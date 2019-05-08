Студотряды Смоленской сельскохозакадемии отправились на практику в районы области. Бойцов механизированного отряда «Смоленская Нива» и отряда ветеринарных врачей «Смоленский Айболит» напутствовали в центре Смоленска - на площади Ленина. В торжественном мероприятии принял участие глава региона.

В составе отрядов 49 старшекурсников инженерно-технологического факультета и факультета технологий животноводства и ветеринарной медицины. Будущим инженерам, агрономам, зоотехникам, ветеринарам предстоит с мая по август работать на 17 сельхозпредприятиях 12 районов области.

- Я благодарен всем вам за то, что вы приняли решение оказать помощь сельхозпредприятиям региона и будете участвовать в проведении весенних полевых, заготовительных, уборочных работ, - обратился к студентам Алексей Островский. - А те, кто осваивает профессию ветеринара, будут помогать в различных лечебно-профилактических мероприятиях. Семь лет назад, когда высшее руководство страны, глава государства доверили мне право руководить Смоленской областью, я принял решение наиболее активно развивать именно агропромышленный комплекс, потому что видел и вижу в этом большую перспективу, в том числе для сохранения жизни на селе и для создания там новых рабочих мест. Поэтому в настоящее время в нашей области реализуется значительное количество инвестиционных проектов именно в агропромышленном комплексе. Общий объем инвестиций превысил 15 млрд руб. После завершения этих проектов будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Я верю в то, что, закончив обучение в Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, вы пригодитесь на своей малой родине - там, где родились, выросли, где сейчас получаете высшее образование. Желаю вам успехов, удачи в жизни и по-доброму всем вам завидую. Также я хочу поблагодарить те предприятия, которые предоставили вам возможность получить практический опыт и быть полезными своей родной смоленской земле.

После церемонии прошла демонстрация сельскохозяйственной техники, которой управляли бойцы студотрядов.