Горнолыжному комплексу - быть!

Новый проект

Глава региона Алексей Островский встретился в Москве с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Стороны обсудили вопросы развития спортивной отрасли региона, а также реализацию в Смоленской области федерального проекта «Спорт - норма жизни».

На встрече шла речь о реализации инвестпроекта по строительству круглогодичного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Валутино» в Смоленском районе, развитию пятиборья (вид многоборья, включающий пять спортивных дисциплин: фехтование на шпагах, плавание, езда на лошади с преодолением преград, пулевая стрельба и бег на дистанции) и конного спорта на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

- Мы подвели итоги взаимодействия за прошлый период, и надо сказать, что Смоленская область является важным партнёром в реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Сейчас перед нами стоит новая задача - реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни». На ближайшие 5 лет это основа нашего взаимодействия, мы предметно обсудили пути достижения целевых показателей проекта, - прокомментировал результаты переговоров Павел Колобков, отметив, что в Смоленской области многое делается для развития спорта.

В частности, на базе академии физической культуры, спорта и туризма созданы все условия для подготовки студентов, создания сборных команд, есть хорошая материальная база, учебные возможности.

Итоги переговоров

Также Павел Колобков рассказал, что на встрече обсуждалась возможность дальнейшего совершенствования материальной базы вуза и открытия новых кафедр для развития зимних видов спорта, а также конного спорта путём передачи спортивной школы олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова, расположенной в поселке Одинцово, в оперативное управление СГАФКСТ и современного пятиборья.

- Думаем, что этот проект мы сможем реализовать, тем более я очень рад видеть, что Алексей Владимирович глубоко в этом заинтересован, лично поддерживает проект, - сказал министр спорта, отметив, что намерен посетить Смоленск в июне этого года для того, чтобы более предметно обсудить пути дальнейшего взаимодействия.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поблагодарил министра за высокую оценку работы администрации области в части реализации поручений президента Владимира Владимировича Путина по развитию физической культуры и спорта.

- Работа администрации области оценивается как эффективная. Это дорогого стоит, - отметил Алексей Островский. - Отдельное спасибо министру за то, что он поддержал инициативу администрации региона по строительству горнолыжного комплекса и созданию учебно-тренировочной базы Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В ближайшее время глава региона совместно с руководством академии планирует приступить к формированию мастер-плана и разработке проектно-сметной документации. После этого будут обращаться к руководству правительства России с вопросом о возможности финансирования проекта за счёт федеральных средств.