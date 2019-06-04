Сергей Неверов: «Я благодарен врачам нашего автопоезда»

Сегодня медицинский автопоезд уже во второй раз прибыл в Третьяковское сельское поселение. Работа идет в привычном режиме. Жители с самого утра толпятся в стенах местной школы. Цель каждого – пройти всех узких специалистов, которых так не хватает на селе.

- Это очень полезный проект. Мы рады, что все врачи собрались в одном месте. Когда мы сами ездим в Духовщинскую больницу – не всегда успеваем попасть ко всем врачам,- признается жительница Третьяковского Валентина Панова. Не так давно ей исполнилось 80 лет, в таком почтенном возрасте особенно важно наблюдение врачей.

- Хочется сказать «большое спасибо» организаторам автопоезда здоровья, для нас это важно. Нас привозят, отвозят, информируют, - рассказывает Валентина Федоровна.

Напомним, что проект был запущен еще в 2016 году по инициативе Сергея Неверова совместно с фондом «СозИдаНие» и Региональным отделением Партии «Единая Россия». Сегодня это одна из самых важных социально-значимых программ. Вице-спикер приехал в Духовщинский район, чтобы пообщаться с жителями и врачами, узнать их просьбы и пожелания.

- На протяжении четырех лет этот проект успешно работает. В среднем в год обследование у узких специалистов проходит порядка 6500 человек. За два месяца работы автопоезда в 2019 году специалистов прошло 2700 человек. Крайне важно, чтобы люди могли пройти полную диспансеризацию хотя бы раз в год, - рассказал Сергей Неверов.

Новинкой медицинского автокомплекса стала возможность прохождение маммолога и эндокринолога.

Татьяна Киселева - эндокринолог Смоленской областной больницы. Для нее этот выезд - четвертый за год, девушка признается, что заболеваний по эндокринологии очень много. «Я считаю, что эндокринологический осмотр необходим каждому. В первую очередь, большой риск сахарного диабета. Необходимо выявить его на ранних стадиях, предупредить заболевание, провести профилактику. В среднем за один прием нас посещает порядка 60 человек, у половины выявлен преддиабет, либо само заболевание»,- говорит Татьяна.

- Проект расширяется. Мы закупили новое оборудование. Очень важно, чтобы все районы были охвачены. Нам помогли и на федеральном уровне. Я очень доволен работой комплекса и благодарен врачам. Многие люди годами не проходили обследований – теперь это стало возможным, - прокомментировал Сергей Неверов.

Сергей Иванович отметил, что программа вышла на федеральный уровень, и в эту социальную работу включаются студенты медицинских вузов и волонтеры.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Каждый день в автопоезде работает более 20 человек, инициатор проекта встретился со специалистами. За дружеской беседой присутствующие обсудили насущные вопросы. Врачи отмечали необходимость такого проекта на селе в постоянном режиме, расширение возможностей профилактических обследований для жителей. Обсуждали и специфику патологий в районах. Специалисты отметили, что самые здоровые смоляне проживают в Велижском районе.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Визит Сергея Неверова оживил селян, многие поговорили с ним лично, некоторые проблемные вопросы жителей были взяты им на контроль.

Михаил Гурьев - тракторист с огромным стажем. Сидячий образ жизни дал о себе знать. Сегодня Михаил Викторович вместе с селянами проходит специалистов.

- Я впервые прохожу врачей здесь. Мне также как и всем хочется провериться, узнать о состоянии своего здоровья. В больнице сложнее пройти врачей, здесь все хорошо организовано, еще и бесплатно, - рассказывает Михаил.

Медицинский комплекс «Здоровье Смоленщины» продолжит свою работу до конца октября.