В память о защитнике

За мужество и стойкость

В церемонии открытия памятного знака приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Александр Станьков.

– Мы сегодня отрываем памятную доску, вспоминаем о наших земляках, которые проявили себя с лучшей стороны в трудные для нашей страны времена. Капитан Рудаков в 1940 году, когда была война с белофиннами, проявил необычайное мужество, дал пример стойкости воина, офицера, который стоял до конца, спас своих подчиненных и посмертно получил достойную награду – звание Героя Советского Союза,– сказал на митинге председатель областной Думы Игорь Ляхов. – Евгений Михайлович учился в Рыбковской школе, конечно же не этой – школа тогда была другой, но он ходил по этой земле, сформировался здесь, вырос, и мы должны его помнить, должны о нем знать.

Спикер регионального парламента напомнил, как важно сегодня изучать историю, ведь «это база, на которую мы сегодня опираемся».

Собравшиеся на митинге у здания школы много говорили о жизни и подвиге капитана-танкиста Евгения Рудакова, погибшего зимой 1940 года у населенного пункта Лупикко, тогда относящегося к Финляндии, а сейчас к территории Питкярантского района Республики Карелии. В школьном музее собраны сведения о его боевом пути, на его примере воспитывают детей. Экспозиция включает фотографии, выдержки из книг, писем. Здесь же много рисунков, в которых школьники передали свое видение танковых баталий. На многих изображен танк Т-26, на котором Евгений Рудаков совершил свой бессмертный подвиг.

Выступающие отмечали силу и целеустремленность простого смоленского парня, который, чтобы стать офицером, сначала учился в деревенской школе, потом окончил вечернюю школу, поехал в Орел и получил там военное образование.

– Самородок своего рода, – сказал глава муниципального образования «Сафоновский район» Вячеслав Бабалаев. – А вообще рыбковская земля дала троих героев. Опираясь на ту основу, на тот патриотизм, на ту любовь к Родине, которую проявляли наши герои, конечно, мы воспитаем поколение, подобное им.

Глава муниципалитета призвал знать своих героев и предложил разработать проект по увековечению памяти героических земляков, который будет служить преемственности поколений, говорить о силе русского духа и об ответственности каждого перед страной.

А присутствовавший на памятном митинге вице-президент Российского студенческого спортивного союза, президент федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин заявил, что в ближайшее время спортсмены выйдут с инициативой организовать спортивный праздник имени Евгения Михайловича Рудакова.

– Совершить подвиг может человек не только сильный духовно, но и физически. Наше образование и наша физическая культура — это неотъемлемые части цивилизованного человека, любящего свою Родину и свой народ, – подчеркнул Сергей Фомин.

Последний бой

ФОТО: пресс-служба Смоленской областной Думы.

Школьники рыбковской школы рассказали о роковом сражении капитана Рудакова. 11 марта 1940 года у населенного пункта Лупикко после артиллерийской обработки переднего края финнов в воздух взвились ракеты, и пехота с танками двинулась вперёд. С наблюдательного пункта капитану Рудакову было видно, как машины медленно ползут к окопам и блиндажам, зарываясь в снег и прокладывая за собой широкие колеи. Танки приостановились и ввязались в бой. Залегли за машинами и пехотинцы.

Спустя полчаса к комбату поступило донесение: «Подбит танк, ранен командир взвода Бляхер, ранен помпотех роты Курдюмов». Потом с передовой сообщили, что ранен политрук Побережный, а затем и командир роты Узелин. Наступление захлебнулось. При температуре сорок градусов мороза пехотинцы залегли под обстрелом. Создалась критическая обстановка, и Рудаков принял единственно правильное на его взгляд решение. Командирская машина, набирая скорость, помчалась по проложенной в снегу колее туда, где гремели выстрелы. Обогнула подбитый танк, миновала второй, третий, пятый…

До переднего края противника было уже совсем близко, но путь преградили гранитные надолбы. Т-26 остановился, и комбат прильнул к орудийному прицелу. Со второго выстрела загнал снаряд в щель амбразуры дота. Когда оттуда повалил дым и из дота стали выскакивать финны, он взялся за пулемет. Противник между тем сосредоточил огонь на выдвинувшемся танке. Пули щелкали по броне. Все ближе и ближе рвались мины и снаряды. Захлебнулась в дыму и пламени вторая долговременная огневая точка.

... Порой стрельба из Т-26 прекращалась, затем начиналась снова. И умолкали один за другим вражеские пулеметы. Враги отвечали огнем. Комбат принял огонь на себя.

Тем временем уцелевшие танки подтягивались к машине Рудакова, помогая огнем. Пришли в движение и стрелковые цепи. Справа и слева они уже обтекли Т-26 и метр за метром сближались с противником. Капитан интенсивной стрельбой помогал пехоте, продолжая гасить огневые точки и наносить противнику ощутимый урон.

А потом танк капитана Рудакова замолчал. Когда передовые пехотные подразделения в сумерках выбили финнов с первой линии обороны, у танкистов появилась возможность выяснить судьбу командира батальона. Им открылась потрясающая картина — свидетельство безграничного мужества и стойкости комбата Рудакова. Он сидел, безжизненно уронив голову на пулемет, держа указательный палец на спусковом крючке. На теле капитана обнаружили 12 ран, из них семь сквозных: он сражался до последнего вздоха, до последней капли крови, обеспечивая победу.

На вечную память

Родственники героя, приехавшие на открытие мемориальной доски, были взволнованы и тронуты вниманием.

– Мы признательны, что смоляне и смоленская земля чтут память о Евгении Михайловиче, – сказал племянник Александр Соловьев. – С детских лет отец и бабушка воспитывали нас,ставя в пример и его самого, и его подвиг. Отец, переписываясь с сослуживцами Евгения Михайловича, рассказывал, что солдаты и офицеры любили своего командира. Он был очень похож на Чапаева, и бойцы с гордостью называли его «наш Чапаев». И очень скорбели, когда он погиб.

После торжественных речей племянник героя вместе с председателем областной Думы Игорем Ляховым и юнармейцем сняли покрывало с мемориальной доски. Собравшиеся почтили минутой молчания память воина и возложили цветы.