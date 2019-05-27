Праздник «Эстафета добра» для особенных детей

В преддверии Международного дня защиты детей в городе Смоленске на территории Красного Бора в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» для ребят областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» был организован спортивно-игровой праздник «Эстафета добра», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мероприятие состоялось благодаря инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова провести благотворительную ярмарку-продажу поделок, изготовленных руками смоленских школьников и воспитанников прогимназии «Полянка». Стоит напомнить, что акция, которая называлась «От сердца к сердцу», проходила в стенах регионального парламента не первый раз. Она стала традиционной и с каждым годом привлекает все большее количество ребят и взрослых, готовых в ней участвовать.

Праздник прошел при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» и при помощи студентов-волонтеров из Смоленского государственного медицинского университета и Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма.

– Удивляет, насколько широкой оказалась география акции «От сердца к сердцу». В ней приняли участие ребята более чем из 50-ти школ Смоленской области. Мы, как рачительные хозяева, постарались эффективно использовать собранные деньги. Кроме проведения этого замечательного праздника, мы приобрели все необходимое для занятий в танцевальной и арт-студиях, купили коньки для участников секции «Фигурное катание». У нас появились свой флаг и футболки с нашим логотипом, – рассказала президент организации «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева. – Сегодняшний праздник нужен всем нам, но, в большей степени, взрослым, потому что он дает ощущение единения, взаимопомощи. Наши мероприятия позволяют показать молодым родителям, у которых есть особенные дети, что их мальчики и девочки могут, а, главное, должны быть счастливыми.

Наталья Анатольевна выразила слова искренней признательности инициатору акции Игорю Ляхову и особую благодарность его жене, Наталье Николаевне, которая, не жалея сил и личного времени, вложила в этот проект свою душу.

Праздничное мероприятие открыл творческий коллектив «Солнышки», который порадовал всех собравшихся зажигательным танцем «Дочки и сыночки». Еще одним интересным сюрпризом, подарившим яркие эмоции, стало выступление команды Кинологического центра «Гранд».

На празднике присутствовали почетные гости, в частности первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Приветствуя детей и их родителей, она отметила:

- Многие считают, что территория Смоленской области похожа на сердце, если посмотреть на нее на географической карте. Отношение людей друг к другу должно формироваться на уважении. Понятно, что у вас много проблем, но вместе вам их переживать легче. Помогая друг другу, вы передаете свой жизненный опыт и дарите сердечность другим людям. Встречаясь с вами, всегда получаешь только положительные эмоции, заряжаешься теплом и добром.

Политик вручила руководителю организации «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталье Богдаевой Благодарность от Фонда апостола Андрея Первозванного за личный вклад в дело духовно-нравственного воспитания и образования детей с особыми потребностями.

Затем начались спортивные игры, участниками которых стали 10 команд. Каждая с интересным названием, например, «Загадочная», «Музыкальная», «Четыре колеса» и другие. В команды входило по 12-14 человек. Несложные соревнования, подвижные упражнения, веселые конкурсы и забавы на свежем воздухе всем без исключения подарили заряд энергии и хорошего настроения.

- Спортивный праздник для наших детей – это огромная радость. Они редко занимаются спортом, но все знают и понимают, как это здорово. Сегодня и погода не подвела, прекрасный день, светит солнышко. Эта встреча – еще одна возможность нашим семьям и, где есть дети-инвалиды, и, где здоровые дети, собраться вместе, хорошо отдохнуть, получить удовольствие и даже посоревноваться, – подчеркнула многодетная мама Светлана Снеговая.

Организаторы позаботились о том, чтобы на празднике были горячий чай, вкусные выпечка и сладости. После состязаний и чаепития дети и взрослые получили памятные подарки и единодушно отметили, что с пользой и интересом провели выходной день. Кроме того, каждый забрал с собой спортивный азарт и массу положительных впечатлений.