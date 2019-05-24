2019-05-24T09:45:14+03:00
Общество

На Смоленск обрушится «Звездопад»

Для гостей устроят яркое пиротехническое шоу и проведут много активных игр и конкурсов.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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До наступления летних школьных каникул остаются считанные дни, близится пора отпусков, и многие думают о том, чем разнообразить детский и семейный досуг этим летом. Бесспорно, жемчужиной летнего сезона на Смоленщине станет фестиваль #Zvezdopad, который в этом году порадует своих гостей не только блестящими выступлениями пиротехников, но и обширной программой досуга для детей и взрослых.

По традиции фестиваль проходит во вторую субботу августа и приурочен ко Дню физкультурника, поэтому организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы в преддверии пиротехнического шоу на площадке было много активных игр и конкурсов, где смогут принять участие как взрослые, так и маленькие посетители. Фестиваль создан для активной аудитории, семей с детьми и всех возрастных категорий, которым интересна современная культура, комфортный отдых и новые знания. Особое внимание организаторы уделяют подрастающему и молодому поколению. #Zvezdopad объявлен зоной свободной от алкоголя и курения. Вход на фестиваль, для детей до 12 лет (в сопровождении взрослых) – свободный.

Развлекательная программа Международного фестиваля фейерверков #Zvezdopad 2019 включает в себя не только пиротехнические шоу иностранных команд в вечернее время, но и множество дневных мероприятий. Так, гости смогут принять участие в занимательном квесте и посетить мастер-класс, который подготовила школа английского языка Skyeng. Не оставит равнодушными зрителей и большая концертная программа, в которой выступят коллективы, работающие в разных музыкальных стилях. Спортивные состязания по народному жиму на кубок «Дяди Гриши», соревнования на кубок Galaxy Park по кикеру (настольному футболу) и пинг-понгу, игровые зоны и детский городок с массой аттракционов, аниматоры, аквагримеры и ходулисты, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов, «Город мастеров», вкусная и здоровая кухня, многообразие блюд местных и приглашенных поваров, а также ставший традиционным конкурс #МиссЗвездопад не дадут публике соскучиться на площадке с самого открытия фестиваля до его завершения.

Справка «КП»

Фестиваль фейерверков #Zvezdopad проводится ежегодно в Смоленске с 2011 года по инициативе компаний «Звездопад» и «Фейерверки «Дядя Гриша» при поддержке губернатора Смоленской области Алексея Островского. С 2017 года фестиваль имеет статус международного мероприятия. В настоящий момент #Zvezdopad включен в список «Национального календаря событий» и входит в топ-200 лучших туристических мероприятий России. В 2018 году фестиваль фейерверков #Zvezdopad был назван лучшим мероприятием страны, проводящимся под открытым небом в городах с населением более 100 тысяч человек по версии всероссийской премии по событийному туризму Russian Event Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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