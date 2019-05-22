В помощь врачу и пациенту

В каких условиях вынуждены лечиться жители Катыни? Что нужно Техникуму отраслевых технологий? И почему с 2014 года на одной из улиц посёлка нет уличного освещения? Губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита посетил Смоленский район.

Фонд изношен

Прибыв в муниципалитет, глава региона проинспектировал состояние ряда объектов социальной сферы, требующих ремонта. Один из таких - Катынская врачебная амбулатория.

По словам главного врача Смоленской ЦРБ, в которую входит учреждение, Андрея Зеленского, здание было построено в 1974 году. Сама амбулатория здесь функционирует с 80-х годов, но последний ремонт проводился более 20 лет назад. На сегодняшний день помещения нуждаются в капитальном обновлении.

Главврач рассказал губернатору, что население в семь тысяч человек, из которых 1,5 тысячи - дети, обслуживают три врача общей практики, два стоматолога, акушер-гинеколог и педиатр.

Алексей Островский осмотрел помещения и отметил, что условия в амбулатории оставляют желать лучшего.

- С учётом высокой социальной значимости учреждения я с удовольствием помогу и дам поручение о выделении необходимых денежных средств. <…> Фонд амбулатории изношен уже, конечно, запредельно, - сказал губернатор.

Отдых с комфортом

Далее Алексей Островский побывал в техникуме отраслевых технологий, который находится в посёлке Авторемзавод Катынского сельского поселения. Одно из помещений образовательной организации - актовый зал, где регулярно проводятся различные массовые мероприятия для детей и молодёжи, нуждается в реконструкции. Необходимо обновить оконные блоки, напольное покрытие, требуются электромонтажные работы.

- Зал большой, вмещает до 350 человек. Здесь проходят самые различные мероприятия. Но вы сами видите, в каком плачевном состоянии находится это помещение, - обратила внимание глава Смоленского района Ольга Павлюченкова.

Алексей Островский сказал, что помощь окажет, но постепенно. Сначала средства будут выделены на ремонт помещения (примерно 2,5 миллиона рублей), а в 2020-м будет рассмотрен вопрос обновления самого зала.

- Запускайте, если ещё не запустили, соответствующие конкурсные процедуры, тщательно осуществляйте контроль за ходом работ, которые будет проводить подрядчик, - указал губернатор. - Когда зал оборудуют должным образом, приеду лично проверить, как бюджетные деньги освоены.

Пользуясь случаем, глава муниципального образования поблагодарила губернатора за содействие в ремонте дороги, ведущей к посёлку.

- Это моя работа, как и ваша, Ольга Николаевна. Я сделал это для смолян, - сказал Алексей Островский.

В посёлке посветлеет

Третья больная тема, которую вот уже пять лет не могут решить власти посёлка, это обустройство уличного освещения на улице Горной в Катыни.

Напомним, губернатор ввёл практику проведения внеплановых посещений проблемных объектов в муниципальных образованиях. Такое решение Алексей Островский принял с целью проверки профессиональной компетентности руководства районов, их владения ситуацией и готовности ответить на вопросы, возникающие у главы региона в ходе рабочих поездок.

Стоит отметить, что местные жители неоднократно, начиная с 2014 года, обращались в администрацию муниципального образования с просьбами произвести ремонт дорожного полотна на улице Горной, а также обустроить там уличное освещение. Работы по обновлению асфальтового покрытия были выполнены в 2017 году, однако вопрос монтажа освещения до сих пор остаётся нерешённым.

Глава Катынского сельского поселения Валерий Трусов в разговоре с губернатором сослался на недостаток средств.

- Для решения проблемы мы заключили энергосервисный контракт, это позволит существенно сэкономить денежные средства. Около 100 тысяч рублей экономии будет оставаться ежегодно. Мы эти деньги намерены направлять на расширение сети (наружного освещения), - сказал глава, пообещав, что к работам приступят уже в этом году.

- Все силы приложим, чтобы к концу этого года освещение было, - пообещала глава Смоленского района.

Кстати

Техникум отраслевых технологий готовит рабочие кадры по таким специальностям, как техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и двигателей, систем и агрегатов автомобилей, защита в чрезвычайных ситуациях, сварочное производство и пр. На базе учреждения созданы специализированные центры компетенций Worldskills по профессиям автомеханик, сварщик, парикмахер.