2019-05-24T06:52:16+03:00
Общество

Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области

Для отдыхающих подготовят 48 пляжей, из них 40 будут оборудованы муниципальными образованиями, оставшиеся 8 - частными лицами.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области.Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ГУ МЧС России по Смоленской области опубликовало список мест, в которых можно искупаться этим летом. Речь идет 48 пляжах, из них 40 будут оборудованы муниципальными образованиями, оставшиеся 8 - частными лицами. Водоемы обследованы специалистами и благоустроены. В ближайшее время там заработают медики и спасатели.

Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области:

1. МО "Рославльский район" С/П "Голоёвка" - пляж на озере д. Голоёвка;

2. МО "Глинковский район" Гликовское СП - река Мошна д. Иванники;

3. Корзовское СП Хиславичский район - пруд д. Б. Лызки;

4. МО "Хиславичский район" - река Сож "Еленичи";

5. МО "Демидовский район" Титовщинского СП - пляж оз. Акатовское;

6. МО "Ельнинский район" Ельнинское ГП - река Казаренка г. Ельня;

7. МО "Починковский район" Лысовское СП д. Захаровка - озеро д. Лысовка;

8. МО " Холм-Жирковский" д. Устье - река Днепр д. Устье;

9. МО "Дорогобужский район" Алексинское СП - озеро д. Алексино;

10. МО "Дорогобужский район" ПАО "Дорогобуж" - пляж ЛОЦ "Ласточка" д. Рубежная;

11. МО "Дорогобужский район" г. Дорогобуж - городской пляж г. Дорогобужа;

12. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Бакланово (северный берег) д. Бакланово;

13. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Рытое;

14. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Чистик;

15. МО "Демидовский район" ФГБУ НП "Смоленское Поозерье" - пляж на озере Баклановское д. Бакланово;

16. МО "Смоленский район" Стабенское СП - озеро Пениснарь;

17. г. Десногорск городской - пляж г. Десногорска;

18. МО "Угранский район" Всходское СП - река Угра с. Всходы;

19. МО "Рославльский район" Рославльское ГП - река Остёр г. Рославль;

20. МО "Рославльский район" ООО "ОКСИГЕН" - пляж на Десногорском вдхр. д. Пятидворка Богдановское СП;

21. МО "Гагаринский район" - река Гжать г. Гагарин;

22. МО "Сафоновский район" - река Днепр ДОЛ "Борок";

23. МО "Демидовский район" Демидовское ГП - река Каспля (200м выше по течению от РВК) г. Демидов;

24. МО "Демидовский район" Пржевальское ГП - озеро Сапшо (район ПСО);

25. МО "Демидовский район" Пржевальское ГП - озеро Сапшо (ул. Заречная) пгт. Пржевальское;

26. МО "Демидовский район" ООО "Санаторий им. Пржевальского" - пляж на оз. Сашно;

27. МО "Духовщинский район" Озёрнинское ГП - озеро Сошно п. Озёрный;

28. МО "Монастырщинский район " Гоголевское СП - пляж р. Железняк;

29. ООО УФОК "Торпедо" Шумячский район - пляж на озере д. Прудок;

30. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №1;

31. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №2;

32. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №3;

33. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Глыбай д. Микулино №1;

34. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Глыбай д. Микулино №2;

35. МО "Руднянский район" Понизовское СП - река Каспля с. Понизовье;

36. МО "Ярцевский район" - озеро возле дома-интерната г. Ярцево;

37. МО "Ярцевский район" - озеро Банное г. Ярцево;

38. МО "Велижский район" - река Западная Двина г. Велиж (ул.Мира.1);

39. МО "Велижский район" - река Западная Двина г. Велиж (пл. Судоверфи);

40. МО "Велижский район" Беляевское СП - река Западная Двина д. Беляево ;

41. МО "Велижский район" Погорельское СП – озеро Залюбищенское д. Залюбище;

42. МО "Велижский район" Селезнёвское СП - река Западная Двина д. Селезни;

43. г. Смоленск (заднеп. р-он) - озеро Н. Дубровенка;

44. г. Смоленск (заднеп. р-он) - озеро Ключевое;

45. СОГБУДО "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта урочище новоселки озеро Баклановское, пляж №1;

46. СОГБУДО "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта урочище новоселки озеро Баклановское, пляж №2;

47. МО "Кардымовский район" Соловьевское СП – река Днепр д. Соловьево;

48. МО "Ярцевский район" д. Заборье - река Вопь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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