Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области
ГУ МЧС России по Смоленской области опубликовало список мест, в которых можно искупаться этим летом. Речь идет 48 пляжах, из них 40 будут оборудованы муниципальными образованиями, оставшиеся 8 - частными лицами. Водоемы обследованы специалистами и благоустроены. В ближайшее время там заработают медики и спасатели.
Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области:
1. МО "Рославльский район" С/П "Голоёвка" - пляж на озере д. Голоёвка;
2. МО "Глинковский район" Гликовское СП - река Мошна д. Иванники;
3. Корзовское СП Хиславичский район - пруд д. Б. Лызки;
4. МО "Хиславичский район" - река Сож "Еленичи";
5. МО "Демидовский район" Титовщинского СП - пляж оз. Акатовское;
6. МО "Ельнинский район" Ельнинское ГП - река Казаренка г. Ельня;
7. МО "Починковский район" Лысовское СП д. Захаровка - озеро д. Лысовка;
8. МО " Холм-Жирковский" д. Устье - река Днепр д. Устье;
9. МО "Дорогобужский район" Алексинское СП - озеро д. Алексино;
10. МО "Дорогобужский район" ПАО "Дорогобуж" - пляж ЛОЦ "Ласточка" д. Рубежная;
11. МО "Дорогобужский район" г. Дорогобуж - городской пляж г. Дорогобужа;
12. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Бакланово (северный берег) д. Бакланово;
13. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Рытое;
14. МО "Демидовский район" Заборьевское СП - озеро Чистик;
15. МО "Демидовский район" ФГБУ НП "Смоленское Поозерье" - пляж на озере Баклановское д. Бакланово;
16. МО "Смоленский район" Стабенское СП - озеро Пениснарь;
17. г. Десногорск городской - пляж г. Десногорска;
18. МО "Угранский район" Всходское СП - река Угра с. Всходы;
19. МО "Рославльский район" Рославльское ГП - река Остёр г. Рославль;
20. МО "Рославльский район" ООО "ОКСИГЕН" - пляж на Десногорском вдхр. д. Пятидворка Богдановское СП;
21. МО "Гагаринский район" - река Гжать г. Гагарин;
22. МО "Сафоновский район" - река Днепр ДОЛ "Борок";
23. МО "Демидовский район" Демидовское ГП - река Каспля (200м выше по течению от РВК) г. Демидов;
24. МО "Демидовский район" Пржевальское ГП - озеро Сапшо (район ПСО);
25. МО "Демидовский район" Пржевальское ГП - озеро Сапшо (ул. Заречная) пгт. Пржевальское;
26. МО "Демидовский район" ООО "Санаторий им. Пржевальского" - пляж на оз. Сашно;
27. МО "Духовщинский район" Озёрнинское ГП - озеро Сошно п. Озёрный;
28. МО "Монастырщинский район " Гоголевское СП - пляж р. Железняк;
29. ООО УФОК "Торпедо" Шумячский район - пляж на озере д. Прудок;
30. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №1;
31. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №2;
32. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Б. Рутавечь д. Заозерье №3;
33. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Глыбай д. Микулино №1;
34. МО "Руднянский район" Переволочское СП - озеро Глыбай д. Микулино №2;
35. МО "Руднянский район" Понизовское СП - река Каспля с. Понизовье;
36. МО "Ярцевский район" - озеро возле дома-интерната г. Ярцево;
37. МО "Ярцевский район" - озеро Банное г. Ярцево;
38. МО "Велижский район" - река Западная Двина г. Велиж (ул.Мира.1);
39. МО "Велижский район" - река Западная Двина г. Велиж (пл. Судоверфи);
40. МО "Велижский район" Беляевское СП - река Западная Двина д. Беляево ;
41. МО "Велижский район" Погорельское СП – озеро Залюбищенское д. Залюбище;
42. МО "Велижский район" Селезнёвское СП - река Западная Двина д. Селезни;
43. г. Смоленск (заднеп. р-он) - озеро Н. Дубровенка;
44. г. Смоленск (заднеп. р-он) - озеро Ключевое;
45. СОГБУДО "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта урочище новоселки озеро Баклановское, пляж №1;
46. СОГБУДО "Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта урочище новоселки озеро Баклановское, пляж №2;
47. МО "Кардымовский район" Соловьевское СП – река Днепр д. Соловьево;
48. МО "Ярцевский район" д. Заборье - река Вопь.
ИСТОЧНИК KP.RU