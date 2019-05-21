В Смоленской области открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В деревне Рыбки Сафоновского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски Герою Советского Союза Рудакову Евгению Михайловичу. Она размещена на фасаде Рыбковской средней школы, где в двадцатые годы учился будущий защитник Отечества, сообщает пресс-служба облдумы. В церемонии открытия памятного знака приняли участие спикер регионального парламента Игорь Ляхов и депутат Александр Станьков.

На митинге у здания школы собравшиеся говорили о жизни и подвиге капитана-танкиста Евгения Рудакова, погибшего весной 1940 года у населенного пункта Лупикко, тогда относящегося к Финляндии, а сейчас к территории Питкярантского района республики Калерия.

В школьном музее собраны сведения о его боевом пути, на его примере воспитывают детей. Экспозиция включает фотографии, выдержки из книг, писем. Здесь же много рисунков, в которых школьники передали свое видение о танковых баталиях. На многих изображен танк Т-26, на котором Евгений Рудаков совершил свой бессмертный подвиг.

- Мы сегодня отрываем памятную доску, вспоминаем о наших земляках, которые проявили себя с самой лучшей стороны в трудные для нашей страны времена. Капитан Рудаков в 1940 году, когда была война с белофиннами, проявил необычайное мужество, дал пример стойкости воина, офицера, который стоял до конца, спас своих подчиненных и посмертно получил достойную награду - звание Героя Советского Союза,- сказал на митинге председатель областной Думы Игорь Ляхов. - Евгений Михайлович учился в Рыбковской школе, конечно же, не этой - школа тогда была другой, но он ходил по этой земле, сформировался здесь, вырос, и мы должны его помнить, должны о нем знать.

Игорь Ляхов напомнил, как важно сегодня изучать историю: «Наша великая история - это база, на которую мы сегодня опираемся. Опирается народ, формируется молодое поколение».

Выступающие отмечали силу и целеустремленность простого смоленского парня, который, чтобы стать офицером, сначала учился в деревенской школе, потом закончил вечернюю школу, поехал в Орел и получил там военное образование.

ФОТО: smoloblduma.ru.

- Самородок своего рода, - отметил в выступлении глава муниципального образования «Сафоновский район» Вячеслав Бабалаев. - А вообще рыбковская земля дала три Героя. Опираясь на ту основу, на тот патриотизм, на ту любовь к родине, которую проявляли наши герои, конечно, мы воспитаем поколение, подобное им.

Вячеслав Ефимович призвал знать своих героев и предложил разработать проект по увековечиванию памяти героических земляков, который будет служить преемственности поколений, говорить о силе русского духа и об ответственности каждого перед страной.

В свою очередь присутствовавший на памятном митинге вице-президент Российского студенческого спортивного Союза, президент федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин заявил, что в ближайшее время спортсмены выйдут с инициативой организовать спортивный праздник имени Евгения Михайловича Рудакова.

- Совершить подвиг может человек не только сильный духовно, но и физически. Наше образование и наша физическая культура - это неотъемлемые части цивилизованного человека, любящего свою Родину и свой народ, - подчеркнул Сергей Фомин.

Школьники рыбковской школы рассказали о последнем бое капитана Рудакова. 11 марта 1940 года у населённого пункта Лупикко после артиллерийской обработки переднего края финнов в воздух взвились ракеты, и пехота с танками двинулась вперёд. С наблюдательного пункта капитану Рудакову было видно, как машины медленно ползут к окопам и блиндажам, зарываясь в снег и прокладывая за собой широкие колеи. Танки приостановились и ввязались в бой. Залегли за машинами и пехотинцы.

Спустя полчаса к комбату поступило донесение: «Подбит танк, ранен командир взвода Бляхер, ранен помпотех роты Курдюмов». Потом с передовой сообщили, что ранен политрук Побережный, а затем и командир роты Узелин. Наступление захлебнулось. При температуре сорок градусов мороза пехотинцы залегли под обстрелом. Создалась критическая обстановка, Рудаков принял единственно правильное на его взгляд решение. Командирская машина, набирая скорость, помчалась по проложенной в снегу колее туда, где гремели выстрелы. Обогнула подбитый танк, миновала второй, третий… пятый…

До переднего края противника было уже совсем близко, но путь преградили гранитные надолбы. Т-26 остановился, и комбат прильнул к орудийному прицелу. Со второго выстрела загнал снаряд в щель амбразуры дота. Когда оттуда повалил дым и из дота стали выскакивать финны, он взялся за пулемёт. Противник между тем сосредоточил огонь на выдвинувшемся танке. Пули щелкали по броне. Все ближе и ближе рвались мины и снаряды. Захлебнулась в дыму и пламени вторая долговременная огневая точка.

Порой стрельба из Т-26 прекращалась, затем начиналась снова. И умолкали один за другим вражеские пулемёты. Враги отвечали огнём. Комбат принял весь огонь на себя.

Тем временем уцелевшие танки подтягивались к машине Рудакова, помогая огнём. Пришли в движение и стрелковые цепи. Справа и слева они уже обтекли Т−26 и метр за метром сближались с противником. Капитан интенсивной стрельбой помогал пехоте, продолжая гасить огневые точки и наносить противнику ощутимый урон.

А потом танк капитана Рудакова замолчал. Когда передовые пехотные подразделения в сумерках выбили финнов с первой линии обороны, у танкистов появилась возможность выяснить судьбу командира батальона. Им открылась потрясающая картина — свидетельство безграничного мужества и стойкости комбата Е. М. Рудакова. Он сидел, безжизненно уронив голову на пулемёт, держа указательный палец на спусковом крючке. На теле капитана обнаружили 12 ран, из них семь сквозных: он сражался до последнего вздоха, до последней капли крови, обеспечивая победу.

Приехавшие на открытие мемориальной доски родственники Героя были взволнованы и тронуты вниманием.

- Как радостно, что память о Евгении Михайловиче долго будет еще теплиться на смоленской земле, - сказал племянник Александр Соловьев. - С детских лет нас воспитывали мой отец и бабушка тоже на памяти о нем. Из переписки с сослуживцами Евгения Михайловича отец рассказывал, что солдаты и офицеры очень любили своего командира. Он был очень похож на Чапаева, и бойцы с гордостью называли его - наш Чапаев. И очень скорбели, когда он погиб.

После торжественных речей племянник героя, вместе с председателем областной Думы Игорем Ляховым и юнармейцем сняли покрывало с мемориальной доски. Собравшиеся почтили память минутой молчания память воина и возложили цветы.