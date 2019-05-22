2019-05-22T17:30:11+03:00
Спорт

Горнолыжному комплексу - быть!

О чём губернатору удалось договориться на встрече с министром спорта России?
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации региона.ФОТО: пресс-служба администрации региона.
Изменить размер текста:

Новый проект

Глава региона Алексей Островский встретился в Москве с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Стороны обсудили вопросы развития спортивной отрасли региона, а также реализацию в Смоленской области федерального проекта «Спорт - норма жизни».

На встрече шла речь о реализации инвестпроекта по строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Валутино» в Смоленском районе, развитию пятиборья (вид многоборья, включающий пять спортивных дисциплин: фехтование на шпагах, плавание, езда на лошади с преодолением преград, пулевая стрельба и бег на дистанции) и конного спорта на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

- Мы подвели итоги взаимодействия за прошлый период, и надо сказать, что Смоленская область является важным партнёром в реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Сейчас перед нами стоит новая задача - реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни». На ближайшие 5 лет это основа нашего взаимодействия, мы предметно обсудили пути достижения целевых показателей проекта, - прокомментировал результаты переговоров Павел Колобков, отметив, что в Смоленской области многое делается для развития спорта.

В частности, на базе академии физической культуры, спорта и туризма созданы все условия для подготовки студентов, создания сборных команд, есть хорошая материальная база, учебные возможности.

Итоги переговоров

Также Павел Колобков рассказал, что на встрече обсуждалась возможность дальнейшего совершенствования материальной базы вуза и открытия новых кафедр для развития зимних видов спорта, а также конного спорта путём передачи спортивной школы олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова, расположенной в поселке Одинцово, в оперативное управление СГАФКСТ и современного пятиборья.

- Думаем, что этот проект мы сможем реализовать, тем более я очень рад видеть, что Алексей Владимирович глубоко в этом заинтересован, лично поддерживает проект, - сказал министр спорта, отметив, что намерен посетить Смоленск в июне этого года для того, чтобы более предметно обсудить пути дальнейшего взаимодействия.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил министра за высокую оценку работы администрации области в части реализации поручений президента Владимира Владимировича Путина по развитию физической культуры и спорта.

- Работа администрации области оценивается как эффективная. Это дорогого стоит, - отметил Алексей Островский. - Отдельное спасибо министру за то, что он поддержал инициативу администрации региона по строительству горнолыжного комплекса и созданию учебно-тренировочной базы Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В ближайшее время глава региона совместно с руководством академии планирует приступить к формированию мастер-плана и разработке проектно-сметной документации. После этого будут обращаться к руководству правительства России с вопросом о возможности финансирования проекта за счёт федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Улицу Чернышевского отремонтируют в Смоленске
В Смоленской области ликвидируют миграционные пункты
В Смоленске планируют создать центр для молодежи
Смоленские налоговики подвели промежуточный результат декларационной кампании
В Смоленске начали монтировать стрелки для трамваев-челноков
В Лопатинском саду Смоленска появился новый арт-объект
В Смоленске снесут незаконно установленный ларек
В Смоленске мышь укусила ребенка в жилом доме
В Смоленске продают картину 17 века
Более 20 опасных предметов ВОВ нашли в Смоленской области
Смолянка осталась без денег, забыв карту в банкомате
В Смоленской области сгорел жилой дом
В Смоленской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину
Жителям Смоленска пересчитают плату за отопление
Сквер с самолетом в Смоленске снова облагородят
В Смоленске мотоциклист попал в серьезное ДТП
Губернатор Смоленской области поручил помочь семье погорельцев
В Смоленске полицейские провели зарядку со студентами вуза
418 смолян пострадали от клещей
Смоленских пешеходов просят снять наушники
В Смоленской области загорелся Hyundai
В Смоленске ищут свидетелей наезда на мужчину
Летом в Смоленской области откроют для купания 48 пляжей