Рабочие лошадки

В рабочую поездку по Сафоновскому району губернатор Алексей Островский взял жену и детей: в этот день их ждали на местном предприятии, занимающемся коневодством. О том, на что способен советский тяжеловоз, как на Смоленщине развивается «лошадиный» инвестиционный проект, а также о трудностях, в преодолении которых предпринимателям может помочь администрация области, поговорили во время визита.

Для труда и отдыха

На территории хозяйства уже построили конюшни и манеж, где живут и тренируются 19 советских тяжеловозов. Работает и гостиница на пять номеров, где могут остановиться туристы, желающие поближе познакомиться с этими необычными животными.

К слову, кони этой породы - самые крупные среди тяжеловозов. Они отличаются высокой силовой выносливостью и способны перевозить различные грузы весом до нескольких тонн. Хорошо справляются тяжеловозы и с сельскохозяйственными работами.

- Порода советский тяжеловоз была выведена в середине прошлого века, - рассказал инвестор Вячеслав Ройнберг. - Это сильные, выносливые, спокойные лошади. Прекрасно подходят для сельского хозяйства. Приведу пример: поскольку мы сами выращиваем корма, сеем зерновые, то иногда используем лошадей для подготовки земель под пашню, проведения культуртехнических мероприятий, вывозим на них лес. Техника ведь не везде проехать может. В том числе с их помощью удалось ввести в сельхозоборот 600 гектаров земли. Мы также проводим мастер-классы для специалистов конных заводов, рассказываем о работе с тяжеловозными лошадьми. К нам и туристы приезжают, чему мы очень рады, ведь «советский тяжеловоз» - порода достаточно редкая. В августе следующего года хотим провести масштабные соревнования, планируем собрать до 5 тысяч зрителей. Сейчас основная наша деятельность - готовить лошадей к участию в различных мероприятиях, праздниках, представлениях. Кстати, у нас есть жеребцы, которые завоевали чемпионские титулы на выставках.

Глава региона показывает младшей дочери одного из коней. ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.

Алексей Островский оказался в курсе того, что лошади этого пока не крупного хозяйства уже занимают призовые места на профильных соревнованиях, где демонстрируют выносливость, силу и работоспособность.

Дороги и субсидии

Также глава региона предложил рассказать о трудностях в работе и выразил намерение вместе с главой Сафоновского района Вячеславом Балалаевымоказать помощь в их разрешении.

- Основная проблема - это необходимость ремонта участка дорожного полотна от Старой Смоленской дороги до федеральной трассы М1 «Беларусь», - рассказал Ройнберг. - Мы очень благодарны, что ранее нам оказали содействие в обустройстве подъезда к территории хозяйства. Теперь просим помочь с реконструкцией этого участка - нужно отремонтировать около шести километров. Дело в том, что мы используем именно эту дорогу для доставки грузов. Кроме того, её реконструкция позволит увеличить и туристический поток.

Губернатор попросил Вячеслава Балалаева подготовить соответствующую служебную записку, на основании которой транспортно-дорожному блоку администрации Смоленской области будет дано поручение проработать этот вопрос и просчитать стоимость затрат. К сожалению, по словам Островского, решить проблему в этом году вряд ли получится, так как все средства в бюджете уже зарезервированы, но на следующий год работа будет запланирована.

- Ещё один вопрос касается субсидий на содержание племенных лошадей, - продолжил Вячеслав Ройнберг. - В основном средства направляются в хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота. Но мы считаем, что не менее важно поддерживать и те хозяйства, где есть, например, овцы или лошади.

Исполняющий обязанности начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царёв добавил, что сейчас в Министерстве сельского хозяйства как раз рассматривается вопрос поддержки этой отрасли животноводства. В частности, принята «дорожная карта», и к июню нынешнего года будет разработана Стратегия развития коневодства в России.

- Мы посмотрим, какие федеральные субсидии будут предусмотрены и какую региональную составляющую мы сможем добавить, - сказал Царёв.

- Спасибо, Александр Анатольевич, - поблагодарил губернатор.- В данной ситуации действительно нужно ждать федерального решения. Прошу вас подготовить от меня письмо на имя Дмитрия Николаевича Патрушева министра сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой от субъекта учесть нашу позицию в пользу введения данной субсидии с учётом того, что у нас на территории региона есть инвесторы, специализирующиеся на этом направлении.

Взял бы кредит, а не дают…

- Третья проблема, которая нас волнует: мы бы хотели взять небольшой кредит в одном из банков. Но по неизвестной нам причине возникли сложности - банк отказывается предоставлять заём. По словам представителей данной финансово-кредитной организации, есть определённые формальные причины. Создаётся впечатление, что из-за небольшой суммы мы как клиенты для них не интересны. До этого мы получали кредит через областной фонд поддержки предпринимательства и никаких проблем не возникло. Можно ли как-то выйти из этой ситуации?

- Я дам поручение, чтобы мой профильный заместитель [Ростислав Леонидович Ровбель] встретился с руководителем регионального филиала банка. Если на его уровне проблему решить не удастся, значит, я лично обращусь к нему с просьбой. Если не подействует и это, то обращусь к председателю правления федерального банка. С точки зрения перспективности развития интересного проекта я готов сам этим вопросом заниматься. В любом случае в том или ином виде, Вячеслав Семенович, поможем.

Завершив обсуждение проблем и путей развития хозяйства, Алексей Островский вместе с женой и дочерьми осмотрел конюшни. Внимание главы региона и его семьи, в частности, привлёк жеребец Мельбурн, который в 2017 г. на международной конной выставке «Иппосфера» получил главный приз и звание абсолютного чемпиона.