В память о героях

В Смоленской области появился еще один памятник Воину-освободителю. Бронзовая скульптура установлена в деревне Вышегор Сафоновского района. Перед торжественным открытием монумента прошел митинг, в котором приняли участие депутаты Смоленской областной Думы, представители администрации муниципального образования, Вяземской епархии, юнармейцы, бойцы поисковых отрядов и местные жители.

– На Смоленщине нет ни одного клочка земли, где бы ни проходили кровопролитные бои, – напомнил спикер регионального парламента, координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов, обращаясь к присутствующим. – Здесь всегда находилось место подвигу и мужеству. Именно это послужило толчком к тому, чтобы был создан региональный проект «Защитникам Отечества посвящается…». Мы надеемся, что к памятнику Воину-освободителю всегда будут идти и взрослые, и дети. Ведь всем нам так важно, чтобы наши потомки помнили о тех, кто пережил страшное время войны. Верим, что данный памятник будет долго служить и напоминать о великом подвиге всего советского народа.

Присутствующий на открытии монумента депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков отметил, что появление памятника – значимое историческое событие для жителей Вышегор. Ведь сафоновская земля неоднократно была полита кровью, много бед она пережила и в период Великой Отечественной войны.

– Отрадно, что новый памятник появился в преддверии 9 Мая. Мы должны помнить, какой ценой нашим отцам, дедам и прадедам досталась победа, – сказал депутат.

В свою очередь инициатор проекта, член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, что первый памятник Воину-освободителю был открыт на ершичской земле. И на сегодняшний день уже установлено 13 монументов периода Великой Отечественной войны 1941–45 годов и героям Отечественной войны 1812 года, и это открытие далеко не последнее.

По традиции право открыть скульптуру доверили представителям трёх поколений – участнице Великой Отечественной войны, участнику боевых действий в Афганистане и юнармейцу. После этого все присутствующие возложили цветы и венки к подножию памятника.

Стоит отметить, что на торжественный митинг местные жители шли целыми семьями.

– Фоменков Дмитрий Абрамович – это мой дедушка, – читает с памятной плиты родное для себя имя женщина. – Он пропал без вести в годы войны. Прежний памятник утратил должный вид с течением времени, да и фамилий солдат здесь не было. Теперь мы рады, что новый объект установлен в этом почитаемом месте.

Помимо Дмитрия Абрамовича на плите выбиты имена остальных вышегорцев, не вернувшихся с фронта.

Справка КП

Памятник Воину-освободителю отрыт благодаря реализации спецпроекта «Защитникам Отечества посвящается…», который осуществляется в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». Его старт приурочен к 205-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года.