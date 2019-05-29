Губернатор потребовал помочь смолянке, проживающей в аварийном доме

Дело в том, что 85-летняя местная жительница Мария Киреевна Киселева, пережившая оккупацию в годы Великой Отечественной войны, ютится в помещении, едва для этого пригодном. Женщина обращалась за оказанием помощи в администрацию сельского поселения, однако, местные власти не смогли решить проблему.

Губернатор Алексей Островский потребовал от местных властей в срочном порядке разобраться в ситуации.

- Даже представить не мог, до какого уровня черствости, равнодушия и беспринципности могут дойти люди, в чьи прямые обязанности входит решение проблем граждан. Позиция главы Екимовичского сельского поселения Натальи Андреевны Лекторовой по отношению к нуждам земляков не просто возмущает. Считаю, что она равносильна вопиющей халатности. Более того, учитывая недавнюю ситуацию с семьей погорельцев Сизинцевых, проживающей в этом же поселении, отсутствие заинтересованности у главы поселения в решении социально важных задач могу расценить как системное. В очередной раз убедился, что она не ищет пути решения злободневных вопросов, занимается не работой, а формализмом, отмахиваясь от просьб граждан. Также считаю, что и руководство районной администрации проявляет недостаточное участие в судьбе местных жителей, что свидетельствует о провалах в работе с населением, отсутствии полноценного диалога, что совершенно недопустимо», - заявил Алексей Островский, поручив своим профильным заместителям Юрию Пучкову, Руслану Черных и Оксане Лободе взять данный вопрос на особый контроль.

Также ситуацию взял на контроль региональный следственный комитет.