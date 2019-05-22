Время «готовить сани»

Каковы итоги недавно завершившегося отопительного сезона? Сколько было аварий и достаточно ли быстро их устраняли? Итоги отопительного сезона и другие актуальные проблемы ЖКХ Смоленщины обсудили на рабочем совещании в администрации области.

Нештатные ситуации

Главной темой стал завершившийся отопительный сезон. Напомним, что вопросы работы жилищно-коммунального комплекса во время отопительного периода координируются администрацией области на системной основе. Данное направление находится на личном контроле губернатора.

На совещании начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова отметила, что основные показатели отопительного сезона остаются на протяжении нескольких лет стабильными.

- Отопительный сезон прошёл вполне успешно. Важно, что на протяжении последних лет сокращается количество нештатных ситуаций на системах теплоснабжения. В частности, за этот период сложились 94 подобные ситуации, в прошлом году их было 95, в позапрошлом - 106. То есть достигнуто снижение на 11% по сравнению с отопительным сезоном 2016-2017 гг. При этом немаловажным обстоятельством является тот факт, что на 20% сократилось время устранения аварий, - рассказала Соколова.

Ремонт продолжается

В зоне ответственности ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», основного поставщика тепла для жителей областного центра, число аварий заметно снизилось. На сетях этой компании по сравнению с отопительным сезоном 2016-2017 гг. нештатных ситуаций нынешней зимой было на 36% меньше. Это результат реконструкции и капитального ремонта магистральных сетей, которые компания ведёт совместно с администрацией области. Так, в 2018 г. были заменены почти 10 км тепловых сетей, в 2017 г. - почти 12,5 км, что в 10 раз больше, чем в 2014 и 2015 гг. В текущем году запланированы капремонт и реконструкция более 9,5 км теплосетей на улицах 25 Сентября, Соболева, Пригородной, Шевченко.

- Мне отрадно то, что филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» намного увеличил количество километров сетей, которые были реконструированы. Безусловно, это совместная заслуга администрации области и руководства компании в рамках ранее достигнутых договорённостей, - резюмировал Алексей Островский. - В связи с этим прошу вас, Руслан Геннадьевич (Чёрных, заместитель губернатора), совместно с Еленой Анатольевной (Соколовой) подготовить моё письменное обращение на имя генерального директора ПАО «Квадра» Семёна Викторовича Сазонова: необходимо поблагодарить руководство компании и её сотрудников за качественное изменение подходов к теплоснабжению смолян.

Однако тревогу пока вызывает состояние тепловой магистрали №4 в Смоленске, находящейся в ведении МУП «Смоленсктеплосеть» и снабжающей теплом более 11 тыс. человек. Именно на этой ветке ранее неоднократно происходили аварии. Как отмечалось на совещании, с предыдущим руководством города конструктивный диалог по поиску решений не сложился. Поэтому, как подчеркнула начальник департамента по строительству и ЖКХ администрации города Смоленска, при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. следует уделить этой магистрали пристальное внимание, чтобы осенью получить паспорт готовности.

К слову, в прошедшем отопительном сезоне паспорта готовности к зиме получили 20 из 27 муниципалитетов области.

- Например, в Демидовском районе документ не был получен в связи с неподготовленностью к работе котельной санатория имени Н.М. Пржевальского, - отметила Соколова. - Благодаря вашему, Алексей Владимирович, решению о выделении денежных средств на приобретение котла удалось в плановом режиме провести отопительный сезон. Никаких жалоб, нареканий на температурный режим от жителей многоквартирных домов посёлка не поступало, горячей водой они также были обеспечены.

Подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2019-2010 гг. уже началась.

Чистая вода

На совещании был поднят и вопрос о водоснабжении в посёлке Гнёздово, некоторые из жителей которого жаловались на качество воды.

- Для решения данного вопроса из тех 4 млн руб., которые запланированы на капитальный ремонт сетей водоснабжения в областном центре в 2019 г., будет выделено около 1,6 млн руб. на строительство станции водоочистки для скважины на улице Вокзальной посёлка Гнёздово, - рассказала Елена Соколова. - И, к слову, те мероприятия, которые на сегодняшний день уже проведены, позволили если не довести качество воды до уровня, соответствующего нормативным показателям, то во всяком случае улучшить его в значительной степени.

После строительства станции проблемы с чистотой воды в тех домах, что подключены к скважине на Вокзальной улице, по словам Елены Соколовой, должны исчезнуть окончательно.