Крыша будет!

После публикаций в ряде СМИ о том, что в селе Екимовичи семья погорельцев вынуждена жить в парнике из-за отказа главы администрации сельского поселения в предоставлении временного жилья, губернатор Алексей Островский лично посетил супругов Сизинцевых, чтобы узнать, какая им требуется помощь.

Скитание по кабинетам

Пожар в доме Ирины Алексеевны и Сергея Петровича Сизинцевых произошёл 18 апреля. Он стал трагедией для семьи: от постройки остался один фундамент. Немногочисленные вещи и мебель, спасённые из огня, супруги разместили в теплице на собственном участке, а также под сооружённым навесом.

Сразу после пожара пара обратилась за помощью к главе сельского поселения. Супруги просили предоставить временное жильё, но помощи так и не получили. Этот факт возмутил Алексея Островского, поэтому, посетив пострадавших, он поручил своим подчинённым не только оказать им помощь, но и провести проверку по вопиющей ситуации.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.

Приехав в Екимовичи, глава региона выразил сочувствие и расспросил, почему местные власти своевременно не выделили им временное жильё, в котором пара остро нуждается.

- Когда всё случилось, сами понимаете, мы были в шоковом состоянии, постарались как можно быстрее убрать пожарище, - рассказала Ирина Сизинцева, - затем обратились к властям.

Первым делом семья написала заявление главе Екимовичского сельского поселения Наталье Лекторовой. Но так как, по словам Ирины Сизинцевой, руководителя «на рабочем месте очень тяжело найти, она то на больничном, то в отпуске», документ оставили у сотрудника администрации.

- Затем супруг обратился к начальнику электросетей, попросил, чтобы нам хотя бы временно поставили опору освещения, чтобы можно было качать воду из скважины. Но там получили отказ. После чего попросили помощи у главы Рославльского района Валерия Новикова. Сработали оперативно, за что ему огромное спасибо: нам привезли разрешение - уведомление на получение леса. В каком количестве, я не знаю, но нам его привезли. Глава города Десногорска Андрей Шубин предоставил комнату в общежитии, за что мы тоже очень благодарны. Все службы как смогли сработали, - сказала Ирина Алексеевна.

О семье узнали из Интернета

Губернатор поинтересовался у главы Рославльского района Валерия Новикова, почему людям дали ключи от временного жилья спустя месяц после пожара и почему после их заявления он не выехал на место случившегося. Тот признался, что о семье, которая вынуждена жить в парнике, узнали «буквально из Интернета», а к нему лично никто не обращался.

- По лесу, когда обратились - отработали. Вопрос здесь такой - около ста кубометров положено после пожара на восстановление дома. Документы предоставлены, - отчитался Валерий Новиков.

Такой ответ главу региона не устроил.

- Ещё раз вам хочу сказать - плохо, что не приехали, - сказал Алексей Островский. - Я нахожу и силы, и время приехать за 100 с лишним километров, а вы здесь - поблизости, но этого не сделали. Поэтому требую от вас немедленно выезжать и реагировать на подобные ситуации, чтобы люди видели и чувствовали, что власть находится рядом с ними и что власть готова подставить плечо. То, что здесь огромное количество жалоб к главе поселения, это я знаю - подчинённые мне об этом докладывают постоянно.

Стоит отметить, что в ближайшее время Екимовичи объединятся с сёлами Богдановским и Ивановским -это повлечёт за собой выборы нового руководства.

- Надо выбрать эффективного главу, потому что из Екимовичей жалоб на нынешнее руководство поселения предостаточно, - заметил глава региона. - И собственно, пострадавшие люди сейчас это подтверждают. То, что с лесом оперативно отреагировали, - только могу присоединиться к словам благодарности со стороны пострадавших. Это хорошо, но внимания надо больше проявлять к людям, чтобы они чувствовали и заботу, и участие.

ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.

Компенсация за неудобства

Разговаривая о временном жилье, Алексей Островский поинтересовался у семейной пары, где бы им предпочтительнее разместиться. Супруги указали на Десногорск, поскольку там работает глава семейства.

- Ну тогда, Валерий Михайлович (Новиков. - Прим. ред.), я вам поручаю совместно с главой города Десногорска найти приемлемое решение, - сказал губернатор.

Кроме того, в ближайшее время семья получит по 21 тысяче рублей на каждого пострадавшего. И может претендовать на единовременную денежную компенсацию в связи с утратой жилья в результате пожара. Согласно областному закону речь идёт о сумме до 200 тысяч рублей.

- Для этого нужно предоставить документы в отдел соцзащиты, с их сбором отдел поможет, - сказала начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова.

Глава региона пообещал семье, что его подчинённые проконтролируют, чтобы всё обещанное было исполнено. Также губернатор дал поручение проработать вопрос о возможном оказании помощи с предоставлением мебели. Ведь из вещей у людей практически ничего не осталось: что-то сгорело, что-то было залито водой и расклеилось.

- Буду помогать вам. Если будет нужна моя помощь, если в рамках того, о чем мы с вами договорились, что-то не будет выполняться, не стесняйтесь и мне звоните. Что не сможете без меня решить - обращайтесь, и я буду подключаться, - сказал Алексей Островский.