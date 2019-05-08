Парк «Соловьиная роща» официально открыт

В начале мая в Смоленске состоялось торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща». В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

Подарок горожанам

У «Соловьиной рощи» есть все шансы ещё долгое время оставаться самым красивым, комфортным и современным парком в областном центре. Здесь выполнены масштабные работы по реконструкции и благоустройству территории - появились вымощенные брусчаткой дорожки (к слову, их общая площадь составляет около 16 тыс. кв. м), установили лавочки, урны, фонари. При этом все скамейки изготовлены из древесно-полимерного композита - материала, обладающего большим сроком эксплуатации, не подверженного деформации из-за погодных условий и не требующего особого ухода.

В центральной части парка расположились сцена и фонтан, созданный из цельных кусков балтийского гранита и украшенный подсветкой. На территории «Соловьиной рощи» оборудована спортивная площадка, предназначенная для занятий баскетболом, пляжным волейболом, футболом и воркаутом (уличной гимнастикой), а также детский городок с тарзанкой, песочницей, горками, качелями и другими игровыми комплексами для ребят разного возраста. Чтобы обеспечивать безопасность посетителей, в парке установили 40 камер видеонаблюдения.

Выполнена и одна из важнейших задач, которая ставилась губернатором перед инвестором при создании парка, - сохранение зелёного массива. В «Соловьиной роще» во время благоустройства высадили более 120 деревьев - каштанов, лип, красных клёнов. Кроме того, были проведены работы по укреплению береговой линии, обустройству прибрежной зоны, через озеро живописно перекинулся мост.

Благоустройство продолжится

ФОТО: пресс-служба обладминистрации.

Во время церемонии открытия губернатор Алексей Островский совместно с главой города Андреем Борисовым проинспектировал ключевые объекты инфраструктуры парка, в частности, детскую и спортивную площадки, пообщался со смолянами, выслушав их предложения по дальнейшему улучшению и развитию территории, а также дал ряд поручений градоначальнику.

В частности, глава региона отметил, что в социальных сетях получил от смолян жалобы на то, что песок с детской площадки во время сухой ветреной погоды поднимается в воздух и создаёт отдыхающим дискомфорт. Алексей Островский предложил поискать какое-то техническое решение этой проблемы, к примеру, постелить на площадке искусственное покрытие. Андрей Борисов пообещал разобраться с этой проблемой. Но на этом вопросы губернатора не закончились: - Также, Андрей Александрович, надо разобраться вот с каким вопросом - по тому проекту, который вы мне представляли в качестве чиновника, работающего на иной должности, здесь планировались велодорожки. И господин Степанов [Максим Александрович, инвестор проекта - генеральный директор АО «Ваш дом»] гарантировал, что от проекта отходить не будет. По факту получился парк хороший, но велодорожек здесь нет. Поэтому совершенно справедливо смоляне высказывают мне претензии, что здесь велосипедисты носятся, пугают мам с детьми, создают пешеходам неудобства. Поэтому прошу вас, Андрей Александрович, вместе со Степановым разобраться, почему он отошел от проекта, и всё же найти варианты решения данного вопроса.

- Парк однозначно будет дальше развиваться и достраиваться, - заверил Борисов. - Здесь нужно добавить не только велодорожки, но и ещё одну детскую площадку, потому что одной такой зоны явно недостаточно. Кроме того, ко мне обращались родители детей с ограниченными возможностями здоровья - будем также планировать игровую зону для особенных ребят.

Яркий праздник

Глава региона обратился к гостям праздничного мероприятия со словами приветствия:

- Я очень рассчитываю, что то, что сделали для вас, жителей города, две администрации - администрация области и администрация города - по созданию этого парка, будет вами положительно воспринято. Я очень хочу, чтобы этот парк для людей всех возрастов стал местом притяжения, чтобы люди сюда приходили и получали удовольствие от прогулок. В социальных сетях, во время приёмов граждан мне высказывают разные предложения, рекомендации, замечания, и мы, безусловно, с руководством администрации города всё это обсуждаем и учитываем. Но в целом, мне кажется, несмотря на то, что были критические замечания, скепсис у жителей данного микрорайона и у жителей города, реализация проекта по созданию парка вышла удачной. И то, что здесь сейчас много людей, даже несмотря на погодные условия, - тому подтверждение. Поздравляю всех смолян уже с официальным открытием данного парка, благодарю главу города Андрея Александровича Борисова за то, что оперативно администрация областного центра предприняла усилия по решению всех вопросов административного характера. Парк наконец принят на баланс города, введён в эксплуатацию. Очень рассчитываю, что и смоляне, и местные власти сделают всё, чтобы это место со временем не пришло в упадок. Очень рассчитываю, что люди не станут портить то, что создано ценой определённых усилий.

ФОТО: пресс-служба обладминистрации.

В день открытия для смолян и гостей города подготовили насыщенную развлекательную программу. На главной сцене парка выступили творческие коллективы Смоленска, также состоялся танцевальный мастер-класс школы танцев Lindy Roll. На спортивной площадке прошли занятия по воздушной гимнастике, турнир по пляжному волейболу, первенство города по баскетболу. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.