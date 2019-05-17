Баскетбол – лучшая игра с мячом

В Смоленске определился победитель третьего школьного чемпионата «Планета баскетбола – Оранжевый атом», который проводится проводятся в рамках партийного проекта «Детский спорт» по инициативе регионального отделения «Единой России» при поддержке Федерации баскетбола и АО «Концерн Росэнергоатом» во всех муниципальных образованиях Смоленщины. Финальные игры прошли на площадке Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В спортивном зале царит баскетбольный праздник. Кто-то оказался здесь впервые, а кто-то еще помнит прошлогодние баталии.

– Для каждого из нас путь к финалу был не прост. Приходилось сталкиваться со многими проблемами. Рады, что продолжаем держать планку и снова боремся за чемпионство, – хором признаются спортсмены из школы № 19 города Смоленска.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Еще такие юные, они – ученики 7-8 классов – уже испытали радость побед на отборочных этапах турнира. Для многих – выход в финал сродни решающему броску на последних секундах встречи.

- В прошлом году наша команда заняла третье место, – рассказывает ученик школы № 4 города Ярцева Дмитрий Насанов. – Сегодня мы не имеем право сыграть хуже. Чувствуем большую ответственность, ведь за нас переживают родные, друзья и преподаватели.

Турнир «Планета баскетбола – оранжевый атом» стартовал еще в феврале. Участниками стали более 5000 тысяч школьников со всего региона. По итогу трех отборочных этапов восемь лучших команд вышли в финал соревнований.

Евгений Фукс приехал вместе с товарищами из Десногорска. Женя силен, высок, подтянут. Его лидерские качества заметны невооруженным глазом. Именно они помогли ему стать капитаном команды и лучшим игроком соревновательного дня. Пять лет назад, будучи учеником третьего класса, Женя впервые пришел на баскетбольную секцию в родном городе. По словам спортсмена, уже тогда он понял, что спорт сыграет большую роль в его воспитании.

– У нас достаточно сильная команда. Каждый игрок имеет свои индивидуальные качества, которые должны помочь одержать победу. Все зависит только от наших слаженных действий и взаимопонимания, – объясняет Евгений.

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Среди приглашенных гостей соревнования - секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, руководитель регионального исполкома партии Андрей Ширяев, олимпийская чемпионка Ирина Сумникова. Они совместно с президентом Федерации баскетбола Смоленской области Сергеем Фоминым перед началом соревнований наградили команды сувенирами и мячами.

– Баскетбол в регионе с каждым годом набирает популярность. Об этом говорит количество участников турнира. Их стало практически в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Замечательно, когда подрастающее поколение занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Партия «Единая Россия» всегда будет способствовать тому, чтобы дети – будущее страны всегда имели возможность принимать участие в подобных соревнованиях, – отметил Игорь Ляхов.

По словам руководителя регионального исполкома партии Андрея Ширяева, «Единая Россия» в области уделяет внимание не только баскетболу:

– Мы также проводим масштабные соревнования по дзюдо. Наша цель – популяризировать спорт в регионе.

Не первый год личную поддержку в организации проведения чемпионата оказывает олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова. Спортсменка регулярно посещает наш регион, охотно общается со школьниками, дает наставления.

– Каждый из ребят может достичь успехов. В детстве я также начинала играть в баскетбол в школе. Участие в подобных турнирах придавало мне уверенности и силы. Главное – верить в себя и прислушиваться к наставникам, – рассказывает Ирина Владимировна.

По итогам финальной игры первое место досталось школьникам из Десногорска, вторыми стали спортсмены из Вязьмы, бронза в копилке у ярцевских баскетболистов. Команды и лучшие игроки были награждены кубками и грамотами.

– Хочется поблагодарить организаторов столь интересных соревнований. Вы делаете большое дело для подрастающего поколения. Ребята с удовольствием принимают участие в турнире, - подытожила тренер вяземской команды Марина Илларионова.

Стоит отметить, что уже в июне в регионе стартуют очередные баскетбольные соревнования. В нем спортсмены поборются за чемпионство, играя в формате 3x3.