной площадке)

12.00 – 18.00 – работа площадки КроссФит, 14.00 – 14.20 – мастер-класс КроссФит (площадка воркаута);

13.00 – 18.00 – открытое первенство города Смоленска по баскетболу 3х3 (баскетбольная площадка);

13.00 – 13.05 – представление спортсменов гиревого спорта (площадка воркаута);

13.30 – 14.00 – мастер-класс оздоровительного клуба «Бодрость» (возле площадки воркаута);

14:00-18:00 – турнир среди любителей по пляжному волейболу (площадка пляжного волейбола);

15:00 – 18:00 – турнир среди любителей по пляжному футболу (площадка пляжного футбола);

15.00 – 16.00 – мастер-класс по воздушной акробатике на воздушном кольце от студии «Высота» (возле площадки воркаута).

3. Детская интерактивная площадка (у фонтана)

12.00 – 15.00 – детский интерактив от Центра развития детей и молодежи,

15.00 – 18.00 – интерактивная анимация от КДЦ «Губернский».

4. Буккроссинг (у здания лыжного проката) 12.00 – 16.00.