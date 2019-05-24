Полный список мест разрешенных для купания в Смоленской области:

«Если я сейчас возьмусь, мне надо лавэ»: Бывшего мужа Аланы Мамаевой поймали на взятке в 10 млн. рублей

Кикбоксер Александр Липовой пообещал подозреваемому в мошенничестве бизнесмену «отмазать» его от тюрьмы [видео, эксклюзив «КП»]