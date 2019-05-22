2019-05-22T17:30:11+03:00
Общество

Кто стал «Семьей года»?

Кто получил награды регионального этапа конкурса?
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба областной администрации.ФОТО: пресс-служба областной администрации.
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В преддверии Международного дня семьи, отмечавшегося 15 мая, в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в торжественной обстановке чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Награды смолянам вручал глава региона.

В нынешнем году от смолян на конкурс поступили 48 заявок. Чтобы пройти отбор, семьям нужно было рассказать о своих достижениях в профессиональной и общественной деятельности, творчестве, учёбе, спорте, предпринимательстве, оригинально презентовать свои ценности и традиции.

- В преддверии Международного дня семьи, который вот уже четверть века отмечается в самых разных странах мира, я от всей души поздравляю все смоленские семьи с этим замечательным праздником, потому что, сколько бы мы ни строили карьеру, ни социализировались в обществе, все равно самое главное - это родные, близкие люди, родители, дети, супруги, наши семьи, - отметил в приветственном слове Алексей Островский. - Особую признательность хочу адресовать многодетным семьям и тем людям, которые взяли на себя заботу о приёмных детях, подарили им настоящую родительскую любовь, защиту и огромное счастье жить в дружной семье.

В настоящее время как на федеральном, так и на региональном уровне решению вопросов демографии, семейного благополучия уделяется самое пристальное внимание. Во исполнение стратегических задач развития России, определённых президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках национального проекта «Демография» нами разработаны и реализуются региональные проекты, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание условий для дошкольного образования юных смолян в возрасте до трёх лет. На эти цели в бюджете пре-дусмотрены серьёзные финансовые средства. Кстати, уже более 130 семей, где в нынешнем году родились первенцы, получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребёнка.

Как губернатор я рад, что наши смоленские семьи достойно представляют регион во Всероссийском конкурсе «Семья года» и трижды становились победителями в различных номинациях. Рассчитываю, что вы также продолжите эту славную традицию.

Победителями регионального этапа 2019 года конкурса стали:

- в номинации «Сельская семья» - семья Михаила и Надежды Селезнёвых(Сычёвский район);

- в номинации «Многодетная семья» - семья Дмитрия и Ольги Тимофеевых(Вяземский район);

- в номинации «Семья - хранитель традиций» - семья Геннадия и Ирины Кулешовых (Шумячский район);

- в номинации «Золотая семья» - семья Александра и Нины Ковалёвых(Велижский район);

- в номинации «Молодая семья» - семья Сергея и Дарьи Тельновых(Сафоновский район).

Они представят нашу область на федеральном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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